『AMUSEMENT EXPO 2025』セガ フェイブブース出展情報第2弾公開！

セガグループの株式会社セガ フェイブ（本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員：杉野行雄）が、2025年11月14日（金）、15日（土）東京ビッグサイトで2日間開催される『AMUSEMENT EXPO 2025』の「セガ フェイブ」ブースの出展情報と物販情報を追加で公開いたしました。

【AMUSEMENT EXPO 2025 開催概要】

名 称：AMUSEMENT EXPO 2025（アミューズメント エキスポ2025）

会 期：ビジネスデー：2025年11月14日（金）10:00～17:00（最終入場：16:30）

ユーザーデー：2025年11月15日（土） 9:00～17:00（最終入場：16:30）

入場料：入場する際には、別途入場料が必要となります。

会 場：東京ビッグサイト 東４・５ホール

▼AMUSEMENT EXPO 2025 セガ フェイブブース公式特設サイト

https://am-expo.sega.jp/

▼AMUSEMENT EXPO 2025 公式サイト

https://amusementexpo.jp/

【チケット概要】

アーリーチケット ：3,000円(税込) 9:00から入場可能な数量限定のチケットです。

スタンダードチケット：2,000円(税込) 10:00から入場可能なチケットです。

レイトチケット ：1,000円(税込) 13:00から入場可能なチケットです。

※本チケットについては11月15日（土）開催の「ユーザーデー」のみの販売となります

※小学生以下無料（アーリーチケットをお持ちの方が同伴している場合のみ9:00からご入場いただけます。それ以外は10:00から入場可能となりますのでご了承ください）

※いずれも滞在時間に制限はありません

【AMUSEMENT EXPO 2025 セガ フェイブブース コーナー】

■「UFOキャッチャー40周年」コーナー

さまざまな種類のUFOキャッチャーを体験し40周年オリジナルアイテムをゲットしよう！

さらに40周年特別企画を実施予定です！

◆40周年特別企画体験型コンテンツ「UFO CATCHER IMMERSIVE」

UFOキャッチャーの歴史上初のプレイヤーが“取られる側”となる、 UFOキャッチャーをモチーフにした体験型のアトラクションです。

※アミューズメントエキスポ2025 セガブース内のイベントとなります。

＜「UFO CATCHER IMMERSIVE」体験における注意事項＞

・車椅子をご利用の方、歩行補助杖その他介助が必要な方のご利用はご遠慮ください。

・運動に適した服装、履きなれた靴でプレーしてください。転んだり、思わぬ事故につながる恐れがございます。ハイヒール等の靴での参加はお断りする場合がございます。

・ひも状のものは身に着けないでください。ひもが他のプレイヤーの首などに巻き付き大けがをする恐れがございます。

・お荷物は同行者の方や荷物置き場に預けてプレーしてください。他のプレイヤーの方にぶつかる等迷惑になる恐れがございます。

・12歳未満の方は、必ず保護者同伴でご参加をお願いいたします。

・スタッフの判断により、ご参加をお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。

※「捕まる」は映像内の演出です。物理的な接触はございません。

※体験するには別途『AMUSEMENT EXPO 2025』への入場券(有料)が必要です。詳細はイベント公式サイトよりご確認ください。

◆40周年特別企画展示型コンテンツUFO MUSEUM

UFOキャッチャーの40年の歴史を振り返る展示型コンテンツです。

1985年の誕生から40年。さまざまな手法で歴史を振り返る展示となっています。エポックメイキングなUFOキャッチャーシリーズの実機や年表の展示、アーム、コントロールパネル(通称：コンパネ)、UFOキャッチャーの想い出などを楽しく展示いたします。

◆UFOキャッチャーフリープレイ

『UFO CATCHER 10』から稼働開始前の『UFO CATCHER TRIPLE 2』までの新世代シリーズ4機種を無料体験！40周年を記念してUFOキャッチャーシリーズの筐体をデザインしたさまざまなプライズをゲットしよう！

※数に限りがございます。無くなり次第終了となりますのであらかじめご了承ください

UFOキャッチャー40周年ダイカットクッション 全1種UFOキャッチャー筐体デザインボックスティッシュ 全3種UFOキャッチャー筐体アクリルキーホルダー 全9種

■「おさるのジョージ」コーナー

大人気アニメ「おさるのジョージ」から、的当てタイプのアミューズメントゲーム機『おさるのジョージ ウキっと CARNIVAL』と、乗り物タイプのアミューズメントゲーム機『おさるのジョージ ウキっと DRIVE』が2026年夏に登場予定！

セガ フェイブブースでは、この2つゲームをいち早く体験することができます。遊び終わったあとにランダムでシールがもらえるほか、ノベルティをご用意。記念撮影会や新作プライズの展示など、魅力満点の「おさるのジョージ」コーナーでみなさまのご来場をお待ちしています。

※ノベルティの配布は無くなり次第終了します。

■「パウ・パトロール」コーナー

世界中の子供たちに大人気のアニメ作品「パウ・パトロール」から、アミューズメントゲーム機器、『パウ・パトロール チェイスといっしょ』に続き、『パウ・パトロール マーシャルといっしょ』が2026年夏に登場予定！

セガ フェイブブースでは『パウ・パトロール マーシャルといっしょ』の先行ライド体験と、『パウ・パトロール チェイスといっしょ』のライド体験ができます。1プレイにつき1枚カードが貰えるほか、ノベルティをご用意。また、『パウ・パトロールがやってくる！』「 マーシャル・チェイスの撮影会」や新作プライズの展示など、『パウ・パトロール』の魅力満点のコーナーで、皆さまのご来場をお待ちしています。

