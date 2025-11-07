【しなこ史上初】100組限定サイン会開催決定＆受付が開始！　『しなこのHAPPYディズニースタイルBOOK』発売記念イベント

株式会社講談社

SNSの総フォロワー数は脅威の365万人を超え（2025年10月現在）、『2024年間YouTube影響力トレンドランキング』1位、『Simeji presents Z世代トレンドアワード2024』ヒト部門で大賞を受賞するなど、小中学生のカリスマとして子どもたちから圧倒的な人気を誇る原宿系クリエイター『しなこ』。

ディズニー大好きなしなこが監修する、ディズニーをもっと楽しむための本『しなこのHAPPYディズニースタイルBOOK』を2025年12月10日（水）に講談社より発売いたします。

発売記念イベント開催決定！

出版を記念して、2026年3月26日（木）にHMV＆BOOKS SHBUYAにて、しなこ史上初となるサイン会の開催が決定！ 期間内に対象商品をHMV BOOKS onlineにてご予約いただいた方の中から抽選でご当選された方（計100名様）を、直筆サイン会へご招待。しなこに直筆サインを書いてもらえるほかに、サイン中は撮影が可能です。受け付けは、11月7日17時より開始。締切は11月19日ですので、ぜひお見逃しなく！ 詳細は、HMV BOOKS onlineサイトをご確認ください。

《イベント詳細》

【日程】 2026年3月26日（木）

【応募受付期間】 2026年11月7日(金)17:00～11月19日(水)11:59

【会場】 HMV＆BOOKS SHBUYA 6Fイベントスペース

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-21-3 渋谷 modi 内 6F

【詳細】https://www.hmv.co.jp/news/article/251104117/

『しなこのHAPPYディズニースタイルBOOK』

定価：1650円（税込）

発売日：2025年12月10日