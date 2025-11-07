大人気絵本作家・鈴木のりたけの新作『きれてる』のイベント開催。絵本誕生秘話と、のりたけ氏が超ロング「堂島ロール」巻きに挑戦で大盛上がり

株式会社ポプラ社

鈴木のりたけ『きれてる』発売記念 トークライブ＆ロールケーキパーティー

10月刊行の鈴木のりたけさんの最新作『きれてる』。5万部を突破した大ヒット作『たれてる』に続く、「？と！のえほん」シリーズ第2弾の発売に合わせて、親子でも楽しめるスペシャルイベントを株式会社ポプラ社は行いました。

■日付：2025年11月1日（土）

■場所：日販グループ『オチャノバ』

■出演者：鈴木のりたけ

■主催：ポプラ社／日販／BOOK MEETS NEXT実行委員会

■協力：株式会社モンシェール

■詳細情報：https://book-meets-next.com/archives/events/鈴木のりたけ『きれてる』発売記念-トークライブ

トークライブ

新刊絵本『きれてる』の誕生秘話

会場では『きれてる』の貴重な原画も展示されました。

「？と！のえほん」シリーズ第2弾となる『きれてる』について、シリーズ名に付けられた「？と！」の意味や、その創作秘話・誕生のきっかけを、鈴木のりたけさんがたっぷり語ってくれました。未公開の貴重な鉛筆ラフ画をスライドで見ながら、のりたけさんから繰り出されるユーモアあふれる解説に、観客の皆さんはすっかり心を掴まれている様子。

のりたけさん自身による、新作『きれてる』とシリーズ第1弾の前作『たれてる』の、サービス精神満載な読み聞かせも行われ、会場はさらに大盛り上がり。大人も子供も一緒になって、何度も笑いが巻き起こります。

「絵本を100倍楽しむ方法」というトークテーマでは、のりたけさんが実際にお子さんと楽しんでいる手作りのカードゲームや、名前付け遊びなどがクイズ形式で紹介され、のりたけさんが日々の子育てを楽しんでいる様子や、絵本のアイデアの源泉に触れることができました。

ロールケーキパーティー

『たれてる』読み聞かせの様子。「おすすめ絵本3選」では、実際に読み聞かせで活躍した絵本などが紹介されました。

トークライブのあとは、絵本のモチーフのロールケーキにちなみ、ロールケーキが食べられる美味しいパーティーを開催。株式会社モンシェール様のご協力により、1日に1万本売れたこともあるという「堂島ロール」との特別コラボが実現しました。

コックコートに着替えて再登場した鈴木のりたけさんが、まずロールケーキにクリームを塗るところからスタート。通常よりも大きな「堂島ロール」に、たっぷりのクリームを塗るだけでも一苦労です。

いよいよスポンジを巻くことに挑戦。子どもたちも身を乗り出して、真剣な様子でのりたけさんを見守っていました。

株式会社モンシェールのパティシエさんのお手伝いのもと、鈴木のりたけさんが巻いた超ロング「堂島ロール」が完成！

切り分けられるのを今か今かと待ち受ける子どもたちの様子に、パティシエとなったのりたけさんの顔にも笑みがこぼれます。



ご自身で巻いた、出来たての「堂島ロール」に舌鼓をうち、コックコートのままサイン会へ突入。

パティシエ・鈴木のりたけにサインをしてもらえる、貴重なサイン会となりました。

(株)Monsher(モンシェール)

2003年大阪・堂島に誕生。

"Mon cher”とはフランス語で“私の愛しい人”を意味します。

看板商品の「堂島ロール」は、添加物を極力抑えた生乳のようにミルキー且つ

後味すっきりの北海道産オリジナルブレンドクリームとふんわり生地が織りなす洗練の味わい。

贈り物にもふさわしい、心ときめくスイーツをお届けしています。

絵本『きれてる』とは

『きれてる』（？と！のえほん ２）作／鈴木のりたけ

定価：1,100円（税抜）

発売日：2025年10月

サイズ：206mm x 206mm

ページ数：24ページ



書誌ページ>>https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/2147002.html

amazon>>https://www.amazon.co.jp/dp/4591187284/?tag=poplarsha-22&linkCode=osi&th=1&psc=1(https://www.amazon.co.jp/dp/4591187284/?tag=poplarsha-22&linkCode=osi&th=1&psc=1)

【大人気絵本作家・鈴木のりたけの人気シリーズ第2弾】



きれてる きれてる！

…けど、なんじゃこりゃ？



続々重版の大ヒット絵本『たれてる』につづく、

「？と！のえほん」シリーズ第2弾！

きれいに切れてる美味しそうなロールケーキ、

と思ったら……こんな展開あり！？！？



読めばお腹が空いてくる、そして笑える！

子どもと大人のツボつくユーモア絵本です。

発売後、即重版を記念したSNSキャンペーンも実施中

10月の発売後、即重版がかかったことを記念し、絵本にちなんだコースターが抽選で30名様に当たるプレゼントキャンペーンを開催中。

詳細はこちら(https://www.poplar.co.jp/topics/66797.html)をご覧ください。