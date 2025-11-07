【軽キャンピングカー選びに新提案】特別仕様車「エブリイ Jリミテッド」対応のネクストキャンパーが登場！
株式会社ブレイズ(愛知県名古屋市、代表取締役：市川 秀幸、以下 ブレイズ)が、2025年8月にスズキより販売された軽商用車「エブリイ」の特別仕様車「Jリミテッド」に、同社の軽キャンピングカーキット「NEXT CAMPER（以下、ネクストキャンパー）」が対応したことを発表いたします。
■「エブリイ Jリミテッド」×「ネクストキャンパー」デザインと機能の理想的な融合
「Jリミテッド」は、スズキが販売いている軽商用車「エブリイ JOINターボ」をベースにした特別仕様車で、実用性をそのままに、ブラックを基調とした精悍なエクステリアが特徴。
専用デカールやガンメタリック塗装のホイールキャップ、ブラック塗装のLEDヘッドランプやドアハンドルなど、細部にまでこだわったデザインが魅力です。
この個性的な外観に、ブレイズの軽キャンピングカーキット「ネクストキャンパー」を組み合わせることで、車内は快適な居住空間へと進化。フルフラットになるベッドマット、収納棚、2000Wインバーターなどの装備により、週末のレジャーから長期の車中泊まで幅広く対応します。
「Jリミテッド」のボディカラーは以下の4色から選択可能：
・アイビーグリーンメタリック
・ツールオレンジ
・デニムブルーメタリック
・モスグレーメタリック
▼「エブリイ Jリミテッド」詳細はこちら
https://www.suzuki.co.jp/car/every_j_limited/
ネクストキャンパー キットの家具・ベッドマットの組み合わせは88通りから選べるため、見た目も機能も自分好みにカスタマイズ可能。まさに“自分だけのオリジナル軽キャンピングカー”を作ることができます。
▼インテリアカラーのシミュレーションはこちら
https://nextcamper.jp/simulator/
さらに現在実施中の「安心バッテリーキャンペーン」も適応可能！
キャンペーン特典として、サブバッテリー増設を無料でプレゼント。車中泊に欠かせない電源ユニットを、より安心・お得に導入できるこのキャンペーンは、ネクストキャンパーをご検討中の方にとって絶好のチャンスです。
▼「安心バッテリーキャンペーン」詳細はこちら
https://nextcamper.jp/news/campaign/1569/
ネクストキャンパーとは？
NEXT CAMPER(ネクストキャンパー)は、デザイン性・機能・品質の全てにこだわった軽キャンピングカーキットです。
ACTIVE（アクティブ）
シンクを残して最大限のスペースを確保した標準キット。 初心者の方からカスタム好きの上級者まで、様々な使い方ができます。
LIMITED（リミテッド）
強力な電装品はそのままに、ゆったり空間を確保。キャンプスタイルに合わせられるよう、リミテッド仕様をご用意しました。
PREMIUM（プレミアム）
電装・内装・シンクが揃った完璧な装備で、 最上級の空間を演出。特別なキャンピングカーをお求めの方へ。
ネクストキャンパーは、軽自動車の利便性と本格的なキャンピング装備を両立し、車中泊やアウトドア、災害時の備えとしても活躍する一台です。
対応車種は、【スズキ】エブリイバン、【ダイハツ】アトレーバン、ハイゼットバンをはじめ、OEM車両である【トヨタ】ピクシスバン、【日産】クリッパーバン、【スバル】サンバーバンにも取り付け可能。
新車・新古車・中古車のいずれにも対応しており、車両持ち込みでの取り付けも可能です。最短1か月で納車対応が可能なため、スピーディーにキャンピングカーライフを始めたい方にもおすすめです。
＜特徴＞
・日本の職人の手で作り上げた高品質の家具やベッドマット
・180°回転するシンクや1.5m伸縮式シャワーで車外でも快適
・2000Wインバーター搭載でさまざまな家電製品が使用可能
■キット価格
ネクストキャンパーキットは、492,800円（税込）～（仕様により異なります）。
車両の状態やご希望に応じて、最適なプランをご提案いたします。
■導入をご検討中の方へ
車両の年式・グレード・カラー・ご予算など、お客様のご希望に合わせたご提案が可能です。
「車両を持っているけど取り付けできる？」「これから車両を探したい」など、どんなご相談でもお気軽にお問い合わせください。
▶ ネクストキャンパー公式サイト：https://nextcamper.jp/
▶ ネクストキャンパー公式インスタグラム：https://www.instagram.com/next.camper?igsh=MTB3dzRrZHU5bTYyOQ==
株式会社 ブレイズ
弊社は株式会社MTG＜7806. 東証グロース市場＞のグループ企業です。
代表取締役 市川秀幸(いちかわ ひでゆき)
＜名古屋本社＞
〒453-0041 名古屋市中村区本陣通二丁目三十番地
TEL ：052-414-5527
MAIL：center@blaze-inc.co.jp
【コーポレートサイト】https://www.blaze-inc.co.jp/
【商品ポータルサイト】https://portal.blaze-inc.co.jp/
【事業内容】
＜EVカンパニー＞
立ち乗りEVバイク（EVスクーター）企画・製造・販売
折り畳みEVバイク（スマート EV）企画・製造・販売
特定小型原付EVバイク（キックボードEV・スマートEV特定原付モデル）企画・製造・販売
電動アシスト自転車（スタイル e-バイク）企画・製造・販売
EV3輪トライク（ブレイズ EVトライク・EVデリバリー）企画・製造・販売
EV4輪ミニカー(ネクストクルーザーEV・EVクラシック) 企画・製造・販売
軽キャンピングカー（ネクストキャンパー）企画・製造・販売