長谷川あかり『ワンパターン献立』発売記念！感想投稿で豪華賞品が当たるSNSキャンペーン開催

このたび、株式会社ダイヤモンド社（東京都渋谷区）は、長谷川あかりさんによる新刊『シンプルだから悩まない！ ワンパターン献立』（10月29日発売）の発売を記念して、X（旧Twitter）で豪華賞品が当たるキャンペーンを実施します。

『ワンパターン献立』を読んだ感想や料理画像を投稿して豪華賞品を当てよう！

『ワンパターン献立』を読んだ感想、レシピに対する感想、料理画像を投稿いただいた方の中から、長谷川あかりさんと「きほんのうつわ」のコラボレーションアイテム「よりそう入れ子碗セット」とサイン本が、抽選で5名様に当たります。Xアカウントをお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。

＜賞品＞

・きほんのうつわ×長谷川あかり 『よりそう入れ子碗セット』 （カラー：つや白）

・『ワンパターン献立』著者サイン本

上記をセットにして5名様にプレゼント！

＜応募方法＞

1. ダイヤモンド社公式Xアカウント（@diamond_sns）をフォロー

2. ハッシュタグ「#長谷川あかりワンパターン献立」をつけて本やレシピの感想をXに投稿

『ワンパターン献立』のレシピを使った料理画像も投稿すると当選確率UP！

※ダイヤモンド社公式Xアカウントで書籍のレシピを一部無料公開中です。

※すでに『ワンパターン献立』の感想や料理画像を投稿してくださっている方も、

該当投稿に「#長谷川あかりワンパターン献立」をつけて引用リポストで応募いただけます。

＜応募期間＞

2025年11月7日(金)～12月21日(日)23：59まで

※やむを得ない事情により、予告なく変更になることがあります。

＜当選発表＞

キャンペーン期間終了後、当選された方にのみ、ダイヤモンド社公式Xアカウント（@diamond_sns）からダイレクトメッセージにてご連絡いたします。ダイレクトメッセージの案内に従い、期日までにお届け先情報等をご提供ください。

＜ご注意事項＞

※ご応募は日本国内にお住いの方に限らせていただきます。

※ご応募は何回でも可能ですが、当選はお1人様1回とさせていただきます。

※アカウントを非公開設定にされている方は、抽選対象外になります。

※以下に該当する場合は当選が無効となります。

・当選通知の時点でダイヤモンド社Xアカウントのフォローを外している場合

・キャンペーン参加条件のポストを削除している場合

・アカウント凍結などの理由でアカウントが無効になっている場合

・事務局からの当選連絡に対し、期日までにご返信いただけない場合

※オークション出品等による転売・譲渡目的でのご応募は固くお断りいたします。

※当選権利の第三者への譲渡、賞品の交換・換金・返品などには応じかねます。

※応募の受付や当落確認に関するお問い合わせはお受けできません。

※キャンペーン内容、賞品などを予告なく変更または中止する場合がございます。

※お送りいただいた個人情報は賞品発送にのみ利用します。

※ダイヤモンド社のプライバシーポリシーはこちらからご確認ください。

https://www.diamond.co.jp/legal/

■きほんのうつわ×長谷川あかり 『よりそう入れ子碗セット』について

「きほんのうつわ」と料理家・長谷川あかりさんとのコラボレーションにより生まれた「よりそう入れ子碗」シリーズ。汁碗、茶碗、小鉢、取り皿の組み合わせは、日々の食卓で活躍するラインナップです。食洗機、電子レンジ、オーブン(150度まで)にも対応しています。

食卓を彩る4つのうつわは、ひとつの碗にすっきりと収まり、収納場所を取らないのがポイント。うつわを重ねた時の入れ子の美しさも魅力のひとつです。

料理家であり、管理栄養士でもある長谷川あかりさんならではの目線で、とくにうつわのサイズ感にこだわりました。それぞれのうつわの大きさに合わせて、料理を程よくつくったり、盛りつけるだけで、自分をいたわるテーブルコーデに仕上がります。

＜商品情報＞

商品名：よりそう入れ子碗セット

内容：たっぷり汁碗／しっくり茶碗／ばんのう丸小鉢／いつもの取り皿

素材：磁器 生産地：岐阜県多治見市

詳細は「きほんのうつわ」公式サイトをご確認ください。

https://kihonutsuwa.com/pages/irekowan

■『シンプルだから悩まない！ ワンパターン献立』について

人気料理家・長谷川あかりさんの「献立の考え方」をテーマとした初のレシピ本が登場！毎日の献立を「どう決めて、どう回していくか」は、料理をする人にとって大きな悩みの一つです。そんな悩みに応えるのが、長谷川さんが提案する「3つの食材で2品を作る」という新しいスタイル──「ワンパターン献立」です。

フライパンにたっぷりの野菜と肉や魚を入れて、火にかけるだけの「シン・酒蒸し」や、おろしトマトに黒酢・豆板醤を合わせた「あたらしいかつおのたたき」、ぶり・ローズマリー・大根といった秋冬食材で作る「なんでもグラタン」など、シンプルなのに目新しく、心も体も満足する簡単レシピばかり。おかずから、スープ、グラタン、麺料理まで、毎日食べたい2品の献立を35日分、計70レシピを収載しました。

栄養バランスと見栄え、おいしさを追求したレシピは、そのままマネするだけで、シンプルで豊かな食卓があっという間に完成します。忙しい毎日でも無理なく続けられる“ちょうどいい献立”をまとめた、長谷川あかりさんのまったく新しいレシピ本が完成しました。

長谷川あかり 著 『シンプルだから悩まない！ ワンパターン献立』 ダイヤモンド社

＜書誌情報＞

著者：長谷川あかり

定価：1,650円（税込）

発売日：2025年10月29日

発行：ダイヤモンド社

判型：B5判並製・96ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/4478118957

※リリース内の画像・写真は、本キャンペーンに関わる報道を目的とした使用に限ります