「dazzlin(ダズリン)」×「POLO BCS(ポロ・ビーシーエス)」 とのコラボレーション第4弾を11月7日(金)に予約販売スタート
MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営する「Ripple of Color.」をコンセプトに持つレディースブランド「dazzlin」は「POLO BCS(ポロ・ビーシーエス)」とのコラボレーション第4弾を2025年11月7日(金)に予約販売を開始します。公式通販サイト「RUNWAY channel」および「ZOZOTOWN」にて予約発売を開始します。
「dazzlin」×「POLO BCS」コラボレーション
特設ページ：http://s.runway-ch.jp/dz_20251104
毎回大好評の「dazzlin（ダズリン）」×「POLO BCS（ポロ・ビーシーエス）」のコラボレーションシリーズが、待望の第4弾として登場します。
本コラボレーションでは、POLO BCSが持つ端正で知的なクラシックスタイルと、dazzlinのフェミニンで洗練された世界観が絶妙に融合しました。
秋冬らしい温もりのある素材とベーシックなトーンで“トラッドガーリー”な世界観を描き出します。
これまで多くの反響をいただいた人気コラボレーションは、いよいよ第4弾へ。
今作ではその魅力をさらに進化させ、日常にも特別なシーンにも映えるラインナップを展開します。
■アイテム概要
グレー
ブラウン
アイボリー
商品名：【POLO BCSコラボ】テーラーカラーフレアワンピース
価 格：16,500円(税込)
カラー：グレー／ブラウン／アイボリー
サイズ：S,M
グレー
ブラック
ピンク
ベージュ
商品名：【POLO BCSコラボ】シャツレイヤードニットミニワンピース
価 格：14,300円(税込)
カラー：グレー／ブラック／ピンク／ベージュ
サイズ：S,M
アイボリー
グレー
ネイビー
ベージュ
商品名：【POLO BCSコラボ】レーススカーフベア刺繍ニットトップス
価 格：13,200円(税込)
カラー：アイボリー／グレー／ネイビー／ベージュ
サイズ：F
アイボリー
グレー
ピンク
ブラウン
商品名：【POLO BCSコラボ】テーラーカラーニットトップス
価 格：9,900円(税込)
カラー：アイボリー／グレー／ピンク／ブラウン
サイズ：F
グレー
ネイビー
ベージュ
商品名：【POLO BCSコラボ】ベルトツキハイウエストプリーツミニスカート
価 格：12,100円(税込)
カラー：グレー／ネイビー／ベージュ
サイズ：S,M
■概要
予約開始：2025年11月7日(金)12:00～
展開チャネル：RUNWAY channel、ZOZOTOWN
店舗発売：1月上旬予定
■POLO BCS(ポロ・ビーシーエス)について
「POLO British Country Spirit」(POLO BCS)は、ポロ競技の精神と英国トラッドをベースにした日本生まれのブランドとして1968年にスタートしました。
「人々の生活をもっと楽しく、ハッピーで充実したものに」をテーマに、英国と日本で共通する“良いモノを長く大事にする精神”を大切にしながら、英国人が日頃からオンの都市生活とオフのカントリーライフを謳歌するようなライフスタイルを通して、新しいポロ・ファッションの提案をしています。
POLO BCS ブランド公式サイト :
https://www.polo.co.jp/
dazzlin＿シーズンコンセプト
dazzlinは「明日を待ち遠しくしてくれる存在」を定義とし、dazzlinのお洋服を身にまとうだけで、「キレイだけど、可愛さもある大人の女性になれる。」そんな「ワクワク」を感じ、日常も非日常も1つ1つの出来事を楽しみにできるブランドをテーマに掲げています。
■ブランドコンセプト
「Ripple of Color.」
心弾ませ、日々を描こう
特別な日も、何気ない日も。
いつも心から楽しみたい。
そんな気持ちを、
一瞬で思うままに。
もっとたくさんの「好き」と出会えるはず。
さあ、色とりどりの今を紡いでいこう。
■シーズンコンセプト
「Rejuvenate.」
白い吐息がベールのように空をぼかし
冬の訪れを告げる
粉雪を思わせるボアやファーを
艶やかなマテリアルとのコントラストで描く
冷たさを覚える肌とは裏腹に
心を熱くさせる
対比を愉しみ、新たな幕開けを
2025 WINTER COLLECTION
■dazzlinオフィシャルサイト/SNS
Official Site ： http://dazzlin.jp/
Web Store ： http://runway-webstore.com/dazzlin/(http://runway-webstore.com/dazzlin/)
X： http://www.twitter.com/dazzlin_com(http://www.twitter.com/dazzlin_com)
Instagram ： http://www.instagram.com/dazzlin_official
■取り扱い店舗リスト
https://runway-webstore.com/store/brand/?code=MK020