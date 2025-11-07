「目標達成の技術」を学ぶ『頂点への道』講座、新規累計受講者数が70,000名を突破！

アチーブメント株式会社

アチーブメント株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役会長 兼 社長：青木仁志）が提供する『頂点への道』講座の新規累計受講者数が70,000名を突破しました。 本講座は1992年の開講以来、30年以上にわたり1,200回以上継続開催しており、上場企業・中小企業の経営者からトップアスリート、プロビジネスパーソンまで多くの方々に受講いただいております。

■各業界の優績者を輩出し続けてきた公開講座

『頂点への道』講座には上場企業経営者をはじめ、医師・弁護士・会計士などの専門職業人や歯科業界、美容業界など各界を代表するトップリーダーも数多く受講し、累計受講者数が70,000名を突破。2020年からは青木が講師を務める経営者向け3日間の公開講座もスタートし、経営者だけでも1万名以上の方にお越しいただきました。



受講者は目標達成や組織の成果に直結する以下のような「技術」を体系的に学びます。

・目標達成力

・タイムマネジメント力

・コミュニケーション力

・プレゼンテーション力

・マネジメント力

・理念経営・理念浸透

■各界のトップリーダーから選ばれ続ける理由

『頂点への道』講座は30年以上に渡り、毎月連続開催を続け、新規ご受講生の87.5％の方が、既存ご受講生からのご紹介によってお越しいただいています。

2023年には筑波大学体育スポーツ局(旧:アスレチックデパートメント)と共同で行った『頂点への道』講座シリーズの効果検証では、1,625名の方に回答いただき下記のような結果がでています。

・96.2%が「受講したことに満足している」と回答

・86.4%が「望んでいた知識・スキルが身についた」と回答

・96.0%が「成果に役立つと思う」と回答

・97.7%が「実際の行動が変化した」と回答

▼本調査の詳細な結果につきましては、以下のページをご覧ください。

https://achievement.co.jp/project/tsukubaad-research/(https://achievement.co.jp/project/tsukubaad-research/)

アチーブメント株式会社は「縁ある人を物心両面の豊かな人生に導ける真のリーダーの輩出を通してより良い社会を追求すること」。

このミッションを胸にこれからも「目標達成の技術」を一人でも多くの人に届け続けてまいります。

■アチーブメント株式会社について

創業から39年目を迎える、人材教育コンサルティング企業。「教育の力で世界を変える」をスローガンに、社会人向け公開講座や企業向け研修をはじめ、目的を土台にした人生設計・企業経営を伝えている。これまでに情報をお届けした顧客は51万名以上にのぼり、経営者教育に特化したプログラムや、組織力開発などでも高い評価を得ている。2022年に東京商工会議所議員企業に選出。2025年には世界最大級の意識調査機関であるGPTWが行う日本における「働きがいのある会社」ランキングにて中規模部門「第1位」にランクイン。社会人教育で培ったノウハウを生かして、学校教育・子ども教育の分野や、官公庁・国公立大学での人材教育にも活動の幅を広げ、企業に限らず多くの組織を支援している。