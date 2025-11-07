モブキャストHD、Dawn Labsと戦略的パートナーシップ締結～日本最大級50万SOL規模のバリデータ事業に向け基本合意、新たな収益源を創出へ～

株式会社モブキャストホールディングス

エンターテイメント領域で事業を展開し、ソラナDAT企業として新たな成長領域を開拓する株式会社モブキャストホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：藪 考樹、以下「当社」）は、CHAIN TEC LAB - FZCO（本社：アラブ首長国連邦ドバイ、代表取締役CEO：南雲 悠太郎、以下「Dawn Labs」）とSolanaバリデータ事業における戦略的パートナーシップ構築に合意し、これに基づく業務委託契約を締結いたしました。

本提携を通じ、当社はバリデータ事業へ正式に参入いたします。自社で保有するSOLの運用に加え、外部のユーザーや企業から預かったSOLを運用し、その成果に応じた報酬を得るモデルを展開することで、収益基盤の拡大を図ります。将来的には50万SOL規模の運用を視野に入れ、Solanaエコシステムへの貢献と新たな収益源の確立を目指してまいります。

Dawn Labsとの提携の背景

当社は2025年10月よりソラナに特化したDAT事業を開始し、累計保有SOLは9,070 SOL超（取得価額2億5千万円超）に到達しております。

DAT事業立ち上げ当初より、保有するSOLを活用した新たな事業展開を構想しておりましたが、運用体制およびパートナーシップ体制の準備が整ったことから、このたびDawn Labsと業務提携を行い、バリデータ事業参入に向けた取り組みを開始いたしました。

Dawn Labs代表の南雲氏は、東京大学在学中からクリプト領域で精力的に活動し、外資系コンサルティング会社を経て独立。Solana Global Hackathonで3位入賞実績を持つ、Solana領域で注目される若手起業家です。

現在はSolanaエコシステムにおけるバリデータ領域に注力し、技術力と運用ノウハウを強みに事業を展開しています。日本のエンタープライズ企業向けにバリデータソリューションの提供を視野に入れ、すでに複数の大手企業との協業に向けた取り組みを推進しています。

Dawn Labsは、Solanaネットワーク上で自社バリデータノードを稼働させており、Solana FoundationよりSFDP（Solana Foundation Delegation Program）参加者として承認されています。平均運用成績はグローバル上位10%と高いパフォーマンスを記録し、Solana Foundationおよび主要エコシステムプレイヤーとの強固なネットワークも構築しています。

今回の提携により、当社はDawn Labsの技術および運用ノウハウを活用し、当社体制に準じた運用体制構築を進めてまいります。

バリデータ事業の収益モデルと中期目標

当社が保有するSOLを自社運用することに加え、第三者からのデリゲーション（委託）を受けてステーキング・運用を行い、運用委託収益を確保できる構造を設計。SOLエコシステムにおけるステーキング市場・デリゲーション市場の拡大を取り込むことで、50万SOL規模の受託運用を中期目標としております。

株式会社モブキャストホールディングス 代表取締役CEO 藪 考樹

「Dawn Labsとの提携は、当社がSolanaトレジャリー事業を“保有から収益化”へ進化させるうえで重要な一歩です。自社保有SOLの運用に加え、外部からのステークをお預かりすることで、新たな収益モデルを確立してまいります。また南雲さんは、若くしてSolanaエコシステムの中核で活躍し、新領域に果敢に挑む実行力を持つ起業家です。その姿勢は当社の成長戦略と強く共鳴しております。」

Dawn Labs代表取締役CEO 南雲 悠太郎

「日本の上場企業として初のSolanaに特化したトレジャリー事業を展開するモブキャストHD様と、新たなバリデータモデルを共創できることを光栄に思います。クリプト領域の共通の知人を通じたご紹介をきっかけに、ビジョンと実行力に共感し、今回の提携に至りました。モブキャストHD様の社会的影響力に、当社の技術力と運用ノウハウを掛け合わせ、日本のバリデータ事業とSolanaエコシステムの発展に貢献してまいります。」

ソラナ・トレジャリー事業の最新情報

ソラナ・トレジャリー事業の最新情報や、国内外の Solana 関連のニュースを継続的に発信する目的で、公式 X アカウントを開設いたしました。ぜひご登録の上、最新情報をご覧ください。

▼モブキャスト HD ソラナ・トレジャリー事業 公式 X アカウント

https://x.com/SOL_Treasury_go

会社概要

会社名：株式会社モブキャストホールディングス

所在地：東京都渋谷区東一丁目26番30号

代表者：代表取締役CEO 藪 考樹

設立： 2004年3月

事業内容：ライフスタイル IP 事業／デジタル IP 事業／IP 投資育成事業

URL：https://mobcast.co.jp/

会社名：CHAIN TEC LAB - FZCO（Dawn Labs）

代表者：CEO 南雲 悠太郎

所在地：Building A1, Dubai Digital Park, Dubai Silicon Oasis, Dubai, UAE

事業内容：バリデータ事業／バリデータ支援事業

設立： 2024年11月

URL：https://www.dawnlabs.tech/

※本リリースに記載された内容は、将来の業績や株価に影響を与えるものではありません。

※本件による当社業績への影響は軽微であり、連結業績予想に変更はございません。