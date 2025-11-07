大藤小百合 待望のファーストデジタル写真集『SayuLily』『Wisteria』11/14（金）12:00より2作同時発売！

株式会社光文社

「JJデジタル写真集オーディション」でグランプリを受賞した大藤小百合が、待望のファーストデジタル写真集を2作同時リリース！タイトルは『SayuLily』と『Wisteria』。清楚で可憐な魅力から、挑戦的なスタイリングで見せる新しい表情まで──。“今”の大藤小百合の魅力を余すところなく詰め込んだ2冊が完成しました。11月14日（金）12:00より、kokode digital（ココデジ）にて販売開始です。

挑戦的なファッションまで！新たな一面を魅せた、待望のファーストデジタル写真集『SayuLily』

大藤小百合デジタル写真集『SayuLily』

販売価格：2,200円（税込）

撮影／東 京祐

販売サイト：kokode dijital（ココデジ）

https://kokode-digital.jp/products/detail/5799(https://kokode-digital.jp/products/detail/5799)

JJデジタル写真集オーディションでグランプリを獲得した大藤小百合のファーストデジタル写真集『SayuLily』。純白のワンピースで砂浜を歩く彼女感溢れる姿から、挑戦的なファッション、ヘアメークで魅せる大人の表情まで。新たな魅力を映し出した一冊です。

水着で見せる無邪気な笑顔がまぶしい、等身大の彼女の魅力が詰まった写真集『Wisteria』

大藤小百合デジタル写真集『Wisteria』

販売価格：2,200円（税込）

撮影／東 京祐

販売サイト：kokode dijital（ココデジ）

https://kokode-digital.jp/products/detail/5800(https://kokode-digital.jp/products/detail/5800)

水着で無邪気にはしゃぐシーンや、美味しそうにお蕎麦を頬張る姿を見せる彼女。『Wisteria』は、そんな等身大の魅力を切り取りました。澄んだ空気の中で輝く笑顔と、ふとした瞬間に見せる大人っぽさ。ドキッとするような素顔の彼女に出会える一冊に。

11月14日（金）12:00（正午）大藤小百合デジタル写真集 発売開始！

・大藤小百合デジタル写真集『SayuLily』

・大藤小百合デジタル写真集『Wisteria』

販売価格：各2,200円（税込）

販売サイト：kokode digital（ココデジ）

『SayuLily』 https://kokode-digital.jp/products/detail/5799(https://kokode-digital.jp/products/detail/5799)

『Wisteria』 (https://kokode-digital.jp/products/detail/5800)https://kokode-digital.jp/products/detail/5800(https://kokode-digital.jp/products/detail/5800)