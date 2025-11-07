TOMOOが自らMV解説!?ニューアルバム「DEAR MYSTERIES」リリース記念特別番組をスペースシャワーTVにてオンエア！
株式会社スペースシャワーネットワーク(代表取締役社長：名取達利、本社：東京都渋谷区)が運営する日本最大の音楽専門チャンネル(※)スペースシャワーTVは、特別番組『TOMOOのMV品評会～2nd Album「DEAR MYSTERIES」編～』を、11/12(水)22:00より放送いたします。
2022年メジャーデビュー。今年5月には自身最大規模となる日本武道館でのライブを成功させたTOMOOが、11/12(水)に2nd Album「DEAR MYSTERIES」をリリース。
これを記念して、スペースシャワーTVでは特別番組を放送！
『TOMOOのMV品評会』と題し、ニューアルバム収録曲のMVについてを、彼女の目線で当時の想いや制作秘話を語り尽くす30分をお届けします。
多数のコメントが寄せられる彼女のMVは、これまでに総再生回数4000万回超え。撮影技法や画のタッチ、そして、TOMOOの表情も各曲ごとに様々であり、曲とともに彼女ならではの世界観を感じることのできるコンテンツの1つとなっている。
この番組ではそんなTOMOOのMVにフォーカスし、今回のために彼女が厳選した3本のMVを中心に、当時の撮影秘話やニューアルバムに込めた想いなどについて語っていく。
彼女の言葉で紡がれる今作に込めた想い、そして、普段なかなか見ることができないTOMOOのインタビュー姿をお楽しみください！
＜番組詳細＞
番組タイトル：TOMOOのMV品評会～2nd Album「DEAR MYSTERIES」編～
放送日時：11/12(火)22:00～22:30
出演：TOMOO
番組サイト：https://tv.spaceshower.jp/p/00089318/
