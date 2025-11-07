KOGYARUとNatuul “Dis Desu feat. Natuul”を経て描く友情の第二章、新曲「Bad Vibes Bye Bye feat. Natuul」配信開始

株式会社HJ

小学生ギャルグループ KOGYARU（コギャル）は、前作「Dis Desu feat. Natuul」の物語の続編となる「Bad Vibes Bye Bye feat. Natuul」のデジタルリリースとミュージックビデオ公開を本日2025年11月7日（金）より開始しました。

直近では「Dis Desu」の関連楽曲が国内外の音楽ランキングで上位にランクインし、音楽面での注目度が高まる中、今作では激しい“清楚 vs ギャル”の対立劇に終止符を打ち、世代を超えた“友情とリスペクト”のメッセージを力強く発信します。

■KOGYARUとNatuulが描く“喧嘩の後の仲直り”

「ケンカの後は仲直り」がウチらのお約束だよね。バッドなバイブスにバイバイしよっ。

「Bad Vibes Bye Bye」は、前作「Dis Desu」で火花を散らした KOGYARUとNatuulの“清楚 vs ギャル”beefの続編として生まれた友情と和解をテーマにした第二章の楽曲です。

前作で繰り広げられた激しいバトルを経て、今作で両者が表現するのは「喧嘩の後は仲直り」という普遍的なテーマです。

“ムカついても本音はフレンド”というリアルな想いを込めながら、 象徴的なリリック“中指＋1でピースサイン”が、 F⚪︎CKサイン＝対立の象徴を「仲直りとリスペクト」のサインへと変える。 このワンラインに込められたユーモアとメッセージが、 KOGYARUらしい反骨精神と愛の共存を鮮やかに描き出します。激しいbeefを経ても笑い合える彼女たちの姿は、 違いを超えて手を取り合う新時代の友情そのもの。 “Dis Desu”と“Bad Vibes Bye Bye”の2部構成で描かれる KOGYARU×Natuulの物語は、 まさに“バッドバイブスにバイバイする”最強の仲直りアンセムが完成しました。

■楽曲情報

【Official Music Video】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4MmJjWbw9-c ]

楽曲タイトル：Bad Vibes Bye Bye

アーティスト：KOGYARU feat. Natuul

作詞：大門弥生 / YAYOI DAIMON

作曲 : Omari Clarke, YAYOI DAIMON

RAP：KOGYARU（Imopi / Nagi / Riina / Ruripi / Ryua / Yunachi / Yuno）

Natuul（Ainya / Kanna / Larissa / Rumina / Nayu / Nono / Yua）

リリース日時：2025年11月7日（金）17時

ハッシュタグ：#badvibesbyebye #バットバイブスバイバイ

【楽曲配信リンク】

https://linkco.re/Cpm6C82b?lang=ja

■物語の完結とNatuulの魅力

激しいバトルから一転、笑顔でパフォーマンスするミュージックビデオでは、KOGYARUとNatuulのメンバーが持つ個々の魅力がより際立っています。

特に、前作で「清楚サイド」を担ったNatuulのキュートでフレッシュな存在感が、和解というテーマを通して視聴者に強く印象付けられることは間違いありません。

この「Dis Desu」から続くドラマティックな流れにより、両グループへの関心がさらに深まると期待されます。

■KOGYARUについて

2023年始動、キッズギャルカルチャーのはしりにして圧倒的存在感を放つ新進気鋭のキッズ集団。雑誌・YouTubeを母体媒体としつつも、世界的スマッシュヒットを放った1st Single「SHIRANKEDO」で鮮烈な音楽活動をスタート。

2025年11月より、全国11都市・22公演／総動員予定4万人のキャリア最大規模の全国ツアー「KOGYARU WARS -Episode One-」を控えている。

〈「KOGYARU」公式サイト・SNS〉

公式サイト：https://kogyaru.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/kogyaru_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@kogyaru_official

YouTube：https://www.youtube.com/@KOGYARU_official

■Natuulについて

2025年、女子高生ミスコンや男子高生ミスターコンを運営する「with t」が発足させた清楚系小学生最大規模のWeb媒体。小学生ギャル媒体『KOGYARU』の公式ライバルとして活躍中。

【Natuul公式サイト・SNS】

公式サイト：https://natuul.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/natuul_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@natuul_official

YouTube:https://www.youtube.com/@natuul_official

■会社概要

社名：株式会社HJ

代表：代表取締役社長 池田 隼人（イケダ ハヤト）

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-22-1 CHビル2F.3F.4F

URL：https://hj-s.co.jp

設立年：2006年2月

資本金：523,924,000円

従業員数：100人

事業内容：メディア事業、プロダクション事業、広告代理事業、イベント事業

