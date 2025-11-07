インドネシア特定技能人材（自動車整備）　　　　　　　　　　　　名鉄自動車整備（株）様に導入決定【メイクワン実績紹介】

株式会社メイクワン

名鉄自動車整備株式会社（本社：名古屋市緑区曽根2-427、代表取締役：船橋 雅也）〔以下敬称略〕は直面する自動車整備人材の不足に対応するため、株式会社メイクワンの国内からの特定技能人材供給サービスの導入を決定しました。この導入により、必要な人材をタイムリーに供給できるようになり、業務の効率化と、さらなる顧客満足度の向上を目指します。

導入の背景

名鉄自動車整備株式会社は有効求人倍率が５倍を超える自動車整備士の人材不足に直面していました。

従来の海外からの特定技能人材の供給に比べ、株式会社メイクワンの国内からの人材供給サービスは、必要な人材をタイムリーに供給できるため、名鉄自動車整備株式会社のニーズに最適なソリューションであると判断されました。この導入により今後、慢性的な整備士人材不足の解消が期待されています。

製品・サービスの特徴

[製品イメージ]

株式会社メイクワンの国内からの特定技能人材紹介サービスは、自社SNSを駆使した人材紹介サービスで、採用コストを大幅に削減し、即戦力人材を供給します。これにより名鉄自動車整備株式会社に必要な人材を、必要な時に供給することが可能です。

今後の展望

株式会社メイクワンは名鉄自動車整備株式会社とのパートナーシップを通じて得られる実績を基に、今後グループ企業に対しても人材供給をしていくことを計画しています。これにより企業の人材不足の解消と、自社サービスのさらなる精度向上も期待しています。

株式会社メイクワン 営業提携推進部

名鉄自動車整備株式会社様とのこの度の契約は、メイクワンの取り組みを高く評価いただいた結果です。今後も名鉄自動車整備株式会社様のビジネスの発展に貢献できるよう取り組んでまいります。

