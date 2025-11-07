【軽キャンピングカー選びに新提案】特別仕様車「エブリイ Jリミテッド」対応のネクストキャンパーが登場！

株式会社ブレイズ

株式会社ブレイズ(愛知県名古屋市、代表取締役：市川 秀幸、以下 ブレイズ)が、2025年8月にスズキより販売された軽商用車「エブリイ」の特別仕様車「Jリミテッド」に、同社の軽キャンピングカーキット「NEXT CAMPER（以下、ネクストキャンパー）」が対応したことを発表いたします。

■「エブリイ Jリミテッド」×「ネクストキャンパー」デザインと機能の理想的な融合

「Jリミテッド」は、スズキが販売いている軽商用車「エブリイ JOINターボ」をベースにした特別仕様車で、実用性をそのままに、ブラックを基調とした精悍なエクステリアが特徴。

専用デカールやガンメタリック塗装のホイールキャップ、ブラック塗装のLEDヘッドランプやドアハンドルなど、細部にまでこだわったデザインが魅力です。

この個性的な外観に、ブレイズの軽キャンピングカーキット「ネクストキャンパー」を組み合わせることで、車内は快適な居住空間へと進化。フルフラットになるベッドマット、収納棚、2000Wインバーターなどの装備により、週末のレジャーから長期の車中泊まで幅広く対応します。

「Jリミテッド」のボディカラーは以下の4色から選択可能：

・アイビーグリーンメタリック

・ツールオレンジ

・デニムブルーメタリック

・モスグレーメタリック

▼「エブリイ Jリミテッド」詳細はこちら

https://www.suzuki.co.jp/car/every_j_limited/

ネクストキャンパー キットの家具・ベッドマットの組み合わせは88通りから選べるため、見た目も機能も自分好みにカスタマイズ可能。まさに“自分だけのオリジナル軽キャンピングカー”を作ることができます。

▼インテリアカラーのシミュレーションはこちら

https://nextcamper.jp/simulator/

さらに現在実施中の「安心バッテリーキャンペーン」も適応可能！

キャンペーン特典として、サブバッテリー増設を無料でプレゼント。車中泊に欠かせない電源ユニットを、より安心・お得に導入できるこのキャンペーンは、ネクストキャンパーをご検討中の方にとって絶好のチャンスです。

▼「安心バッテリーキャンペーン」詳細はこちら

https://nextcamper.jp/news/campaign/1569/

ネクストキャンパーとは？

NEXT CAMPER(ネクストキャンパー)は、デザイン性・機能・品質の全てにこだわった軽キャンピングカーキットです。

ACTIVE（アクティブ）

シンクを残して最大限のスペースを確保した標準キット。 初心者の方からカスタム好きの上級者まで、様々な使い方ができます。

LIMITED（リミテッド）

強力な電装品はそのままに、ゆったり空間を確保。キャンプスタイルに合わせられるよう、リミテッド仕様をご用意しました。

PREMIUM（プレミアム）

電装・内装・シンクが揃った完璧な装備で、 最上級の空間を演出。特別なキャンピングカーをお求めの方へ。

ネクストキャンパーは、軽自動車の利便性と本格的なキャンピング装備を両立し、車中泊やアウトドア、災害時の備えとしても活躍する一台です。

対応車種は、【スズキ】エブリイバン、【ダイハツ】アトレーバン、ハイゼットバンをはじめ、OEM車両である【トヨタ】ピクシスバン、【日産】クリッパーバン、【スバル】サンバーバンにも取り付け可能。

新車・新古車・中古車のいずれにも対応しており、車両持ち込みでの取り付けも可能です。最短1か月で納車対応が可能なため、スピーディーにキャンピングカーライフを始めたい方にもおすすめです。

＜特徴＞

・日本の職人の手で作り上げた高品質の家具やベッドマット

・180°回転するシンクや1.5m伸縮式シャワーで車外でも快適

・2000Wインバーター搭載でさまざまな家電製品が使用可能

■キット価格

ネクストキャンパーキットは、492,800円（税込）～（仕様により異なります）。

車両の状態やご希望に応じて、最適なプランをご提案いたします。

■導入をご検討中の方へ

車両の年式・グレード・カラー・ご予算など、お客様のご希望に合わせたご提案が可能です。

「車両を持っているけど取り付けできる？」「これから車両を探したい」など、どんなご相談でもお気軽にお問い合わせください。

▶ ネクストキャンパー公式サイト：https://nextcamper.jp/

▶ ネクストキャンパー公式インスタグラム：https://www.instagram.com/next.camper?igsh=MTB3dzRrZHU5bTYyOQ==

株式会社 ブレイズ

弊社は株式会社MTG＜7806. 東証グロース市場＞のグループ企業です。

代表取締役 市川秀幸(いちかわ ひでゆき)

＜名古屋本社＞

〒453-0041 名古屋市中村区本陣通二丁目三十番地

TEL ：052-414-5527

MAIL：center@blaze-inc.co.jp

【コーポレートサイト】https://www.blaze-inc.co.jp/

【商品ポータルサイト】https://portal.blaze-inc.co.jp/

【事業内容】

＜EVカンパニー＞

立ち乗りEVバイク（EVスクーター）企画・製造・販売

折り畳みEVバイク（スマート EV）企画・製造・販売

特定小型原付EVバイク（キックボードEV・スマートEV特定原付モデル）企画・製造・販売

電動アシスト自転車（スタイル e-バイク）企画・製造・販売

EV3輪トライク（ブレイズ EVトライク・EVデリバリー）企画・製造・販売

EV4輪ミニカー(ネクストクルーザーEV・EVクラシック) 企画・製造・販売

軽キャンピングカー（ネクストキャンパー）企画・製造・販売