ZETA DIVISION所属Clutch_Fi主催『Devil Clutch杯 #5 in 横浜BUNTAI Supported by Riot Games』オフライン開催決定！

GANYMEDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西原 大輔）が運営するプロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」に所属するストリーマー Clutch_Fiは、12月9日(火)、12月11日(木)に『Devil Clutch杯 #5 in 横浜BUNTAI Supported by Riot Games』を開催します。

本イベントは、Clutch_Fiが2024年12月に初開催した「Devil Clutch杯」の第5弾。

12月9日(火)にオンライン予選を行い、その後、今年のDevil Clutch杯の集大成として、12月11日(木)に横浜BUNTAIにてオフラインで3位決定戦・決勝戦を行います。

元プロ選手とストリーマー混合の合計４チームが勝利を目指して、ハイレベルな戦いを繰り広げます。

「Devil Clutch杯」開催の背景

『Devil Clutch杯』は、「競技シーンを引退した元プロプレイヤーが再びスポットライトを浴びる舞台を作りたい」というClutch_Fi本人の強い想いから生まれた企画です。2024年12月に開催された第1回大会は、豪華な出演者とハイレベルなゲーム内容で高い評価を得ました。

第5回となる今回は、12月9日(火)に総当たりの予選ラウンドを行い、12月11日(木)のオフラインの舞台での、3位決定戦・決勝戦の対戦カードを決定いたします。

さらに進化した『Devil Clutch杯』。

eスポーツとエンターテインメントの融合を体現するイベントを、みなさまにお届けいたします。

参加チーム紹介

4チームはいずれも元プロ選手とストリーマーの混合チーム構成で、チームごとに個性あふれるメンバーが揃っています。練習期間を経て迎える本戦では、本気の駆け引きと予測不能な展開が繰り広げられます。

イベント概要

イベント名：Devil Clutch杯 #5 in 横浜BUNTAI Supported by Riot Games

開催日程：

#5 予選ラウンド

2025年11月3日(月・祝) ~ 2025年12月8日(月) // チーム練習期間

2025年12月9日(火)

#5 オフライン

2025年12月11日(木) 11:00開場 / 13:00開演予定

場所：

横浜BUNTAI

〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町２丁目７番１



チケットサイト：

https://eplus.jp/devil-clutch/



公式イベントサイト：

https://t.co/9vmD6tQuo4

主催：Clutch_Fi（ZETA DIVISION CREATOR部門所属）

協力：Riot Games

配信情報

本配信：ZETA DIVISION公式Twitch - https://www.twitch.tv/zetadivision

裏配信：yue Twitch - https://www.twitch.tv/yue_san

※出演者の各視点でも配信予定

ZETA DIVISIONについて

2018年に設立されたZETA DIVISIONは、ゲーミングライフスタイルを確立させ新たなカルチャーを発信し続けるリーディングブランドです。

ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーをより豊かにし、新しいクリエーターを探し、次世代の文化を形成します。

既存の文化にとらわれない新たなスタイルを発信しつづけ、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した未来を目指し、活動してまいります。

