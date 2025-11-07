¡Ú¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡Û¥á¥ó¥º¿·ºî¥¹¥Ëー¥«ー¡ÖLV ¥Æ¥£¥ë¥Æ¥Ã¥É¡×¤Ê¤É¤òÈ¯Çä
¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ï¡¢2026½Õ²Æ¥á¥ó¥º¡¦¥×¥ì¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤è¤ê¡¢2000Ç¯Âå¤Î¥¹¥±ー¥È¥·¥åー¥º¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¿·ºî¡ÖLV ¥Æ¥£¥ë¥Æ¥Ã¥É ¥¹¥Ëー¥«ー¡×¤È¡¢¥¹¥Ëー¥«ー¤¬½é¤á¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿1960Ç¯Âå¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡ÖLV ¥Ð¥¿ー¥½¥Õ¥È ¥¹¥Ëー¥«ー¡×¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÄ§¤¢¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ò»Ü¤·¤¿¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥Ç¥Ë¥à¤Î¡ÖLV ¥È¥ì¥¤¥Êー ¥¹¥Ëー¥«ー¡×¤Î¿·ºî¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥º ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ¥Õ¥¡¥ì¥ë¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤¬¼ê³Ý¤±¤¿º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥µー¥×¥é¥¹ ¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò»Ü¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Î¡ÖLV ¥Æ¥£¥ë¥Æ¥Ã¥É ¥¹¥Ëー¥«ー¡×¡£¥¹¥Æ¥ó¥·¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿Î©ÂÎÅª¤Ê¥ì¥êー¥Õµ»Ë¡¤Ç¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤òºÌ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥·¥åー¥¿¥óÉôÊ¬¤Ë¤Ï¤ä¤ä·¹¼Ð¤·¤¿LV ¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë ¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¤Î»É½«¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¾¥ó¤Î¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤òÁÛ¤ï¤»¤ë¥Ì¥á³×¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¥Þ¥¦¥ó¥È¤ä¡¢ÂçÃÀ¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÂÀ¤á¤Î¥·¥åー¥ìー¥¹¡¢¥È¥¦ÉôÊ¬¤Ë¥À¥ß¥¨¡¦¥Ñ¥¿ー¥ó¡¢¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥Õ¥é¥ïー¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥ー¤Ê¥é¥Ðー¥¢¥¦¥È¥½ー¥ë¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÌ¾¡§LV ¥Æ¥£¥ë¥Æ¥Ã¥É ¥¹¥Ëー¥«ー
²Á³Ê¡§190,300±ß
ÁÇºà¡§¥¥ã¥ó¥Ð¥¹
2000Ç¯Âå¤Î¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤Ê¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥á¥ó¥º¡¦¥¦¥§¥¢¤Î¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥íー¥È¥Ã¥×¤Î¡ÖLV ¥Æ¥£¥ë¥Æ¥Ã¥É ¥¹¥Ëー¥«ー¡×¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥·¥åー¥¿¥óÉôÊ¬¤Ë¤Ï¤ä¤ä·¹¼Ð¤·¤¿LV ¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë ¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¤Î»É½«¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÃÀ¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÂÀ¤á¤Î¥·¥åー¥ìー¥¹¤ä¡¢¥È¥¦¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¥À¥ß¥¨¡¦¥Ñ¥¿ー¥ó¡¢¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥Õ¥é¥ïー¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ò»Ü¤·¤¿¥Á¥ã¥ó¥ー¤Ê¥é¥Ðー¥¢¥¦¥È¥½ー¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥¹¥¨ー¥É¥ì¥¶ー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥á¥¾¥ó¤Î¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤òÁÛ¤ï¤»¤ë¥¨¥ó¥Ö¥ì¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ì¥á³×¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¥Þ¥¦¥ó¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÌ¾¡§ LV ¥Æ¥£¥ë¥Æ¥Ã¥É ¥¹¥Ëー¥«ー
²Á³Ê¡§169,400±ß
ÁÇºà¡§¥¹¥¨ー¥É¥«ー¥Õ¥ì¥¶ー
¥á¥ó¥º ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ¥Õ¥¡¥ì¥ë¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡ÖLV ¥Ð¥¿ー¥½¥Õ¥È ¥¹¥Ëー¥«ー¡×¡£¥¹¥Ëー¥«ー¤¬½é¤á¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿1960Ç¯Âå¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿1Â¤Ç¤¹¡£¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥µー¥×¥é¥¹ ¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥é¥à¥ì¥¶ー¤È¥«ー¥Õ¥ì¥¶ー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÀº¹ª¤Ë»Å¾å¤²¡¢¶Ë¾å¤Î½À¤é¤«¤¤Íú¤¿´ÃÏ¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥ì¥¶ー¥°¥Ã¥º¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ì¥á³×¤Î¥È¥ê¥ß¥ó¥°ÉÕ¤¡£
