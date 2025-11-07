イオンモール倉敷 リニューアルオープン記念企画トップバリュコレクション×両備バス コラボTシャツ11/7～販売開始

両備ホールディングス株式会社

両備ホールディングス株式会社両備バスカンパニー（社内カンパニー、以下両備バス）は、2025年11月7日（金）のイオンモール倉敷リニューアルオープンを記念して実施される、地元企業とのコラボTシャツ販売企画に協力。2025年11月7日（金）から同社のトップバリュコレクション（以下、TVC）とコラボしたオリジナルTシャツが販売されますので、お知らせします。

今回のコラボレーションは、倉敷駅～イオンモール倉敷間を結ぶバス路線の運行や、施設内での車両展示・乗り方教室の開催など、イオンモール倉敷と両備バスがこれまで積み重ねてきた地域連携の実績に加え、地元の方から商品化希望のお声を多くいただいたことで実現しました。

デザインは3種類。2010年頃まで運行していた「レトロデザインのバス」、現在運行している両備バス、そして、両備グループ前身の西大寺鐡道で運行していた軌道車両をモチーフにした「SAIBUS(さいバス)」の3つの車両がそれぞれプリントされています。本商品は、イオンモール倉敷にてご購入いただけます。

このTシャツを通じて、より多くの方々に公共交通に親しみを感じていただければ幸いです。

両備バスは、皆様とのつながりを大切にし、地域の魅力発信につながる活動に今後も協力してまいります。

■トップバリュコレクション×両備バス コラボTシャツ概要

販売開始日：2025年11月7日（金）～

販売価格：2,178円(税込)

販売店舗：イオンモール倉敷（〒710-8560 岡山県倉敷市水江1番地）2階衣料トップバリュコレクション売り場・催事場で販売

サイズ展開：男性サイズS・M・L・XL ＊男女兼用

デザイン：3種類 ＊カラーは各デザインにつき1色ずつ

１.レトロバス＊ 【カラー：ブラック】 ＊～2010年頃まで運行

旧デザインの路線バスがモチーフになっています。車体の3本線が特徴。

２.現在の両備バス 【カラー：ホワイト】

現在、岡山県内の両備バス路線を運行している車両。

３.SAIBUS（さいバス） 【カラー：ダークブラウン】

両備グループ100周年の記念に制作されたバス。両備グループ前身の西大寺鐡道で運行していた軌道車両をモチーフにしたレトロなデザインが特徴。

【Tシャツデザイン】

１.レトロバス２.現在の両備バス３.SAIBUS（さいバス）

【ご購入特典】

1点以上ご購入の方に、両備バス オリジナルショッパーをプレゼント！ ※先着30名様 なくなり次第終了いたします

■会社概要

■両備グループ

URL：https://ryobi.gr.jp/

事務局：岡山県岡山市北区下石井二丁目10番12号 両備ホールディングス株式会社内

代表者：両備グループ CEO 小嶋光信

主なグループ企業：両備ホールディングス株式会社、株式会社両備システムズ、岡山交通株式会社、和歌山電鐵株式会社、株式会社中国バスなど

■両備ホールディングス株式会社

URL：https://www.ryobi-holdings.jp/

本社：岡山県岡山市北区下石井2-10-12 杜の街グレース オフィススクエア 5階

代表者：代表取締役 COO 三宅健夫

主な事業：交通運送業、不動産業、倉庫・通関業、スーパーマーケット事業、整備業、製造業

■両備バスカンパニー（両備ホールディングス株式会社社内カンパニー）

URL：https://www.ryobi-holdings.jp/bus/

カンパニー本部所在地：岡山県岡山市中区国富615-1 2階

代表者：両備バスカンパニー カンパニー長 金重雄志

主な事業：バス事業(貸切・乗合・高速・特定)、旅行事業、主催旅行企画販売事業、人財派遣事業