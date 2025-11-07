やりたいことを社外越境でキャリアアップ ――新刊『会社員×個人事業で楽しく生きる!』発売
株式会社自由国民社（東京・豊島区、代表取締役社長・竹内尚志）は『会社員×個人事業で楽しく生きる!』を、2025年11月7日に刊行いたしました。
『会社員×個人事業で楽しく生きる!』(中野佳代子・著)
会社員の枠を越え個人事業でキャリアアップ！
世の中でリスキリングが求められ、会社員でも兼業・副業をする人が珍しくない時代となりました。キャリアアップの方策が広がる中、さらに会社内でできないことを個人事業で実現する道もあります。
仕事だけじゃなく、自分の夢も叶える！
現役会社員として働きつつ、モデル、タレント、司会、広報、コンサルなど個人事業によるパラレルキャリアを持ち、女性外洋ヨットレーサーでもある著者。どうしてそんなことができるのか──会社員としてのスキルアップから企画の通し方、時間の生み出し方や時間管理法、自分の夢を決して諦めない心の持ちようなど、著書本人の実践を通してわかりやすく解説します。
世界一の長距離ダブルハンドレース「メルボルン大阪ダブルハンドヨットレース2025」でも完走
目次
序 章・会社員の枠を越えもっとあなたの世界を広げてみませんか？
第１章・まずは会社員としてのスキルを高める
第２章・会社員のよくある悩みは個人事業で解決できる
第３章・会社の外で個人事業を始める方法
第４章・あなたの個性が輝く仕事の生み出し方
第５章・自分を生きる！人生は一択ではない
第６章・私が命がけで外洋ヨットレースにチャレンジする理由
会社員×個人事業で楽しく生きる!
著者：中野 佳代子
定価：1,650円（税込）
判型：四六判並製
頁数：228ページ
ISBN: 978-4-426-13110-4
発行日：2025年11月7日刊行
著者情報
中野佳代子（なかの かよこ）
大手エネルギー企業の現役会社員／MiracleMondo代表／外洋ヨットセーラー。
新卒で入社した会社で、おもに広報や人材育成の経験を積む一方、20代の頃からキャリア形成に関心を持ち、社外でも精力的にスキルアップに努める。近年は個人事業MiracleMondoを開業し、広報コンサルティングやアスリートのビジネス教育に携わるほか、モデルや役者として企業CMやドラマなどに出演。ヨットでは、テーザー級全日本選手権３位、世界選手権にも３回出場。2019年～2020年にかけて日本-パラオ親善ヨットレースに唯一の女性選手として出場し、1,726マイルを完走。2025年には、世界一の長距離ダブルハンドレースと言われる「メルボルン大阪ダブルハンドヨットレース」に、初の女性オーナー・スキッパーとして出場。レース仕様で39フィートの自艇「Jazz Player」で太平洋を約5,500マイル縦断。無寄港・無補給で完走を果たした。自身のパラレルキャリアと外洋ヨットレースへの挑戦を軸に、「才能は一つじゃない！」「大人こそ夢を実現しよう！」と発信し続けている。
会社概要
会社名：株式会社自由国民社
所在地：〒171-0033 東京都豊島区高田3-10-11
代表者：竹内尚志
設立：1928年（昭和3年）8月5日
URL：https://www.jiyu.co.jp/
事業内容：雑誌・書籍の編集、出版等
