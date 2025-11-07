エビリークリエイティブ顧問・西田二郎氏が Inter BEE 2025 の企画セッションでモデレーターとして登壇

株式会社エビリー

株式会社エビリー（本社：東京都、代表取締役社長：中川恵介、以下エビリー）は、当社クリエイティブ顧問の西田二郎氏が、国内最大級のメディア総合展示会「Inter BEE 2025」における INTER BEE MEDIA Biz 企画セッション「逆リハック 西田二郎 vs 高橋弘樹 － YouTubeの今と未来 －」（セッション番号：MB-202）にて、モデレーターを務めることをお知らせします。





本セッションでは、YouTubeチャンネル「ReHacQ－リハック－【公式】」を運営する高橋弘樹氏（株式会社tonari 代表取締役社長）と、エンタメだけでなく政治・報道・生活など情報インフラ化が進むYouTubeの「今」と「これから」を、エビリーのkamui tracker（カムイトラッカー）のデータを使って、対談形式で掘り下げます。従来のテレビ的文法とデジタルの文法の違い、コンテンツ企画のつくり方、クリエイターが生きていくための収益モデルなど、実務者が直面する論点を“逆リハック”視点で問い直します。

■イベント開催概要

・イベント名：Inter BEE 2025（INTER BEE MEDIA Biz 企画セッション）

・セッション：MB-202「逆リハック 西田二郎 vs 高橋弘樹 － YouTubeの今と未来 －」

・日時：2025年11月20日（木）12:30～13:30

・会場：展示ホール7 特別企画オープンステージ（Inter BEE 会場内）

・登壇者：

モデレーター：西田 二郎（一般社団法人 未来のテレビを考える会 代表理事／株式会社エビリー クリエイティブ顧問）

パネリスト：高橋 弘樹（株式会社tonari 代表取締役社長／YouTubeチャンネル「ReHacQ－リハック－【公式】」主宰）



・参加方法：Inter BEE 公式サイトのセッションページより事前登録(https://www.inter-bee.com/ja/forvisitors/conference/session/?conference_id=3145)



■登壇者プロフィール

西田 二郎（にしだ・じろう）

演出家／プロデューサー。読売テレビで「ダウンタウンDX」などを手がける。現在は一般社団法人 未来のテレビを考える会 代表理事。2025年より株式会社エビリークリエイティブ 顧問。

高橋 弘樹（たかはし・ひろき）

プロデューサー／ディレクター。YouTubeチャンネル「ReHacQ－リハック－【公式】」主宰。株式会tonari 代表取締役社長。テレビ東京出身。

■YouTubeデータ分析ツール「kamui tracker」について

「kamui tracker」は、国内最大級のYouTubeデータを保有するデータ分析ツールです。チャンネルや動画の視聴回数、登録者数、エンゲージメント率などの基本的な指標はもちろん、競合チャンネルの動向分析、トレンドとなっている動画の把握、効果的なタイアップクリエイターの選定など、YouTubeのチャンネル運用に必要なデータを網羅的に提供します。

これらの機能により、データに基づいた客観的な意思決定を可能にし、チャンネルの成長を加速させます。

▶︎サービスサイトはこちら(https://kamuitracker.com/)

