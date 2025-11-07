ひきこもり解消に向けた“４つのステップ”　あなたに合ったひきこもり支援団体と出会うための講演会シリーズ を開催

一般社団法人グッドライフジャパン

生きる力をを育むことで孤立孤独を解消します～ひきこもり・不登校サポートの一般社団法人グッドライフジャパン（山梨県北杜市須玉町江草5573 代表理事：川田史郎）は、2025年11月29日（土）から2026年2月7日（土）まで全５回で、「ひきこもり解消に向けた“４つのステップ” あなたに合ったひきこもり支援団体と出会うための講演会シリーズ」 をオンラインにて開催します。

グッドライフジャパンでは、山梨県ひきこもり情報ポータルサイト「やまひぽ」で、山梨県内をはじめ全国のひきこもり支援団体の紹介や、支援情報を提供しています。今回の連続講演会は、「やまひぽ」企画運営を通して得た幅広いつながりを活かして、令和７年度「山梨県ひきこもり居場所づくり支援等事業費補助金」の助成を受けて開催し、参加者は無料でご参加いただけます。オンラインでの開催になりますので、全国からのご参加をお待ちしております。

【開催概要】

「ひきこもり」は、どこに、どのようなサポートがあるのか？

情報が少ないため、ご本人の状況やご家族のニーズに合ったサポートとつながれずに、さまざまな所に相談し続けているケースが少なくありません。

今回は、ひきこもり情報サイト「やまひぽ」を作る中でつながりができた方々を中心に、ひきこもりの段階に応じた団体をお子さんの状態や段階ごとに15～20団体ほどご紹介します。

個別相談の機会も設けましたので、情報をお求めのご家族、ご本人、支援者の方はぜひご参加ください。

【開催日程】

11月29日（土）第1回 ひきこもり支援の全体像と回復のステップ

12月13日（土）第2回 ポイント説明、家族会や相談、訪問支援などを行う団体の紹介

1月10日 （土） 第3回 ポイント説明、居場所を提供する団体のご紹介

1月24日 （土） 第4回 ポイント説明、共同生活を行う団体のご紹介

2月7日 （土） 第5回 ポイント説明、就労支援、農福連携を行う団体のご紹介

※１回からでも参加できますが、全回通して参加いただくことで、ご本人やご家族に合ったステップや団体をよりご理解いただけます。

【開催時間】13:30-16:00（各回共通）

【開催方法】オンライン

【対象者】 ひきこもりの子をもつ親御さん、または親戚／ひきこもりの当事者／支援者さん

【参加費】 無料

【申込方法】下記の申込フォームからお申し込みください。

https://forms.gle/oNbBpCVem2PBZeZPA

◆一般社団法人グッドライフジャパン

住所 ：山梨県北杜市須玉町江草5573

設立 ：2020年12月（2025年3月法人化）

代表理事：川田史郎

ＨＰ ：https://www.goodlifejapan.org

事業内容：ひきこもりの方の支援事業

◇ひきこもり訪問支援・外出同行

◇山梨県ひきこもり情報ポータルサイト「やまひぽ」の企画運営

◇シェアハウス「丘の家」の運営

◆山梨県ひきこもり情報ポータルサイト「やまひぽ」

主に山梨県内やその近郊在住の、ひきこもり状態で困っている方、悩んでいる方、どうすればいいか分からない方やそのご家族、また、そのご家族に関わりのある支援者が、ひきこもりに関する情報や支援など網羅的に知ることのできるポータルサイトです。

※この事業は令和5年度~7年度の山梨県ひきこもり支援強化民間団体等事業費補助金等を活用して企画運営しています

山梨県ひきこもり情報ポータルサイト「やまひぽ」掲載団体一覧