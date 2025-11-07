ミキワメを提供するリーディングマーク、新経営体制に関するお知らせ

株式会社リーディングマーク

Personality Techを通じたHR事業「ミキワメ」を提供する株式会社リーディングマーク（本社：東京都港区、代表取締役社長：飯田 悠司、以下「リーディングマーク」）は、2025年11月1日付で新たに執行役員2名を任命し、体制を強化したことをお知らせします。

新執行役員のコメント

執行役員組織開発カンパニーCCSO川口 玲奈（かわぐち れな）

執行役員就任にあたり、ご信任いただいた社員、株主の皆様に感謝申し上げます。

入社以来、「やりがいを持って働く人を増やす」という想いのもと、組織課題に向き合ってまいりました。

今後は、既存プロダクトの価値向上にとどまらず、サービス領域をさらに拡大し、事業と組織が熱狂しながら成長し続ける環境を創ります。

変革を加速させ、より多くの人が生き生きと働く未来の実現に全力を尽くしてまいります。

＜プロフィール＞

新卒でカード会社に入社。その後、リクルートグループに転職し、リクルート上海・リクルートタイ法人にて法人営業・営業マネージャーを担う。日本帰国後はリクルートグループの新規事業ユニット長に就任。2021年にリーディングマークに入社し、カスタマーサクセス部門長として戦略設計・採用・育成を一貫して主導。2024年より事業部長に就任しミキワメの拡大に貢献。2025年11月より執行役員に就任。

執行役員組織開発カンパニーCRO島田 旬 （しまだ じゅん）

執行役員就任にあたり、仲間と株主の皆様から信任を頂けたこと、大変光栄です。

No.1のHR techになり、世界中の自己実現を支援するリーディングマークのミッションのため、社会に価値を返し、顧客から信頼され、一緒に働く仲間がこの会社にいてよかったと思えるように誰よりも率先垂範し、圧倒的に会社を成長させます。

関わってくださった皆様へ恩返しできるよう、粉骨砕身尽力していく所存ですのでよろしくお願いします。

＜プロフィール＞

2018年、株式会社リクルートに新卒入社。集客促進領域において、地方中小企業から国内大手法人企業の担当や新規事業の立ち上げ営業まで幅広く担当。担当企業の集客戦略の立案に従事。複業で2年間Webサイト制作代行企業のサイト制作、営業、採用まで幅広い業務を経験。2023年にリーディングマークに入社し、新規事業部の立ち上げを経験。その後、副事業責任者、フィールドセールス部の部長を経験したのち、2025年11月より執行役員に就任。

新経営体制（2025年11月1日付）

リーディングマークについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8701/table/297_1_402dcebe255f5061636b728ce6a47e55.jpg?v=202511080527 ]

会社名：株式会社リーディングマーク

代表者：代表取締役社長 飯田 悠司

設立：2008年1月

所在地：〒105-0001 東京都港区⻁ノ門3-8-21 ⻁ノ門33番ビル 10階

コーポレートサイト：https://www.leadingmark.jp/

採用サイト：https://recruit.leadingmark.jp/



