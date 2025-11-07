「アミューズメント エキスポ 2025」カプコン出展情報を公開！

株式会社カプコン

株式会社カプコンは、2025年11月14日(金)～11月15日(土)の期間、東京ビッグサイトにて開催されるアーケードゲームの祭典「アミューズメント エキスポ 2025」について、カプコンのブースの出展情報を公開いたします。

■カプコンブース出展一覧

■会場マップ

「アミューズメント エキスポ 2025」のカプコンブースでは、カプコンのアミューズメント施設で運営している各業態を展開いたします。

本会場では、eSPORTSゲームの興奮を気軽に体験できる「CAPCOM e-SPORTS CLUB」、カプコンの最新情報を見て・触れて・遊べるエリア「DIVE！CAPCOM」の出展、カプコンのオリジナルキャラクター「まるまる はりまる」のぬいぐるみに挑戦できるクレーンゲームコーナーやフォトブースを出展いたします。

また、カプコンタイトルグッズを取り揃えた「カプコンストア」のPOPUPショップ、昨年度に展開し、好評を博したカプコンの人気のキャラクターたちを手のひらサイズにころんとまとめたデフォルメサイズのベビーカステラ「カプころん焼き」の販売も昨年に続き出展いたします。

【アミューズメント エキスポ 2025 開催概要】

・会場 ：東京ビッグサイト 東4・5ホール(東京都江東区有明 3-10-1)

・日程 ：2025年11月14日(金) ビジネスデー 10：00～17：00(最終入場 16：30)

2025年11月15日(土) ユーザーデー 9：00～17：00(最終入場 16：30)

・チケット：(※「ユーザーデー」のみ販売)

「アーリーチケット」(9:00から入場可能) 3,000円(税込) ※枚数限定

「スタンダードチケット」(10：00から入場可能) 2,000円(税込)

「レイトチケット」(13：00から入場可能) 1,000円(税込)

※小学生以下無料。(アーリーチケットをお持ちの方が同伴している場合のみ9:00からご入場いただけます。それ以外は10:00から入場可能となりますのでご了承ください。)

※いずれも滞在時間に制限はありません。

※会場での当日券の販売はいたしません。

※購入者・同伴者都合によるキャンセル・返金はできません。購入前に、必ずご確認ください。

各種チケットの詳細は公式サイトをご確認ください。

公式サイト： アミューズメント エキスポ 2025 | AMUSEMENT EXPO 2025(https://amusementexpo.jp/)

■ステージスケジュール

【各ステージ内容】

・『ストリートファイター6』最強キャラへ挑戦！ ステージ

最高難易度CPUレベル8に挑戦し、見事勝利された方には素敵な商品をご用意しています。

【出演者】：平岩康佑(MC)

・まるまる はりまるとあそぼう！ わくわくステージ

カプコンのオリジナルキャラクター「まるまる はりまる」が登場。はりまるに関するクイズを実施する他、Nintendo Switch(TM) 2 版『ストリートファイター6』の「カロリーコンテスト」モードで、はりまると対戦コーナーも開催いたします。

【出演者】：平岩康佑(MC)、まるまる はりまる

・『ストリートファイター6』カロリーコンテストであそぼう！ ステージ

来場者同士でNintendo Switch(TM) 2 版『ストリートファイター6』の「カロリーコンテスト」モードを用いた対戦をお楽しみいただけます。(※こちらのステージはご家族連れ、お子様を対象としたステージとなります)

【出演者】：平岩康佑(MC)

・『ストリートファイター6』カプコンスタッフと対戦！ ステージ ※11月14日(金)ビジネスデーのみの開催

プラサカプコン 吉祥寺店にある「CAPCOM e-SPORTS CLUB」のスタッフがステージに登場。当日、希望者のお客様と『ストリートファイター6』を対戦し、カプコンスタッフに勝利された方には素敵に賞品をご用意しております。

