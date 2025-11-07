『すてきな奥さん2026年新春1月号』表紙着用衣装展を開催！展示書店限定の購入特典“オリジナル推しショッパー”“オリジナルしおり”も！

株式会社主婦と生活社

主婦と生活社は2025年11月21日（金）（一部エリアは11月20日（木））に『すてきな奥さん2026年新春1月号』を発売します。これを記念して、稲垣吾郎さん、草磲剛さん、香取慎吾さんが『すてきな奥さん2026年新春1月号』表紙で着用したオリジナル衣装を、下記の書店にてそれぞれ展示します。

さらに、下記の書店にて『すてきな奥さん2026年新春1月号』をご購入の方にすてきな特典があります（数量限定）。

衣裳展示スケジュール

◆稲垣吾郎さん着用衣装

11/21（金）～11/30（日）：紀伊國屋書店 福岡本店（福岡県・福岡市）

12/5（金）～12/14（日）：大垣書店 イオンモール京都桂川店（京都府・京都市）

12/19（金）～1/12（月）：ACADEMIAくまざわ書店 橋本店（神奈川県・相模原市）

◆草磲剛さん着用衣装

11/21（金）～11/30（日）：紀伊國屋書店 新宿本店（東京都・新宿区）

12/5（金）～12/14（日）：丸善 津田沼店（千葉県・習志野市）

12/19（金）～1/18（日）：ブックファースト 阪急西宮ガーデンズ店（兵庫県・西宮市）

◆香取慎吾さん着用衣装

11/20（木）～11/30（日）：ジュンク堂書店 近鉄あべのハルカス店（大阪府・大阪市）

12/5（金）～12/14（日）：久美堂 本店（東京都・町田市）

12/19（金）～1/12（月）：BOOKSなかだ ファボーレ店（富山県・富山市）

『すてきな奥さん2026年新春1月号』購入特典[表: https://prtimes.jp/data/corp/72639/table/1042_1_9053f2b5843362292783b1253200d1ab.jpg?v=202511080656 ]オリジナル推しショッパーオリジナルしおり

※オリジナル推しショッパー、オリジナルしおりは数量限定のため、なくなり次第、配布が終了となります。

書誌情報

『すてきな奥さん2026年新春1月号』

定価：2310円(税込)

発売日／2025年11月21日(金)

発行／主婦と生活社

主婦と生活社HP:https://www.shufu.co.jp/bookmook/detail/4912054310164/

[Amazon]https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWC6HHB9/

[楽天ブックス]https://books.rakuten.co.jp/rb/18389027/