À½ÉÊÌ¾¡§LV ¥Ð¥¿ー¥½¥Õ¥È ¥¹¥Ëー¥«ー
²Á³Ê¡§231,000±ß
ÁÇºà¡§¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥é¥à¥ì¥¶ー¡¢¥×¥ìー¥ó¥«ー¥Õ¥ì¥¶ー
¥Ç¥Ë¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Î¥¹¥àー¥¹¥ì¥¶ー¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡ÖLV ¥Ð¥¿ー¥½¥Õ¥È ¥¹¥Ëー¥«ー¡×¡£¥á¥ó¥º ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ¥Õ¥¡¥ì¥ë¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢¥¹¥Ëー¥«ー¤¬½é¤á¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿1960Ç¯Âå¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾å¤Ê¤¯½À¤é¤«¤Ê¥Ñ¥Ã¥ÉÆþ¤ê¤Î¥¢¥Ã¥Ñー¡¢¥¨¥ó¥Ö¥ì¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ì¥á³×¤Î¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤ä¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊLV ¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¤Ê¤ÉÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊÌ¾¡§LV ¥Ð¥¿ー¥½¥Õ¥È ¥¹¥Ëー¥«ー
²Á³Ê¡§220,000±ß
ÁÇºà¡§¥Ç¥Ë¥àÉ÷¥«ー¥Õ¥ì¥¶ー
Ùû¿å²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¥°¥ì¥¤¥ó¥Ì¥Ð¥Ã¥¯¥ì¥¶ー¤ÇºÆ²ò¼á¤·¤¿¡ÖLV ¥Ð¥¿ー¥½¥Õ¥È ¥¹¥Ëー¥«ー¡×¡£1960Ç¯Âå¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤ÊÊ·°Ïµ¤Éº¤¦ÀöÎý¤µ¤ì¤¿1Â¤Ç¡¢¥á¥¾¥ó¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î½ÏÎý¿¦¿Í¤Ë¤è¤ëÂî±Û¤·¤¿µ»½Ñ¤Î¾Ú¤È¤·¤Æ¡¢¥ì¥¶ー¤ò½À¤é¤«¤Ê¥Ñ¥Ã¥ÉÆþ¤ê¥¢¥Ã¥Ñー¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥Ì¥á³×¤Î¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤È¥µ¥¤¥É¤ÎÌöÆ°´¶°î¤ì¤ëLV ¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤¬ÆÃÄ§¡£
À½ÉÊÌ¾¡§LV ¥Ð¥¿ー¥½¥Õ¥È ¥¹¥Ëー¥«ー
²Á³Ê¡§192,500±ß
ÁÇºà¡§¥°¥ì¥¤¥ó¥Ì¥Ð¥Ã¥¯¥«ー¥Õ¥ì¥¶ー
º£¥·ー¥º¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÄ§¤¢¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ò»Ü¤·¤¿¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥Ç¥Ë¥à¤Î¡ÖLV ¥È¥ì¥¤¥Êー ¥¹¥Ëー¥«ー¡×¡£¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¥ì¥¶ー¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤¬¡¢¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥·¥åー¥º¤ò»¾¤¨¤¿¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÎÀº¹ª¤Ê¹½Â¤¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¼ê½ñ¤É÷¤Î¡ÖLouis Vuitton¡×¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¡¢ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¥á¥¾¥ó¤¬ÁÏ¶È¤·¤¿Ç¯¤Î1854Ç¯¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö#54¡×¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÌ¾¡§LV ¥È¥ì¥¤¥Êー ¥¹¥Ëー¥«ー
²Á³Ê¡§226,600±ß
ÁÇºà¡§¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥Ç¥Ë¥à
*ÀÇ¹þ²Á³ÊÉ½µ
PHOTO CREDIT¡§LOUIS VUITTON
¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1854Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ï¡¢³×¿·¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¾ï¤ËºÇ¹âµé¤ÊÉÊ¼Á¤ÇÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤â¥È¥é¥Ù¥ë¥é¥²ー¥¸¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤É¤ÎÀ½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ç¤¢¤ë¡¢ÁÏ¶È¼Ô¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡ÖÎ¹¤Î¿¿¿ñ(¤³¤³¤í)¡×¤ÎÀº¿À¤òÃé¼Â¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡ÖÂçÃÀ¤µ¡×¤Ç¤·¤¿¡£ÅÁÅý¤ò½Å¤ó¤¸¡¢Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç·úÃÛ²È¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ËÌç¸Í¤ò³«¤¡¢¥×¥ì¥¿¥Ý¥ë¥Æ¡¢¥·¥åー¥º¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¥¦¥©¥Ã¥Á¡õ¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¸¥å¥¨¥êー¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃúÇ«¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ï¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤¬¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¤¤¤«¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¾Ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó ¸ø¼°¥µ¥¤¥Èhttps://www.louisvuitton.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£