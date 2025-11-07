「dazzlin(ダズリン)」×「POLO BCS(ポロ・ビーシーエス)」 とのコラボレーション第4弾を11月7日(金)に予約販売スタート

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営する「Ripple of Color.」をコンセプトに持つレディースブランド「dazzlin」は「POLO BCS(ポロ・ビーシーエス)」とのコラボレーション第4弾を2025年11月7日(金)に予約販売を開始します。公式通販サイト「RUNWAY channel」および「ZOZOTOWN」にて予約発売を開始します。

「dazzlin」×「POLO BCS」コラボレーション

特設ページ：http://s.runway-ch.jp/dz_20251104

毎回大好評の「dazzlin（ダズリン）」×「POLO BCS（ポロ・ビーシーエス）」のコラボレーションシリーズが、待望の第4弾として登場します。

本コラボレーションでは、POLO BCSが持つ端正で知的なクラシックスタイルと、dazzlinのフェミニンで洗練された世界観が絶妙に融合しました。

秋冬らしい温もりのある素材とベーシックなトーンで“トラッドガーリー”な世界観を描き出します。

これまで多くの反響をいただいた人気コラボレーションは、いよいよ第4弾へ。

今作ではその魅力をさらに進化させ、日常にも特別なシーンにも映えるラインナップを展開します。

■アイテム概要グレーブラウンアイボリー

商品名：【POLO BCSコラボ】テーラーカラーフレアワンピース

価 格：16,500円(税込)

カラー：グレー／ブラウン／アイボリー

サイズ：S,M

グレーブラックピンクベージュ

商品名：【POLO BCSコラボ】シャツレイヤードニットミニワンピース

価 格：14,300円(税込)

カラー：グレー／ブラック／ピンク／ベージュ

サイズ：S,M

アイボリーグレーネイビーベージュ

商品名：【POLO BCSコラボ】レーススカーフベア刺繍ニットトップス

価 格：13,200円(税込)

カラー：アイボリー／グレー／ネイビー／ベージュ

サイズ：F

アイボリーグレーピンクブラウン

商品名：【POLO BCSコラボ】テーラーカラーニットトップス

価 格：9,900円(税込)

カラー：アイボリー／グレー／ピンク／ブラウン

サイズ：F

グレーネイビーベージュ

商品名：【POLO BCSコラボ】ベルトツキハイウエストプリーツミニスカート

価 格：12,100円(税込)

カラー：グレー／ネイビー／ベージュ

サイズ：S,M

■概要

予約開始：2025年11月7日(金)12:00～

展開チャネル：RUNWAY channel、ZOZOTOWN

店舗発売：1月上旬予定

■POLO BCS(ポロ・ビーシーエス)について

「POLO British Country Spirit」(POLO BCS)は、ポロ競技の精神と英国トラッドをベースにした日本生まれのブランドとして1968年にスタートしました。

「人々の生活をもっと楽しく、ハッピーで充実したものに」をテーマに、英国と日本で共通する“良いモノを長く大事にする精神”を大切にしながら、英国人が日頃からオンの都市生活とオフのカントリーライフを謳歌するようなライフスタイルを通して、新しいポロ・ファッションの提案をしています。

POLO BCS ブランド公式サイト :https://www.polo.co.jp/

dazzlin＿シーズンコンセプト

dazzlinは「明日を待ち遠しくしてくれる存在」を定義とし、dazzlinのお洋服を身にまとうだけで、「キレイだけど、可愛さもある大人の女性になれる。」そんな「ワクワク」を感じ、日常も非日常も1つ1つの出来事を楽しみにできるブランドをテーマに掲げています。

■ブランドコンセプト

「Ripple of Color.」

心弾ませ、日々を描こう

特別な日も、何気ない日も。

いつも心から楽しみたい。

そんな気持ちを、

一瞬で思うままに。

もっとたくさんの「好き」と出会えるはず。

さあ、色とりどりの今を紡いでいこう。

■シーズンコンセプト

「Rejuvenate.」

白い吐息がベールのように空をぼかし

冬の訪れを告げる

粉雪を思わせるボアやファーを

艶やかなマテリアルとのコントラストで描く

冷たさを覚える肌とは裏腹に

心を熱くさせる

対比を愉しみ、新たな幕開けを

2025 WINTER COLLECTION



■dazzlinオフィシャルサイト/SNS

Official Site ： http://dazzlin.jp/

Web Store ： http://runway-webstore.com/dazzlin/(http://runway-webstore.com/dazzlin/)

X： http://www.twitter.com/dazzlin_com(http://www.twitter.com/dazzlin_com)

Instagram ： http://www.instagram.com/dazzlin_official

■取り扱い店舗リスト

https://runway-webstore.com/store/brand/?code=MK020