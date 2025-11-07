¥µ¥ó¥È¥êー¡Ê³ô¡Ë¤Î¼çÀÊ¥Ö¥ì¥ó¥ÀーÍÁÀÐ ÂÀ(¤³¤·¤¤¤· ¤Õ¤È¤·)¤¬ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÂî±Û¤·¤¿µ»Ç½¼Ô¡Ê¸½Âå¤ÎÌ¾¹©¡Ë¡×¤ò¼õ¾Þ
¥µ¥ó¥È¥êー¡Ê³ô¡Ë¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥ï¥¤¥ó³«È¯À¸»ºËÜÉô ¥Ö¥ì¥ó¥Àー¼¼¤Î¼çÀÊ¥Ö¥ì¥ó¥ÀーÍÁÀÐ ÂÀ(¤³¤·¤¤¤· ¤Õ¤È¤·)¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÂî±Û¤·¤¿µ»Ç½¼Ô¡Ê¸½Âå¤ÎÌ¾¹©¡Ë¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂî±Û¤·¤¿µ»Ç½¼Ô¤ÎÉ½¾´¡×À©ÅÙ¤Ï¡¢Âî±Û¤·¤¿µ»Ç½¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤ÎÆ»¤ÇÂè°ì¿Í¼Ô¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ»Ç½¼Ô¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£µ»Ç½¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿¦¿Í¤äµ»Ç½¤ÎÀ¤³¦¤ò»Ö¤¹¼ã¼Ô¤ËÌÜÉ¸¤ò¼¨¤·¡¢¾Íè¤òÃ´¤¦Í¥½¨¤Êµ»Ç½¼Ô¤Î³ÎÊÝ¡¦°éÀ®¤ò¿Ê¤á¡¢Í¥¤ì¤¿µ»Ç½¤ò¼¡À¤Âå¤Ë¾µ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÁÀÐ¤Ï¡¢£±£¹£¸£²Ç¯¤ÎÆþ¼Ò°ÊÍè°ì´Ó¤·¤Æ¥¦¥¤¥¹¥ー¤Å¤¯¤ê¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥¤¥¹¥ーÀ½ÉÊ¤ÎÃæÌ£¤È¤Ê¤ë¸¶¼ò¤ÎÇÛ¹ç¤Ë´Ø¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿µ»Ç½¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼çÀÊ¥Ö¥ì¥ó¥Àー¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥µ¥ó¥È¥êー¥¦¥¤¥¹¥ー¡Ö¶Á¡×¤ä¥µ¥ó¥È¥êー¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¥¦¥¤¥¹¥ー¡Ö»³ºê¡×¡¢Æ±¡ÖÇò½£¡×¡¢£Ó£Õ£Î£Ô£Ï£Ò£Ù £×£Ï£Ò£Ì£Ä £×£È£É£Ó£Ë£Ù¡ÖÊË£Á£ï¡×¤Ê¤É¼çÎÏ¤Î¥¦¥¤¥¹¥ーÀ½ÉÊ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï»³ºê¾øÎ¯½ê¡¦Çò½£¾øÎ¯½ê¤Î¸¶¼ò¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ï¥¤¥Üー¥ë´Ì¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤ÊÀ½ÉÊ³«È¯¤Ë¤è¤ë¥¦¥¤¥¹¥ー»Ô¾ì¤Î¼ûÍ×ÁÏÂ¤¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ö¥ì¥ó¥Àー¤Î°éÀ®¤ä¡¢³ÆÀ½Â¤¹©¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¸½¾ì¼Ò°÷¤Î´±Ç½É¾²ÁÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î»ØÆ³¤òÃ´¤¦¤Ê¤É¡¢¸å¿Êµ»Ç½¼Ô¤Î»ØÆ³¡¦°éÀ®¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯¡Ö¤Ê¤Ë¤ï¤ÎÌ¾¹©¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçºåÉÜ¤ª¤è¤ÓÅçËÜÄ®¤«¤é¤Î¿äÁ¦¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢º£²ó¤µ¤é¤Ë¡Ö¸½Âå¤ÎÌ¾¹©¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÍÁÀÐ ÂÀ¡¡¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡Ö¸½Âå¤ÎÌ¾¹©¡ÊÂî±Û¤·¤¿µ»Ç½¼Ô¡Ë¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ëÌ¾ÍÀ¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î¥Ö¥ì¥ó¥Àー¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¡Ö¸½Âå¤ÎÌ¾¹©¡×¤ÈÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ÏÂçÊÑ´î¤Ð¤·¤¯¡¢¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶È¤«¤é£±£°£°Ç¯°Ê¾åËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¥¦¥¤¥¹¥ー¤Å¤¯¤ê¤Îµ»Ç½¤äÇ®°Õ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¼¡À¤Âå¤Ø·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÈþÌ£ÉÊ¼Á¤òÄÉµá¤·¡¢³§ÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¦¥¤¥¹¥ー¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤ËÆü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÍÁÀÐ ÂÀ¡¡Î¬Îò
£±£¹£¸£²Ç¯¥µ¥ó¥È¥êー³ô¼°²ñ¼ÒÆþ¼Ò¡¢Çò½£¾øÎ¯½ê¤ÎÃùÂ¢¥°¥ëー¥×¤ËÇÛÂ°¡£
£±£¹£¹£¹Ç¯¥Ö¥ì¥ó¥Àー¼¼½êÂ°¤È¤Ê¤ê¡¢£²£°£±£°Ç¯¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥Àー¼¼¼çÀÊ¥Ö¥ì¥ó¥Àー¤Ë¡£³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¼ç¤Ê¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö»³ºê£µ£°Ç¯¡×¡Ö»³ºê£µ£µÇ¯¡×¡ÖÇò½££±£¸Ç¯¡×¡ÖÇò½££²£µÇ¯¡×¡Ö¶Á£±£²Ç¯¡×¡Ö¶Á£´£°Ç¯¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÖÇò½££²£µÇ¯¡×¤Ï£²£°£²£²Ç¯¤Ë¡¢À¤³¦Åª¤Ê¼òÎà¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ê£É£Ó£Ã¡§International Spirits Challenge¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ーÉôÌç¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¹â¾Þ¡Ö¥È¥í¥Õ¥£ー¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¤µ¤é¤Ë£²£°£²£³Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö»³ºê£²£µÇ¯¡×¡¢£²£°£²£´Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö»³ºê£±£²Ç¯¡×¡¢£²£°£²£µÇ¯¤Ë¤Ï¡Ö»³ºê£±£¸Ç¯¡×¤¬£É£Ó£Ã¤ÇÁ´ÉôÌçºÇ¹â¾Þ¤Î¡Ö¥·¥å¥×¥êー¥à ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó ¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥µ¥ó¥È¥êー¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÉ¾²Á¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
