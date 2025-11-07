エビリークリエイティブ顧問・西田二郎氏が Inter BEE 2025 の企画セッションでモデレーターとして登壇
株式会社エビリー（本社：東京都、代表取締役社長：中川恵介、以下エビリー）は、当社クリエイティブ顧問の西田二郎氏が、国内最大級のメディア総合展示会「Inter BEE 2025」における INTER BEE MEDIA Biz 企画セッション「逆リハック 西田二郎 vs 高橋弘樹 － YouTubeの今と未来 －」（セッション番号：MB-202）にて、モデレーターを務めることをお知らせします。
■イベント開催概要
・イベント名：Inter BEE 2025（INTER BEE MEDIA Biz 企画セッション）
・セッション：MB-202「逆リハック 西田二郎 vs 高橋弘樹 － YouTubeの今と未来 －」
・日時：2025年11月20日（木）12:30～13:30
・会場：展示ホール7 特別企画オープンステージ（Inter BEE 会場内）
・登壇者：
モデレーター：西田 二郎（一般社団法人 未来のテレビを考える会 代表理事／株式会社エビリー クリエイティブ顧問）
パネリスト：高橋 弘樹（株式会社tonari 代表取締役社長／YouTubeチャンネル「ReHacQ－リハック－【公式】」主宰）
・参加方法：Inter BEE 公式サイトのセッションページより事前登録(https://www.inter-bee.com/ja/forvisitors/conference/session/?conference_id=3145)
■登壇者プロフィール
西田 二郎（にしだ・じろう）
演出家／プロデューサー。読売テレビで「ダウンタウンDX」などを手がける。現在は一般社団法人 未来のテレビを考える会 代表理事。2025年より株式会社エビリークリエイティブ 顧問。
高橋 弘樹（たかはし・ひろき）
プロデューサー／ディレクター。YouTubeチャンネル「ReHacQ－リハック－【公式】」主宰。株式会tonari 代表取締役社長。テレビ東京出身。
■YouTubeデータ分析ツール「kamui tracker」について
「kamui tracker」は、国内最大級のYouTubeデータを保有するデータ分析ツールです。チャンネルや動画の視聴回数、登録者数、エンゲージメント率などの基本的な指標はもちろん、競合チャンネルの動向分析、トレンドとなっている動画の把握、効果的なタイアップクリエイターの選定など、YouTubeのチャンネル運用に必要なデータを網羅的に提供します。
これらの機能により、データに基づいた客観的な意思決定を可能にし、チャンネルの成長を加速させます。
▶︎サービスサイトはこちら(https://kamuitracker.com/)
