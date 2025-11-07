「第4期医療費適正化計画と後発品・バイオシミラー・OTC医薬品の行方」と題して、社会福祉法人日本医療伝道会衣笠病院グループ 理事 武藤 正樹氏によるセミナーを2025年12月10日(水)に開催!！

株式会社 新社会システム総合研究所

第4期医療費適正化計画と

後発品・バイオシミラー・OTC医薬品の行方

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25577

[テーマ]

[講 師]

社会福祉法人日本医療伝道会衣笠病院グループ 理事

よこすか地域包括ケア推進センター長

武藤 正樹 氏

[日 時]

２０２５年１２月１０日（水） 午後１時～２時３０分

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

第4期医療費適正化計画で後発医薬品の目標「2029年度までに全都道府県で80％以上」が導入された。しかし2025年9月の調査で後発品使用割合はすでに90％超、次なる目標の設定が必要だ。しかし後発医薬品の安定供給が依然として課題だ。後発品産業構造見直しについて見ていこう。さらに骨太の方針2025年に明記されたフォーミュラリーの普及についても見ていこう。

また、バイオシミラーの新目標は「80％置き換わったバイオシミラーの普及率が60％」だ。バイオシミラー普及を妨げる高額療養費制度などの5つのカベを見ていこう。

2025年の骨太の方針にOTC（一般用医薬品）が取り上げられた。なかでもスイッチOTCが課題だ。スイッチOTCの普及とその課題についても見ていこう。



１．医療費適正化計画とは？



２．第4期医療費適正化計画と後発品

・後発品90％時代

・後発医薬品の数量目標の見直しを

・後発医薬品の安定供給と産業構造の見直し



３．第4期医療費適正化計画とバイオシミラーの数値目標

・バイオシミラーの新目標

・バイオシミラーの普及の5つのカベ

・バイオシミラーの普及のための提言



４．都道府県地域フォーミュラリー導入

・骨太の方針とフォーミュラリー

・都道府県フォーミュラリーとは

・都道府県フォーミュラリーで後発品・バイオシミラーの普及を



５．セルフメディケーションとOTC医薬品

・OTC医薬品普及の提言

第5期医療費適正化計画にOTC医薬品の普及目標を



６．バイオシミラー、OTCの普及のための選択療養の導入を



７．質疑応答／名刺交換

