「dazzlin(ダズリン)」×「POLO BCS(ポロ・ビーシーエス)」 とのコラボレーション第4弾を11月7日(金)に予約販売スタート

写真拡大 (全20枚)

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営する「Ripple of Color.」をコンセプトに持つレディースブランド「dazzlin」は「POLO BCS(ポロ・ビーシーエス)」とのコラボレーション第4弾を2025年11月7日(金)に予約販売を開始します。公式通販サイト「RUNWAY channel」および「ZOZOTOWN」にて予約発売を開始します。



「dazzlin」×「POLO BCS」コラボレーション

特設ページ：http://s.runway-ch.jp/dz_20251104



毎回大好評の「dazzlin（ダズリン）」×「POLO BCS（ポロ・ビーシーエス）」のコラボレーションシリーズが、待望の第4弾として登場します。


本コラボレーションでは、POLO BCSが持つ端正で知的なクラシックスタイルと、dazzlinのフェミニンで洗練された世界観が絶妙に融合しました。
秋冬らしい温もりのある素材とベーシックなトーンで“トラッドガーリー”な世界観を描き出します。


これまで多くの反響をいただいた人気コラボレーションは、いよいよ第4弾へ。
今作ではその魅力をさらに進化させ、日常にも特別なシーンにも映えるラインナップを展開します。



■アイテム概要

グレー

ブラウン

アイボリー

商品名：【POLO BCSコラボ】テーラーカラーフレアワンピース


価　格：16,500円(税込)


カラー：グレー／ブラウン／アイボリー


サイズ：S,M




グレー

ブラック

ピンク

ベージュ

商品名：【POLO BCSコラボ】シャツレイヤードニットミニワンピース


価　格：14,300円(税込)


カラー：グレー／ブラック／ピンク／ベージュ


サイズ：S,M




アイボリー

グレー

ネイビー

ベージュ

商品名：【POLO BCSコラボ】レーススカーフベア刺繍ニットトップス


価　格：13,200円(税込)


カラー：アイボリー／グレー／ネイビー／ベージュ


サイズ：F




アイボリー

グレー

ピンク

ブラウン

商品名：【POLO BCSコラボ】テーラーカラーニットトップス


価　格：9,900円(税込)


カラー：アイボリー／グレー／ピンク／ブラウン


サイズ：F




グレー

ネイビー

ベージュ


商品名：【POLO BCSコラボ】ベルトツキハイウエストプリーツミニスカート


価　格：12,100円(税込)


カラー：グレー／ネイビー／ベージュ


サイズ：S,M



■概要

予約開始：2025年11月7日(金)12:00～


展開チャネル：RUNWAY channel、ZOZOTOWN


店舗発売：1月上旬予定



■POLO BCS(ポロ・ビーシーエス)について

「POLO British Country Spirit」(POLO BCS)は、ポロ競技の精神と英国トラッドをベースにした日本生まれのブランドとして1968年にスタートしました。
「人々の生活をもっと楽しく、ハッピーで充実したものに」をテーマに、英国と日本で共通する“良いモノを長く大事にする精神”を大切にしながら、英国人が日頃からオンの都市生活とオフのカントリーライフを謳歌するようなライフスタイルを通して、新しいポロ・ファッションの提案をしています。


POLO BCS ブランド公式サイト :
https://www.polo.co.jp/




dazzlin＿シーズンコンセプト

dazzlinは「明日を待ち遠しくしてくれる存在」を定義とし、dazzlinのお洋服を身にまとうだけで、「キレイだけど、可愛さもある大人の女性になれる。」そんな「ワクワク」を感じ、日常も非日常も1つ1つの出来事を楽しみにできるブランドをテーマに掲げています。





■ブランドコンセプト

「Ripple of Color.」


心弾ませ、日々を描こう



特別な日も、何気ない日も。


いつも心から楽しみたい。



そんな気持ちを、


一瞬で思うままに。



もっとたくさんの「好き」と出会えるはず。



さあ、色とりどりの今を紡いでいこう。



■シーズンコンセプト

「Rejuvenate.」


白い吐息がベールのように空をぼかし


冬の訪れを告げる


粉雪を思わせるボアやファーを


艶やかなマテリアルとのコントラストで描く


冷たさを覚える肌とは裏腹に


心を熱くさせる


対比を愉しみ、新たな幕開けを


2025　WINTER　COLLECTION



■dazzlinオフィシャルサイト/SNS


Official Site ： http://dazzlin.jp/


Web Store ： http://runway-webstore.com/dazzlin/(http://runway-webstore.com/dazzlin/)


X： http://www.twitter.com/dazzlin_com(http://www.twitter.com/dazzlin_com)


Instagram ： http://www.instagram.com/dazzlin_official



■取り扱い店舗リスト


https://runway-webstore.com/store/brand/?code=MK020