2025年度(令和7年度)「行政書士試験」の解答速報を試験日当日に公開！

株式会社ユーキャン

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2025年度(令和7年度)「行政書士試験」の解答速報について

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（東京都新宿区、代表取締役社長：品川 泰一）は、本年度の行政書士試験を受験なさる方を対象に、ユーキャン独自の「解答速報システム」を用い、解答速報を試験日当日に公開いたします。





解答速報の閲覧サービスはどなたでもご利用いただけますので、当試験を受ける方の受験後の自己採点にお役立ていただけます。2025年度(令和7年度)「行政書士試験」の解答速報は、以下のページでご確認いただけます。▼ユーキャンの行政書士試験解答速報https://www.u-can.co.jp/nr251107i■当日のスケジュール（予定）17時30分頃～ 超速報！難易度所感動画（Live）配信開始18時頃～ 解答速報公開開始 ※順次公開となります。18時30分頃～ 自動採点サービス開始18時30分頃～ 速報解説動画（Live）配信開始20時30分頃～ 速報講評PDF公開※各公開時間は、当日の状況により多少遅れる場合がございます。※解答速報の模範解答例はユーキャン独自の見解に基づいて作成したものであり、実際の正解とは異なる場合があります。あくまでも自己採点の目安としていただき、最終的な合否の判断はしないでください。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━行政書士とは━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━行政書士とは、市民と官公署とをつなぐ法務と実務のスペシャリスト。扱える書類は数千種類もあり、業務範囲の広い国家資格です。職域は拡大傾向にありますので、時代の流れはまさに追い風となっています。◇ユーキャンの行政書士講座https://www.u-can.co.jp/nr251107j※リリース内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。─────────────────────────◆会社概要会社名 株式会社ユーキャン本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38代表者 代表取締役社長 品川泰一設立 1954年6月資本金 9,000万円事業内容・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講・DVD、CD、書籍および生活雑貨、ヘルスケア雑貨、アパレルなどの通信販売ウェブサイト http://www.u-can.co.jp/