【ニコニコ生放送】11月9日(日)に行われる「スタプラローカリズム vol.5」の独占生中継が決定

株式会社ドワンゴ

ニコニコ生放送にて、2025年11月9日(日)に愛知県・COMTEC PORTBASEで開催される、

「スタプラローカリズム vol.5」の全編生中継が決定いたしました。

12月13日(土)に名古屋城で行われるラストワンマンライブをもって解散を発表しているTEAM SHACHIが、後輩グループのばってん少女隊、いぎなり東北産、MC 堀くるみを、お膝元名古屋に迎えて行うTEAM SHACHIが出演する最後の「スタプラローカリズム」となります。

現地まで行けない！という方は、是非ニコニコ生放送でお楽しみください！

【日時】

2025年11月9日(日)

＜1部＞start 14:00

＜2部＞start 18:00

【会場】

愛知県・COMTEC PORTBASE

【出演アーティスト】

TEAM SHACHI / ばってん少女隊 / いぎなり東北産

MC：堀くるみ

【ニコニコ生放送URL】

▼1部 14:00開演

TEAM SHACHI / ばってん少女隊 / いぎなり東北産 / MC 堀くるみ 出演 「スタプラローカリズム vol.5」１部 ニコ生独占生中継

https://live.nicovideo.jp/watch/lv349070201

※番組の一部はプレミアム会員限定配信となります。

▼2部 18:00開演

TEAM SHACHI / ばってん少女隊 / いぎなり東北産 / MC 堀くるみ 出演 「スタプラローカリズム vol.5」２部 ニコ生独占生中継

https://live.nicovideo.jp/watch/lv349070202

※番組後半はニコドルチャンネル会員限定配信となります。