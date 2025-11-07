【’47（フォーティーセブン）】肌寒くなる季節に、秋冬の装いになじむ落ち着いたトーンのニットキャップが多彩にラインナップ
1947年に米国ボストンでスタートしたカジュアルライフスタイルブランドである’47（フォーティーセブン）は、秋冬の装いにあたたかみを添える多彩なニットキャップコレクションを、公式オンラインストア(https://47brand.co.jp/)、'47長野(https://47brand.co.jp/pages/store-list)をはじめ全国の’47取扱店舗にて発売いたしました。
伸縮性のあるやわらかな編地を採用し、軽やかで快適なかぶり心地が特徴の’47のニットキャップ。今季はカフの太さ、編み立ての種類も増え、ロサンゼルス・ドジャースをはじめとするMLBチームロゴをあしらったデザインも登場しました。
ナチュラルな風合いと快適なフィット感を両立し、日常のスタイルに自然に馴染みながら、秋冬の装いにアクセントを添えるラインナップです。
【KNIT CAP COLLECTION】
ラインナップの一例 ※価格はすべて税込
[’47 CUFF KNIT Haymaker] 各3,850円
[’47 CUFF KNIT Plateau] 各4,840円
[’47 CUFF KNIT Harbor Stripe] 各4,400円
[’47 CUFF KNIT Wordmark] 各3,850円
コレクション一覧はこちら：
https://47brand.co.jp/collections/47-knit-selection