※ノベルティの配布は無くなり次第終了します。

◆「パウ・パトロール」とは

スピンマスター制作で世界中の子どもたちに愛されている大人気アニメ「パウ・パトロール」は、１０歳のリーダー・ケントと個性豊かな子犬たちが日常のトラブルを解決しながら活躍する姿を描いたシリーズです。「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト！」 を合言葉に、チェイス、マーシャル、スカイ、ラブル、ロッキー、ズーマが、アドベンチャー・ベイの安全を守るため、みんなで協力しながらいろんなトラブルに立ち向かっていきます。

パウ・パトロールは、テレ東系列(6局ネット)にて毎週金曜日ゆうがた5時55分から放送中。また、Paramount+ (J:COM STREAM, WOWOWオンデマンド、Prime Videoより視聴可能)や、各種配信サービスでもご覧いただけます。

日本公式サイト：https://pawpatrol.jp(https://pawpatrol.jp)

TVアニメHP：https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/pawpatrol/(https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/pawpatrol/)

■CHUNITHM 10周年コーナー

CHUNITHM稼働10周年を記念して、大画面でCHUNITHMをプレイできるアトラクション『ギガニズム アミューズメントエキスポ出張版』が登場！

※プレイ整理券の受付は既に終了しています

■プリクラコーナー

全国で開催中のILLIT(アイリット)イベントを搭載した『NICO MAKE』を出展！

全カット新規撮りおろしの撮影フレームで、選んだメンバーとツーショット撮影。BGMはILLITの楽曲が流れ、プリクラ専用に収録したメンバーの声を聴きながら撮影が楽しめます。その他、選んだメンバーの特別カットのシールがランダムで印刷されるモードも！

また、全国のアミューズメント施設にて好評展開中のILLITプライズを併せて展示します。

■ILLITプロフィール

ILLITは、2023年6～9月に放送されたサバイバル番組『R U NEXT?』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人を含む5人組ガールグループ。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）が結合して誕生したチーム名には「何にでもなれる潜在力を持つ」グループとしての抱負が込められています。デビュー曲「Magnetic」が世界的大ヒットを記録。Japan 1st Single ‘時よ止まれ’で2025年9月1日に待望の日本デビューを果たしました。11月24日には1st Single Album 'NOT CUTE ANYMORE'でのカムバックが決定し、益々期待が高まっています。

プリクラ誕生30周年の展示も！フリュー株式会社との共同キャンペーンとして、セガ フェイブブースの『NICO MAKE』、もしくはフリューブースの「プリントシール機」で撮影すると、「30周年記念ロゴのステッカー」をプレゼントします。

セガ フェイブブースのプリクラコーナー、またはフリューブースのスタッフにお声がけください。

※数に限りがございます。無くなり次第終了となりますのであらかじめご了承ください。

※「プリント倶楽部(R)」および「プリクラ(R)」は、株式会社セガの登録商標です。

【UFOキャッチャー40周年、CHUITHM10周年、maimaiでらっくすのグッズを販売予定！】

１.UFOキャッチャー40周年グッズ

UFOキャッチャー40th anniversary NEW UFO CATCHER Tシャツ（サイズ：M/L/XL）\3,500（税込）

UFOキャッチャー40th anniversary ステッカー6種セット \1,600（税込）

UFOキャッチャー40th anniversary アクリルスタンド【UFO CATCHER】 \1,500（税込）

UFOキャッチャー40th anniversary アクリルスタンド【NEW UFO CATCHER】 \1,500（税込）

UFOキャッチャー40th anniversary アクリルスタンド【UFO CATCHER 7】 \1,500（税込）

UFOキャッチャー40th anniversary アクリルスタンド【UFO CATCHER 9 third】 \1,500（税込）

UFOキャッチャー40th anniversary アクリルスタンド【UFO CATCHER 10】 \1,500（税込）

UFOキャッチャー40th anniversary アクリルスタンド【UFO CATCHER TRIPLE】 \1,500（税込）

２.CHUITHM10周年、maimai でらっくす、オンゲキグッズ各種

maimai でらっくす ベストアルバムちほー3

\5,500（税込）

＜商品仕様＞

・CD4枚組デジパック

・「BUDDiESデザイン」「PRiSMデザイン」リバーシブル仕様パッケージ

・外付けブックレット付き

・『maimai でらっくす』で使用可能な専用フレームシリアルコード付き

＜初回購入特典＞

「ネームプレート」イメージのアクリルキーホルダー付き

NFCタグ内蔵 CHUNITHM歴代サウンドトラックアクリルキーホルダー（全23種ランダム） \600（税込）

UFOキャッチャー40th anniversary NEW UFO CATCHER Tシャツ（サイズ：M/L/LL）\3,800（税込）

CHUNITHM10周年記念ビジュアル クリアファイル \500（税込）

CHUNITHM歴代Ver.デザイン ロゴステッカー10種セット \1,500（税込）

ONGEKI Sound Jewelry 01 \3,300（税込）

※数に限りがございます。無くなり次第終了となりますのであらかじめご了承ください

※音ゲーグッズの詳細はこちら https://am-expo.sega.jp/goods/

■権利表記

(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Curious George and related characters, created by Margret and H. A. Rey, are copyrighted and registered by HarperCollins Publishers L.L.C. and used under license. All rights reserved

(C)2025 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters;and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license.Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.

(C)SEGA