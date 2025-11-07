TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 2より、くいくいが登場！
『ヤングガンガン』（スクウェア・エニックス）にて、2018年3号から2025年7号まで連載された福田晋一による作品。コミックスの累計発行部数は1500万部を突破。2022年1月にはTVアニメが放送、2024年10月にはドラマ化された。更に2025年7月には、TVアニメSeason 2が放送。
ますます注目が集まる本作より、新商品が登場です。
喜多川海夢が「くいくい」になって登場！「くいくい」とは、首がくいっと曲がるお座りぬいぐるみ。あなたを優しく見上げます。目が合いやすい角度でデスクの上に置いたり、お出かけ先でポーズをとって撮影したり…自由で癒しの時間をお届けします。
全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等でご予約受付中！
■ご予約：https://www.movic.jp/shop/g/g04553-00540-00006/
■新商品情報（発売元：ムービック）
【商品名】
くいくい（ぬいぐるみ） 喜多川海夢
【価格】
4,400円（税込）
【サイズ】
本体約18cm
※キャラクターにより異なります
【仕様】
ポリエステル
※商品には若干の個体差がございます
【発売日】
2026年2月頃予定
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。
■権利表記：(C)福田晋一/SQUARE ENIX・アニメ「着せ恋」製作委員会
■TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』公式サイト：https://bisquedoll-anime.com/
■ムービック：https://www.movic.jp
【株式会社ムービック 会社概要】
ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。