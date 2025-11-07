軽さの極み KAJIF × URBAN RESEARCHの究極軽量ダウンが発売

株式会社アーバンリサーチ

北陸は石川県金沢市の合成繊維テキスタイルブランド、KAJIF（カジフ）。そんなKAJIFのULTIMATELIGHT(R)の生地を使用した軽量ダウンジャケットがURBAN RESEARCHより11月13日(木)に発売いたします。

適度なゆとりとダウンらしいボリューム感がありつつも、ULTIMATELIGHT(R)は髪の毛の3分の1程度の極細糸を使用し、非常に軽い生地を実現しています。発色のいいオレンジにダークグリーンとブラックの、コーデに合わせて選べる3色で展開。

裾やフードにはドローコード付きなので、シルエットを変えることができるのも嬉しいポイント。フードも取り外し可能なので、幅広いコーディネートで合わせていただけます。

KAJIFとのコラボレーションだからこそ実現した、軽さ・暖かさ・ファッショナブルさをぜひご覧ください。

KAJIF LIGHT DOWN JACKET

品番：URA7-17H003

価格：\41,800 (tax incl.)

カラー：D.GREEN / BLACK / ORANGE

サイズ：M size / L size

【発売日】

2025年11月13日(木)

【取り扱い店】

URBAN RESEARCH 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store1/)

URBAN RESEARCH Store 一部店舗(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)

※ 詳しくは、販売店までお問い合わせください。

※ 取り扱い店舗は、予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

KAJIF（カジフ）

石川県金沢市のテキスタイルメーカー「カジグループ」が展開する、合成繊維のテキスタイルブランド。独自の糸開発、織り、染色、加工といった工程を一貫してすべて自社で企画・設計しており、「軽いのに暖かい」「強いのに滑らか」といった、従来の合成繊維のイメージを覆す新しい価値を持つ生地を生み出しています。 また「持続可能な産地」を目指したものづくりを行っています。

https://kajif.jp/