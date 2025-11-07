【11月9日(日)16:30～放送！】アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第18話 WEB予告・先行カット・あらすじ公開！

株式会社Cygames

株式会社Cygames（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、11月9日(日)16:30からTBS系全国28局ネットにて放送予定の、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第18話「WILD JOKER」のWEB予告動画、先行カット、あらすじを公開いたしました。

第18話「WILD JOKER」

■WEB予告動画｜ナレーション：オベイユアマスター（CV：石上静香）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JPBC50sDCUc ]

アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第18話「WILD JOKER」WEB予告動画｜ナレーション：オベイユアマスター（CV：石上静香）

https://youtu.be/JPBC50sDCUc

■先行カット

■あらすじ

1人のウマ娘がいた。

走ることに直向きで、努力に真摯な、ごく普通のウマ娘。

しかし、その胸の中にある『勝利への渇望』は誰よりも熱く、何よりも強かった。

勝つために己を捨て、全てを欺き、相応しき舞台を求めて海を越えてきた。

そして彼女は――『道化』と成った。

▼スタッフ

脚本：金田一士

コンテ：松井信太郎・松本顕吾

演出： 前田基匡

総作画監督：福元陽介

【アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』作品概要】

『ウマ娘 プリティーダービー』は、サイゲームスが展開するクロスメディアコンテンツです。

実在する競走馬の名前と魂を受け継ぐ「ウマ娘」たちが、仲間やトレーナーたちと学園生活を送りながら＜トゥインクル・シリーズ＞制覇を目指す世界が舞台となっています。発表以来、ゲームやアニメ、音楽やコミカライズなど、さまざまなジャンルで作品展開を行っています。

アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クールキービジュアル

≪タイトル≫

ウマ娘 シンデレラグレイ

≪放送情報≫

2025年10月5日からTBS系全国28局ネットにて毎週日曜16時30分より第2クール放送中

・TBS系全国28局ネット：10月5日から毎週日曜16:30～

・BS11：10月14日から毎週火曜25:00～

・AT-X：10月8日から毎週水曜21:30～

10月10日から毎週金曜9:30～（リピート放送）

10月14日から毎週火曜15:30～（リピート放送）

≪配信情報≫

2025年10月5日(日)17時からABEMA、Netflix、U-NEXT、アニメ放題にて先行配信

そのほか、各種配信サイトでも順次配信開始

https://anime-cinderellagray.com/onair/

≪第2クールイントロダクション≫

週刊ヤングジャンプにて大好評連載中、累計発行部数800万部突破!!

クロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』発のオグリキャップを主人公としたコミカライズがついにアニメ化!!

地方から現れた、常識破りの異才。

中央の強敵を次々と打ち破った、その名は「怪物」オグリキャップ。

彼女の前に立ちはだかるは、「最強」タマモクロス。

そして、海を越えた「世界」のウマ娘たち。

やがて一つの「時代」を作る灰被りの少女が、今、新たな領域へ踏み込む――。

熱き夢“奔る”シンデレラストーリー、続けて出走!!

≪スタッフ≫

原作：Cygames

漫画：久住太陽

脚本：杉浦理史

漫画企画構成：伊藤隼之介

（集英社「週刊ヤングジャンプ」連載）

監督：みうらたけひろ

シリーズ構成：金田一 士

キャラクターデザイン：福元陽介・佐々木啓悟・宮原拓也

総作画監督：福元陽介・工藤康平・高田 晃・野村雅史・崎本さゆり

副監督：清水雄大

作画アクション監修：松本顕吾

色彩設計：岡崎菜々子

美術監督：狹田 修

3DCGディレクター：神谷宣幸

撮影監督：伏原あかね

編集：三嶋章紀

音響監督：郷 文裕貴

音楽：川井憲次

アニメーションプロデューサー：近松拓也

アニメーション制作：CygamesPictures

≪キャスト≫

オグリキャップ：高柳知葉

ベルノライト：瀬戸桃子

北原穣（きたはらじょう）：小西克幸

六平銀次郎（むさかぎんじろう）：大塚芳忠

フジマサマーチ：伊瀬茉莉也

ノルンエース：渋谷彩乃

ルディレモーノ：大地 葉

ミニーザレディ：井澤詩織

タマモクロス：大空直美

ヤエノムテキ：日原あゆみ

サクラチヨノオー：野口瑠璃子

メジロアルダン：会沢紗弥

スーパークリーク：優木かな

ディクタストライカ：花守ゆみり

ゴールドシチー：香坂さき

シンボリルドルフ：田所あずさ

マルゼンスキー：Lynn

ミスターシービー：天海由梨奈

トニビアンカ：甲斐田裕子

オベイユアマスター：石上静香

ムーンライトルナシー：関根明良

ミシェルマイベイビー：高垣彩陽

エラズリープライド：富田美憂

≪第2クールオープニング主題歌≫

10-FEET「スパートシンドローマー」

作詞・作曲：TAKUMA

編曲：10-FEET

発売元：UNIVERSAL MUSIC LLC. / EMI Records

≪第2クールエンディング主題歌≫

オグリキャップ (CV.高柳知葉)、タマモクロス (CV.大空直美)「ふたり」

作詞・作曲：ひとみ (from あたらよ)

編曲：れいらむる

≪INFORMATION≫

アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』公式サイト

https://anime-cinderellagray.com/

アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』公式X

@umamusu_animeCG（https://x.com/umamusu_animeCG）

アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』公式TikTok

＠anime_umamusume_cg（https://www.tiktok.com/@anime_umamusume_cg）

≪コピーライト≫ ＊画像をご使用の際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。

(C)久住太陽・杉浦理史＆Pita・伊藤隼之介／集英社・ウマ娘 シンデレラグレイ製作委員会

(C) Cygames, Inc.