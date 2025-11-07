アジア太平洋地域最大級ビジネスカンファレンス「SMBCON/25」にmov専務取締役COO菊池が登壇決定

株式会社mov

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」および 店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区）の専務取締役COOの菊池 惟親が、11月9日から12日にバンコクで行われる、デジタル戦略に特化したアジア太平洋地域における最大級のビジネスカンファレンス「SMBCON/25」に登壇することをお知らせいたします。

■「SMBCON/25」について

「SMBCON/25」は、アジア太平洋地域における、中小企業向けのデジタルトランスフォーメーションにフォーカスしたビジネスカンファレンスです。

1997年に設立された非営利団体ALSMA（Asian Local Search and Media Association）が主催する年次イベントであり、デジタルエージェンシー、テクノロジープロバイダー、中小企業支援事業者が一堂に会する、アジア太平洋地域で最も専門性が高く、注目されているビジネスイベントの一つです。

2025年のテーマは「SHIFT & SHUFFLE - Strategy and Resilience in the Age of AI and Uncertainty（変革と戦略の再構築 ーAI時代における戦略とレジリエンスー）」を掲げています。15カ国から200名以上のビジネスリーダーが集結し「AIと人間がどのように協働して価値を創造するか」や「AIを中小企業で活用することで、いかに企業の急成長を支援するか」といった、中小企業とAI/デジタル技術の関係性に焦点を当てて議論を展開します。

■イベント概要

正式名称：ALSMA SMBCON/25

開催日程：2025年11月9日（日）から12日（水）

開催場所：Hilton Sukhumvit, Bangkok,Thailand

テーマ ：AIとデジタル戦略

公式HP ： https://www.smbcon.org/

参加対象：アジア太平洋地域で中小企業向けにデジタル広告、マーケティング、オペレーション、コマースツールを提供する企業など

■登壇者プロフィール

専務取締役 / COO インバウンド支援事業本部長 菊池 惟親



福岡の大手老舗調味料メーカーで同社のブランドショップにて店長および、西日本のエリアマネージャーとして勤務し、2015年から同社のアメリカ現地法人の設立及び、運営する幹部として活躍。帰国後の2018年よりmovに参画。

movでは、インバウンド支援を通して小売および観光業界などにおけるAIを活用した分析を促進する役割を担っており、企業の新しいテクノロジーの活用提案や、ツール導入をサポートしています。

■株式会社movについて

株式会社movは「日本のポテンシャルを最大化する」をミッションに、インバウンド領域と店舗支援領域で事業を展開しています。

インバウンド分野では、業界最大級のインバウンドビジネスメディア『訪日ラボ』の運営やインバウンド専業のコンサルティングサービスの提供を通じて、企業や自治体の取り組みを支援しています。

店舗支援分野では、店舗向け集客一元化プラットフォーム『口コミコム』により、MEO対策の提供だけでなくインバウンドの豊富な知見を活かし、海外媒体を含む多言語での店舗情報管理や口コミ分析にも対応しております。

企業のインバウンド対策においてデータとテクノロジーを活用し、幅広い事業者の成長に貢献してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=SMBCON25)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=SMBCON25)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=SMBCON25)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日コム(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=SMBCON25)」の運営