【発売前重版決定！】 『全てのネガティブをプラスに変える夫 髭「人生満点じゃなくてもはなまるだ」編』（著：B.B軍曹）が、2025年11月7日（金）に発売！

株式会社主婦と生活社

新刊のご案内です。株式会社主婦と生活社より、11月7日（金）に『全てのネガティブをプラスに変える夫 髭「人生満点じゃなくてもはなまるだ」編』を発売します。

＊SNS総フォロワー数50万人越え（2025年10月現在）を誇る、B.B軍曹による待望の新作！

本シリーズは、つい“自分反省会”してしまいがちな【妻・軍曹】と、どんな“ネガティブ”もひと言でプラスに変える【夫・髭】との日常を描いた、自己啓発系コミックエッセイ。ストレスの多い現代社会をポジティブに渡り歩くヒントと、思わずクスっとする日常が多くの読者に支持されています。

前作「NGと書いてナイスガイと読む」編、「さては人生３周目だな」編は、いい夫婦の日に２冊同時に刊行され、発売直後に重版が決定したほか、アマゾンをはじめとするネット書店の売上ランキングで首位を獲得。発売後も継続して好評を博し、新作「人生満点じゃなくてもはなまるだ」編では、情報解禁、予約開始後から大きな反響を呼び、発売前の重版が決定いたしました。

全世界の頑張る人へ向けて、今作でも、“自己肯定感爆上げ”の請負人が、あらゆるネガティブを吹き飛ばしていく……!?

「人生満点じゃなくてもはなまるだ」編より

【無理し過ぎな人に共通する落とし穴】

＊一部書店にて、購入特典【描き下ろし漫画ポストカード】をプレゼント！

新刊発売を記念して、一部書店で対象商品を購入した方に描き下ろし漫画ポストカードを配布します。裏面のQRから待ち受け画像のダウンロードができるスペシャルな特典です。

ポストカードの絵柄は2種類、待ち受け画像は共通の1種類。ポストカードには、どちらも手書きメッセージとサイン入りです。

ポジティブになれる描き下ろし漫画を手にできる貴重な機会をお見逃しなく！

■特典内容

描き下ろし漫画ポストカード全2種（待ち受け画像は1種共通）

※クリアな絵柄は、書籍発売後に特典配布書店にてご確認ください。

■取扱い書店

・コーチャンフォー 新川通り店

・喜久屋書店 仙台店

・紀伊國屋書店 新宿本店

・丸善 丸の内本店

・ジュンク堂書店 池袋本店

・ブックファースト 新宿店

・有隣堂 アトレ川崎店

・有隣堂 横浜駅西口店

・文苑堂書店 富山豊田店

・三省堂書店 名古屋本店

・紀伊國屋書店 梅田本店

・ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 梅田店

・紀伊國屋書店 天王寺ミオ店

・フタバ図書 TSUTAYA TERA広島府中店

・丸善 博多店

※配布店舗が増える可能性がございます。

［注意事項］

・おひとりさま１冊購入につき1枚配布します。

・特典2種類はランダム配布となります。交換は致しかねますのでご了承ください。

・特典数には限りがあります。なくなり次第、終了します。

・くわしくはそれぞれの書店にお問い合わせください。

【本書概要】全てのネガティブをプラスに変える夫 髭「人生満点じゃなくてもはなまるだ」編

■著者：B.B軍曹

■発売日：2025年11月7日（金）

■価格：1540円（税込）

■ISBN：978-4-391-16611-8

■発行元： 主婦と生活社

［Amazon］

https://amzn.asia/d/7ZCg9ZZ

［楽天ブックス］

https://books.rakuten.co.jp/rb/18377868/

【著者プロフィール】

B.B軍曹（ビービーグンソウ）

薬剤師・漫画家・化粧品ブランド「msl」開発者。大学薬学部卒業後、病院での勤務を経て、SNSでのコミックエッセイ執筆を開始。SNS総フォロワー数は約50万人に達する。代表作『全てのネガティブをプラスに変える夫 髭』はSNSで反響を呼び、Yahoo!ニュースなどのニュースサイトにも多数掲載。東京都防災ホームページにて、防災啓蒙漫画も執筆するなど、幅広いテーマで社会的な発信も行っている。化粧品ブランド「msl」では、自ら開発・監修を行い、美容薬剤師としての知識と経験を生かした商品を展開。執筆・アート・プロダクト開発の三軸で活動している。

【Instagram/@b.bgunso】https://www.instagram.com/b.bgunso/

【X/@B_B_Sergeant】https://x.com/B_B_Sergeant