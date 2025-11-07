「賃貸住宅フェア2025 大阪」に出展！IoT設備によるスマート化で賃貸集合住宅の物件価値と運営効率を向上
賃貸集合住宅向けのIoTソリューションを提供する、株式会社くじらリアルエステートテック（本社：大阪府大阪市西区）は、2025年11月26日(水)・27日(木)にインテックス大阪で開催される「賃貸住宅フェア 2025」に出展いたします。
本展示会では、既築物件でも後付け設置が可能な「くじらスマートインターホン for オートロックシステム」や「くじらスマート宅配ボックス」、「くじら後付けスマート門扉パッケージ」など、賃貸物件の価値を大幅に向上させる「くじらリアルエステートテック」のIoTソリューション群を展示します。
■ 出展背景：人手不足と入居者満足度の両立による「物件価値向上」
現在、賃貸不動産市場では、人手不足による管理コストの増大と、入居者のニーズ多様化による競争激化という課題に直面しています。
当社は、「IoT設備によって賃貸集合住宅の物件価値を向上させる」ことをミッションに、セキュリティ強化と入居者の利便性向上を両立し、オーナー様・管理会社様の業務効率化を実現するソリューションを提供しています。
本展示会では、新築はもちろん、既存の物件にも導入しやすい「後付け」可能な製品群を中心に、”選ばれる物件”づくりに貢献する具体的なIoT活用法を提案します。
■ 主な出展製品（賃貸集合住宅向けソリューション）
ブースでは、物件の「セキュリティ」と「利便性」を革新する以下のソリューションをご体感いただけます。
１.くじらスマートインターホン for オートロック
新築物件にはもちろん、既築物件にも低コスト&短期間で導入可能。顔認証やスマホアプリによる遠隔解錠にも対応しています。
2.くじらスマート宅配ボックス
宅配ボックスだけでなく、郵便ポストも一体型で設置したり、オーダーメイド仕様にも柔軟に対応。新築・既築問わず、設置が可能です。
３.くじら後付けゲートパッケージ
市販の門扉に電子錠を取り付け、スマートインターホンと連動させることで、大がかりな工事なしでオートロック化を実現します。宅配ボックスやポストも一体型で導入でき、低コストで集合住宅のセキュリティを向上させます。
4.くじらエレベーターコントローラー
ICカード・暗証番号・スマホアプリのいずれかでエレベーターを呼び出すため、部外者の入居者フロアへの不正アクセスを防ぎます。くじらスマートインターホンと連携させると、より利便性が向上します。
5.くじらクラウドスマートロック
月額100円/台から利用可能なクラウドスマートロックです※。
ドアへの穴あけ工事が不要なので、原状回復も可能。
ICカードや暗証番号などの解錠方法に対応し、セキュリティと利便性を両立します。
※別途月額基本料金が発生します。
■ 特別出展：セルフスーツケース預かり スマートロッカー6.AdvanceD IoT バゲッジストレージ
グループ会社の株式会社デバイスエージェンシーが展開する、セルフサービス型のスマートロッカーです。国内外の旅行客がスーツケースを自分で預けられる仕組みで、多言語対応のためインバウンド対策にも最適です。
当日は実機を展示し、FCパートナー様および設置場所をご提供いただけるスペースオーナー様を募集します。
■ 出展概要
展示会名： 賃貸住宅フェア 2025 大阪
会期： 2025年11月26日(水)・27日(木) 10:00～17:00
会場： インテックス大阪 4・5号館
当社ブース番号： C3-4
公式サイトURL： https://zenchin-fair.com/2025/osaka/
（事前に来場者登録（無料）(https://j-realtors.com/osaka-visitor/?_gl=1*w8qgti*_ga*MTcxNzM1MDE5NS4xNzYwNTEwMDY3*_ga_6PSEZ8TKZJ*czE3NjIzMzAwMTMkbzMkZzAkdDE3NjIzMzAwMTMkajYwJGwwJGgw)が必要です）
当社のブースはビジネスセミナーA会場に隣接しています！
■ 会社概要
「IoT設備によって賃貸集合住宅の物件価値を向上させる」ことをミッションに、集合住宅をスマートホーム化する様々なIoT機器やサービスの企画・販売・設置工事を行っています。
会社名： 株式会社くじらリアルエステートテック
所在地： 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目15番6号
URL： https://kujira-realestatetech.co.jp/
【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】
株式会社くじらリアルエステートテック 広報担当
Email： info@kujira-realestatetech.co.jp
TEL： 0120-840-946
FAX： 06-6543-3314