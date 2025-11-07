株式会社ヨウジヤマモト

株式会社ヨウジヤマモトのフィルターを通し、コンセプトにシンクロする多面的な要素を取り入れながら“ジェンダーレス”、“エイジレス“なスタイルでファッションの新たな可能性を提案するブランド「Ground Y(グラウンド ワイ)」。

この度Ground Yは、オリジナルグラフィック5柄を落とし込んだ特別なシャツをGround Y 直営店、公式ウェブストア「THE SHOP YOHJI YAMAMOTO」にて11月中旬より順次発売いたします。

詳細は下記に記載いたします。 ＊一部の柄は店舗限定で展開いたします。

本アイテムは、日本画や墨絵から着想を得た“和”の美意識を基に、カラスをはじめとする5種類のモチーフを大胆に描いた一着です。ボディには、Ground Y 2025年春夏コレクションより始動した新プロジェクト「Beyond Borders」の〈RAYON TWILL LEFT COLLAR DOUBLE-LAYERED SHIRT〉ならびに〈RAYON TWILL LEFT FRONT CUT-OUT SHIRT〉を採用。ゆったりとしたシルエットで、レーヨンを使用した軽やかな生地は涼しげな印象を与えます。

Ground Yならではの多彩なモチーフを落とし込んだ特別なアイテムを、ぜひご体感ください。

【商品ラインナップ】

11/14(金)発売「SHINSAIBASHI PARCO LIMITED GRAPHIC SHIRT “CROW”」 66,000円(税込)

11/21(金)発売「SHIBUYA PARCO LIMITED GRAPHIC SHIRT ”SPIDER”」 66,000円(税込)

11/21(金)発売 Ground Y直営店(GINZA SIX / ラフォーレ原宿 / 渋谷PARCO / 心斎橋PARCO / 名古屋PARCO / 札幌PARCO / Y’s SUPER POSITION OKAYAMA)、公式ウェブストア「THE SHOP YOHJI YAMAMOTO」 にて展開

「GRAPHIC SHIRT “CROW”」 66,000円(税込)

「GRAPHIC SHIRT “BAT”」 66,000円(税込)

12/5(金)発売「LAFORET HARAJUKU LIMITED GRAPHIC SHIRT “SCORPION”」 66,000円(税込)

【Ground Y LIMITED GRAPHIC EDITION】

発売日：【11月14日(金)】 「心斎橋PARCO限定”カラス”グラフィックシャツ」

【11月21日(金)】 「渋谷PARCO限定“蜘蛛”グラフィックシャツ」

Ground Y直営店、公式ウェブストア「THE SHOP YOHJI YAMAMOTO」

にて発売「”カラス”グラフィックシャツ」「”コウモリ”グラフィックシャ

ツ」

【12月5日(金)】 「ラフォーレ原宿限定“サソリ” グラフィックシャツ」

※数量限定商品のため、無くなり次第終了とさせていただきます。



