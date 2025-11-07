「第4期医療費適正化計画と後発品・バイオシミラー・OTC医薬品の行方」と題して、社会福祉法人日本医療伝道会衣笠病院グループ 理事 武藤 正樹氏によるセミナーを2025年12月10日(水)に開催!！

第4期医療費適正化計画と
後発品・バイオシミラー・OTC医薬品の行方


第4期医療費適正化計画と


後発品・バイオシミラー・OTC医薬品の行方



[講　師]


社会福祉法人日本医療伝道会衣笠病院グループ　理事


よこすか地域包括ケア推進センター長


武藤　正樹　氏



[日　時]


２０２５年１２月１０日（水）　午後１時～２時３０分



[受講方法]


■会場受講


　ＳＳＫ　セミナールーム


　東京都港区西新橋２-６-２　ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）




[重点講義内容]


第4期医療費適正化計画で後発医薬品の目標「2029年度までに全都道府県で80％以上」が導入された。しかし2025年9月の調査で後発品使用割合はすでに90％超、次なる目標の設定が必要だ。しかし後発医薬品の安定供給が依然として課題だ。後発品産業構造見直しについて見ていこう。さらに骨太の方針2025年に明記されたフォーミュラリーの普及についても見ていこう。
また、バイオシミラーの新目標は「80％置き換わったバイオシミラーの普及率が60％」だ。バイオシミラー普及を妨げる高額療養費制度などの5つのカベを見ていこう。
2025年の骨太の方針にOTC（一般用医薬品）が取り上げられた。なかでもスイッチOTCが課題だ。スイッチOTCの普及とその課題についても見ていこう。

１．医療費適正化計画とは？

２．第4期医療費適正化計画と後発品
　・後発品90％時代
　・後発医薬品の数量目標の見直しを
　・後発医薬品の安定供給と産業構造の見直し

３．第4期医療費適正化計画とバイオシミラーの数値目標
　・バイオシミラーの新目標
　・バイオシミラーの普及の5つのカベ
　・バイオシミラーの普及のための提言

４．都道府県地域フォーミュラリー導入
　・骨太の方針とフォーミュラリー
　・都道府県フォーミュラリーとは
　・都道府県フォーミュラリーで後発品・バイオシミラーの普及を

５．セルフメディケーションとOTC医薬品
　・OTC医薬品普及の提言
　　第5期医療費適正化計画にOTC医薬品の普及目標を

６．バイオシミラー、OTCの普及のための選択療養の導入を

７．質疑応答／名刺交換