【出演者】：平岩康佑(MC)、プラサカプコン 吉祥寺店スタッフ

・『ストリートファイター6』プロ eSPORTSプレイヤーもけ選手に挑戦！ ステージ

FAV gaming所属の「もけ」選手が登場。

当日、希望者のお客様と『ストリートファイター6』と対戦し、勝利された方には素敵に賞品をご用意しております。

【出演者】：平岩康佑(MC) 【ゲスト】：FAV gaming 所属 もけ 選手

■カプコンブース出展内容

■CAPCOM e-SPORTS CLUB

「ストリートファイター」シリーズ最新作の『ストリートファイター6』の試遊台をご用意。

eSPORTSの興奮をお気軽にお楽しみいただけます。

なお、『ストリートファイター6』を使用したステージイベントも予定しております。

※試遊台は、Nintendo Switch(TM) 2 版の『ストリートファイター6』となります。

※混雑状況により整理券対応とさせていただく場合がございます。

※試遊された方にはノベルティもご用意しております。

■DIVE！CAPCOM

カプコンの最新情報を見て、触れて、遊ぶことができるエリアとなっております。

ブース内では、『モンスターハンターワイルズ』に関連する、モンスターの資料やリアルな造作物を展示。

ここでしか味わえない没入感を、ぜひご体験ください。

■「まるまる はりまる」クレーンゲーム

カプコンのオリジナルキャラクター「まるまる はりまる」のぬいぐるみ獲得に挑戦できるクレーンゲーム機コーナー。

「まるまる はりまる」Xアカウント(@ooHARIMARU) をフォローすることで挑戦できますので、ぜひフォローしてご参加ください！

また「まるまる はりまる」の可愛い写真がたくさん展示されている、フォトスポットも登場！

もしかしたら、はりまるがカプコンブースに遊びにくるかも…！？

・「まるまる はりまる」公式X：https://x.com/ooHARIMARU

・「まるまる はりまる」公式サイト：https://www.capcom.co.jp/amusement/harimaru/

■「カプころん焼き」

カプコン人気のキャラクターたちを手のひらサイズにころんとまとめたデフォルメサイズのベビーカステラを販売。

ブース内のキッチンカーで焼き上げてお届けします。

■CAPCOM STORE POPUPショップ

カプコンタイトルグッズを多数取り扱った直営店舗「カプコンストア」POPUPショップが「アミューズメント エキスポ 2025」カプコンブース内にオープンいたします。

今回はカプコンが制作する造形、彩色にこだわりぬいたハイクオリティフィギュアである 「CAPCOM FIGURE BUILDER」を販売予定となっております。

また、カプコンが展開するオンラインくじサービス「カプくじ」のリアル販売も行います。

なお、1回の購入で3,000円以上ご購入いただいたお客様には「ポストカード」を差し上げます。

※イメージ（CAPCOM STORE TOKYO店舗画像となります）

■クレーンゲーム60周年特別企画 ここでしか押せない！ カプコン限定スタンプ登場

今回のアミューズメントエキスポでは、クレーンゲーム誕生60周年を記念して実施される特別企画「クレーンゲーム60周年スタンプラリー」が開催されます。

本企画では、プライズマシンメーカーおよびプライズメーカー各社のブースに、それぞれのオリジナルスタンプが登場。

来場者は各ブースを巡ってスタンプを集めることで、業界全体の歴史や多様な魅力を楽しむことができます。

カプコンブースでは、2004年に販売されたプライズマシン「ベルサークル シャイニングブルー」をモチーフにしたオリジナルスタンプをご用意！

当時のデザインを再現した懐かしさとともに、カプコンならではの遊び心を感じられる特別なスタンプです。

■カプコンブース来場特典！ カプコンアミューズメントアプリでチェックインしよう！

当日カプコンブースにてカプコンアミューズメントアプリのダウンロード画面を、ブース内のカプコンストアのレジカウンターでお見せいただくと、先着100名様限定で「カプコンロゴ入りオリジナルトートバッグ」をプレゼントいたします！

また当ブースにてアプリ内チェックインを行っていただくと、来場特典として100ポイントをプレゼントいたします。

貯めていただいたポイントは、カプコンのアミューズメント施設にてご利用いただけるクーポンと交換可能です。

ぜひこの機会に、カプコンアミューズメントアプリをダウンロードいただき、よりお得にお楽しみください！

※カプコンアミューズメントアプリのDLはこちら

■Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.amuse



■iOS

https://apps.apple.com/app/id6477813007(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%AB%E3%83%97%E3%82%B3%E3%83%B3-%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/id6477813007)

