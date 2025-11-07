2025年度(令和7年度)「行政書士試験」の解答速報を試験日当日に公開！
株式会社ユーキャン
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━解答速報の閲覧サービスはどなたでもご利用いただけますので、当試験を受ける方の受験後の自己採点にお役立ていただけます。
2025年度(令和7年度)「行政書士試験」の解答速報は、以下のページでご確認いただけます。
▼ユーキャンの行政書士試験解答速報
https://www.u-can.co.jp/nr251107i
■当日のスケジュール（予定）
17時30分頃～ 超速報！難易度所感動画（Live）配信開始
18時頃～ 解答速報公開開始 ※順次公開となります。
18時30分頃～ 自動採点サービス開始
18時30分頃～ 速報解説動画（Live）配信開始
20時30分頃～ 速報講評PDF公開
※各公開時間は、当日の状況により多少遅れる場合がございます。
※解答速報の模範解答例はユーキャン独自の見解に基づいて作成したものであり、実際の正解とは異なる場合があります。あくまでも自己採点の目安としていただき、最終的な合否の判断はしないでください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行政書士とは
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行政書士とは、市民と官公署とをつなぐ法務と実務のスペシャリスト。扱える書類は数千種類もあり、業務範囲の広い国家資格です。
職域は拡大傾向にありますので、時代の流れはまさに追い風となっています。
◇ユーキャンの行政書士講座
https://www.u-can.co.jp/nr251107j
※リリース内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
─────────────────────────
◆会社概要
会社名 株式会社ユーキャン
本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38
代表者 代表取締役社長 品川泰一
設立 1954年6月
資本金 9,000万円
事業内容
・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講
・DVD、CD、書籍および生活雑貨、ヘルスケア雑貨、アパレルなどの通信販売
ウェブサイト http://www.u-can.co.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2025年度(令和7年度)「行政書士試験」の解答速報について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（東京都新宿区、代表取締役社長：品川 泰一）は、本年度の行政書士試験を受験なさる方を対象に、ユーキャン独自の「解答速報システム」を用い、解答速報を試験日当日に公開いたします。
2025年度(令和7年度)「行政書士試験」の解答速報は、以下のページでご確認いただけます。
▼ユーキャンの行政書士試験解答速報
https://www.u-can.co.jp/nr251107i
■当日のスケジュール（予定）
17時30分頃～ 超速報！難易度所感動画（Live）配信開始
18時頃～ 解答速報公開開始 ※順次公開となります。
18時30分頃～ 自動採点サービス開始
18時30分頃～ 速報解説動画（Live）配信開始
20時30分頃～ 速報講評PDF公開
※各公開時間は、当日の状況により多少遅れる場合がございます。
※解答速報の模範解答例はユーキャン独自の見解に基づいて作成したものであり、実際の正解とは異なる場合があります。あくまでも自己採点の目安としていただき、最終的な合否の判断はしないでください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行政書士とは
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行政書士とは、市民と官公署とをつなぐ法務と実務のスペシャリスト。扱える書類は数千種類もあり、業務範囲の広い国家資格です。
職域は拡大傾向にありますので、時代の流れはまさに追い風となっています。
◇ユーキャンの行政書士講座
https://www.u-can.co.jp/nr251107j
※リリース内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
─────────────────────────
◆会社概要
会社名 株式会社ユーキャン
本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38
代表者 代表取締役社長 品川泰一
設立 1954年6月
資本金 9,000万円
事業内容
・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講
・DVD、CD、書籍および生活雑貨、ヘルスケア雑貨、アパレルなどの通信販売
ウェブサイト http://www.u-can.co.jp/