『しゅごキャラ！』の新作グッズが登場！ 原作イラストやクリスマスver.のミニキャラが可愛すぎる♪
PEACH-PIT先生の作品『しゅごキャラ！』より新作グッズが発売決定！ 2025年11月7日(金)からeeo Store online で通販がスタートし、12月13日(土)からは eeo Store 池袋本店にて店舗販売も開始されます。
今回は、原作イラストやミニキャライラスト（クリスマスver.）、A3オリジナルのGraffArt（しゅごたま）を使用したグッズが多数登場。購入特典のポストカードも含めて、ぜひこの機会にゲットしてください！
【販売情報（通販／店舗）】
＜通販＞
■販売開始日：2025年11月7日(金)～
■販売場所：通販サイト「eeo Store online」(https://eeo.today/store/101/title/231?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1008)
＜店舗＞
■発売日：2025年12月13日(土)～
■販売場所：eeo Store 池袋本店
※同期間中も通販でのお取り扱いあり。
＜店頭受取予約＞
■受付期間：2025年11月7日(金)～11月13日(木)
■受付場所：通販サイト「eeo Store online」
※予約商品をeeo Store 池袋本店にて、発売日（12月13日）以降お好きなタイミングでお受取りいただけます。ぜひご利用ください。
【グッズ一覧】
【原作イラスト】
■ホログラム缶バッジ（全10種／ブラインド）
■アクリルカード（全10種／ブラインド）
■デカアクリルスタンド（全1種）
【ミニキャライラスト クリスマスver.】
■ホログラム缶バッジ（全9種／ブラインド）
■アクリルぷちスタンド（全9種／ブラインド）
■PETANTシール（全1種）
【GraffArt しゅごたまver.】
■57mm缶デコカバー（全9種／ブラインド）
■ブリューム缶小物入れ（全1種）
※各ブラインド商品は、ランダムで1種が当たる単品または、全種がそろうコンプリートセットの2通りから購入方法をお選びいただけます。
【通販も対象】購入特典はポストカード（全2種）
『しゅごキャラ！』新商品のみを1会計2,200円（税込）お買い上げごとに、購入特典としてポストカード（全2種）をランダムで1枚プレゼント。
ここでしか手に入らない限定品ですので、グッズとともにゲットするのをお忘れなく！（※特典はなくなり次第終了）
ホログラム缶バッジ（原作イラスト）
■価格：[単品]572円（税込）／[コンプリートセット]5,720円（税込）
■サイズ：約5.7cm
あむたちの表情がロマンティックにきらめく、ホログラム仕様の缶バッジ。特別感たっぷりで、コレクションにも最適です！
アクリルカード（原作イラスト）
■価格：[単品]660円（税込）／[コンプリートセット]6,600円（税込）
■サイズ：約7cm×9cm
懐かしの原作イラストが鮮やかに映えるアクリルカード。ほどよい厚みがあるので、そのまま棚に立てかけるだけでも可愛く飾れます◎
デカアクリルスタンド（原作イラスト）
■価格：4,400円（税込）
■サイズ：[本体] 20cm×20cm以内（※商品によって異なります）／[台座] 10cm×10cm以内
「日奈森あむ&藤咲なぎひこ」がデザインされた、存在感抜群のアクリルスタンド。美麗なイラストをお手元でじっくり堪能できます！
ホログラム缶バッジ（ミニキャライラスト）
■価格：[単品]572円（税込）／[コンプリートセット]5,148円（税込）
■サイズ：約5.7cm
「クリスマス」がテーマのミニキャライラストを使用した、可愛らしいホログラム仕様のキラキラ缶バッジです。
アクリルぷちスタンド（ミニキャライラスト）
■価格：[単品]935円（税込）／[コンプリートセット]8,415円（税込）
■サイズ：[本体]7cm×7cm以内／[台座]3cm×3cm以内
飾りやすく、持ち運びもしやすいプチサイズのアクスタ。おめかししたチャーミングなあむたちを眺めるたび、思わずほっこり癒されます♪
PETANTシール（ミニキャライラスト）
■価格：770円（税込）
■サイズ：約10cm×15cm（※シール用紙サイズ）
弱粘着仕様のPETANTシール。スマホケースやPCなどにペタンと貼って、いつでも手軽に推し活を楽しめます！
57mm缶デコカバー（GraffArt）
■価格：[単品]275円（税込）／[コンプリートセット]2,475円（税込）
“しゅごたまver.”のモチーフイラストがとってもキュート♪ 57mm缶バッジをキズや汚れから守りつつ、オシャレにデコれる缶バッジカバーです。
ブリューム缶小物入れ（GraffArt）
■価格：1,320円（税込）
■サイズ：約9.5cm×12.2cm×2cm（※製品材質：スチール）
ソフト＆マットな質感が大人可愛い、普段使いにぴったりな小物ケース。お菓子やコスメはもちろん、缶バッジやアクリルカードなどの各種グッズも収納できます◎
(C)PEACH-PIT／講談社
