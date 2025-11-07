名古屋スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 在校生が株式会社シーアールイー様のテレビCMに出演・ナレーションを担当

学校法人 滋慶コミュニケーションアート 名古屋スクールオブミュージック＆ダンス専門学校

航空機や宇宙ロケットの設計・開発を手掛ける 株式会社シーアールイー（本社：愛知県名古屋市） よりご依頼をいただき、名古屋スクールオブミュージック＆ダンス専門学校（以下：NSM）の在校生が企業テレビCMに出演し、ナレーションを務めました。

今回制作されたCMは 「適性検査篇」 と 「顔篇」 の2パターン。

「適性検査篇」 では、声優＆アーティスト専攻の在校生がナレーションを担当。 「顔篇」 では、出演とナレーションを在校生が務めました。

オーディションから収録までのプロセス

CMナレーションにあたり、学生たちは企業情報やCMのイメージを読み解き、一人ずつボイスサンプルを収録。企業様への提出後、オーディションを実施しました。

出演者選考では、画コンテをもとに角度や歩き方、表情などを審査し、イメージに合致した1年生 加藤さん が選ばれました。

撮影・収録の様子

「顔篇」の撮影は一日がかりで行われ、学生時代と就職後の姿を演じる2パターンを撮影。初めてのCM出演となった加藤さんは、メイクや衣装の準備が進む中でも落ち着いた雰囲気で、ディレクターやカメラマンと積極的にコミュニケーションを取りながら撮影に臨みました。

ナレーションは、「適性検査篇」を声優＆アーティスト専攻の河合さん、「顔篇」を声優＆アーティスト専攻の高橋さんが務めました。

外部スタジオでの収録では、企業様の要望に応えるため複数パターンを収録。

河合さんは「秒数を合わせることや声のトーン調整が難しかったが、ディレクションに柔軟に対応できたことで成長を感じた」とコメントしています。

放送情報

本CMは11月12日(水)から、 東海テレビ「お天気レーダー」（毎週水曜日 22:54～23:00）にて、「適性検査篇」と「顔篇」を週替わりで放送中です。

また、「顔篇」は、11月7日(金)開催の東海テレビ「ミライCREWスペシャルイベント」で初お披露目となります。

名古屋スクールオブミュージック＆ダンス専門学校について

2002年の開校以来、「職業人教育を通じて社会に貢献する人材を育成する」というミッションに基づき、産学連携教育システムを教育の柱として、創造力豊かな即戦力人材育成をしています。

1,300社を超える企業と連携し在学中からプロの仕事を経験することで即戦力を育成する「企業プロジェクト」をはじめ、学校独自のカリキュラムや、一人ひとりの夢や目標に合わせたきめ細かいデビュー・就職サポートを行うことで、ヴォーカリスト・ミュージシャン・作曲家・レコーディングエンジニア・音楽プロデューサー・コンサートスタッフ・マネージャー・ダンサー・K-POPアーティスト・声優・俳優・ミュージカル俳優・VTuberなどを養成し、業界へ輩出しています。

挨拶やコミュニケーションを大切に、専門的な知識・技術だけでなく、思いやりと情熱に満ちた人間性豊かなプロフェッショナルたちを育成し、社会に送り出す専門学校です。

学校名： 名古屋スクールオブミュージック＆ダンス専門学校

所在地： 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-19-15

運営元： 学校法人 滋慶コミュニケーションアート

代表者： 理事長 浮舟 雅信

URL ： https://www.nsm.ac.jp/