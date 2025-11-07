『しゅごキャラ！』の新作グッズが登場！　原作イラストやクリスマスver.のミニキャラが可愛すぎる♪

株式会社Ａ３

PEACH-PIT先生の作品『しゅごキャラ！』より新作グッズが発売決定！ 2025年11月7日(金)からeeo Store online で通販がスタートし、12月13日(土)からは eeo Store 池袋本店にて店舗販売も開始されます。



今回は、原作イラストやミニキャライラスト（クリスマスver.）、A3オリジナルのGraffArt（しゅごたま）を使用したグッズが多数登場。購入特典のポストカードも含めて、ぜひこの機会にゲットしてください！





【販売情報（通販／店舗）】

＜通販＞

■販売開始日：2025年11月7日(金)～

＜店舗＞

■発売日：2025年12月13日(土)～

■販売場所：eeo Store 池袋本店

※同期間中も通販でのお取り扱いあり。



＜店頭受取予約＞

■受付期間：2025年11月7日(金)～11月13日(木)

■受付場所：通販サイト「eeo Store online」

※予約商品をeeo Store 池袋本店にて、発売日（12月13日）以降お好きなタイミングでお受取りいただけます。ぜひご利用ください。

【グッズ一覧】

【原作イラスト】

■ホログラム缶バッジ（全10種／ブラインド）

■アクリルカード（全10種／ブラインド）

■デカアクリルスタンド（全1種）



【ミニキャライラスト クリスマスver.】

■ホログラム缶バッジ（全9種／ブラインド）

■アクリルぷちスタンド（全9種／ブラインド）

■PETANTシール（全1種）



【GraffArt しゅごたまver.】

■57mm缶デコカバー（全9種／ブラインド）

■ブリューム缶小物入れ（全1種）



※各ブラインド商品は、ランダムで1種が当たる単品または、全種がそろうコンプリートセットの2通りから購入方法をお選びいただけます。

【通販も対象】購入特典はポストカード（全2種）

『しゅごキャラ！』新商品のみを1会計2,200円（税込）お買い上げごとに、購入特典としてポストカード（全2種）をランダムで1枚プレゼント。

ここでしか手に入らない限定品ですので、グッズとともにゲットするのをお忘れなく！（※特典はなくなり次第終了）

ホログラム缶バッジ（原作イラスト）

■価格：[単品]572円（税込）／[コンプリートセット]5,720円（税込）

■サイズ：約5.7cm

あむたちの表情がロマンティックにきらめく、ホログラム仕様の缶バッジ。特別感たっぷりで、コレクションにも最適です！

アクリルカード（原作イラスト）

■価格：[単品]660円（税込）／[コンプリートセット]6,600円（税込）

■サイズ：約7cm×9cm

懐かしの原作イラストが鮮やかに映えるアクリルカード。ほどよい厚みがあるので、そのまま棚に立てかけるだけでも可愛く飾れます◎

デカアクリルスタンド（原作イラスト）

■価格：4,400円（税込）

■サイズ：[本体] 20cm×20cm以内（※商品によって異なります）／[台座] 10cm×10cm以内

「日奈森あむ&藤咲なぎひこ」がデザインされた、存在感抜群のアクリルスタンド。美麗なイラストをお手元でじっくり堪能できます！



ホログラム缶バッジ（ミニキャライラスト）

■価格：[単品]572円（税込）／[コンプリートセット]5,148円（税込）

■サイズ：約5.7cm

「クリスマス」がテーマのミニキャライラストを使用した、可愛らしいホログラム仕様のキラキラ缶バッジです。

アクリルぷちスタンド（ミニキャライラスト）

■価格：[単品]935円（税込）／[コンプリートセット]8,415円（税込）

■サイズ：[本体]7cm×7cm以内／[台座]3cm×3cm以内

飾りやすく、持ち運びもしやすいプチサイズのアクスタ。おめかししたチャーミングなあむたちを眺めるたび、思わずほっこり癒されます♪

PETANTシール（ミニキャライラスト）

■価格：770円（税込）

■サイズ：約10cm×15cm（※シール用紙サイズ）

弱粘着仕様のPETANTシール。スマホケースやPCなどにペタンと貼って、いつでも手軽に推し活を楽しめます！

57mm缶デコカバー（GraffArt）

■価格：[単品]275円（税込）／[コンプリートセット]2,475円（税込）

“しゅごたまver.”のモチーフイラストがとってもキュート♪ 57mm缶バッジをキズや汚れから守りつつ、オシャレにデコれる缶バッジカバーです。

ブリューム缶小物入れ（GraffArt）

■価格：1,320円（税込）

■サイズ：約9.5cm×12.2cm×2cm（※製品材質：スチール）

ソフト＆マットな質感が大人可愛い、普段使いにぴったりな小物ケース。お菓子やコスメはもちろん、缶バッジやアクリルカードなどの各種グッズも収納できます◎



(C)PEACH-PIT／講談社

