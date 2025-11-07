『ふわふわことばとチクチクことば』モール人形をつくってまなぼう！

公益財団法人東京都人権啓発センター

子どもたちが「言葉でおたがいを大切にすること」を楽しく学ぶワークショップを開きます。言葉の使い方しだいで、人との関係や気もちが変わることを体験し、相手を大切にする心を育てます。

「ふわふわ言葉（やさしい言葉）」と「チクチク言葉（人を傷つける言葉）」のちがいを学び、言葉の力について考えます。自分だけの「モール人形（ふわふわ人形）」をつくって、「ふわふわ言葉」で話しかける練習をし、同じことを言うときでもやさしく伝える工夫を遊びや会話の中で身につけます。

１．日時

2025年12月20日（土曜日）

1回目：午前11時00分から正午まで（対面）

2回目：午後1時00分から午後2時00分まで（オンライン）

２．会場

1回目：東京都人権プラザ セミナールーム

2回目：オンライン（Zoomミーティング）

３．対象

年長児～小学3年生

４．申込方法

Webフォーム、電話のいずれかでお申し込みください。



・Webフォーム https://form.run/@kodomoR7-1



・電話03-6722-0123

(注) 電話でお申込みの場合は、以下の内容をお知らせください。

(1)申込者名 (2)希望する参加回 (3)参加人数（子ども、おとなそれぞれ）

(4)お子様のお名前 (5)お子様の学年 (6)メールアドレス (7)電話番号

(8)本イベントをどちらで知ったか (9)障害等による必要な配慮の有無

５．定員

対面：30組（保護者同伴）、オンライン：100組（応募多数の場合は抽選）

※オンライン参加者には、事前にモール人形制作キットを郵送します。

６．申込締切日

2025年12月10日（水曜日）正午

※お申込みを頂いた方にはメール・郵送にて受講案内をお送りします。

12月15日（月曜日）までに受講案内が届かない場合はご連絡ください。

７．参加費

無料

８．情報保障

手話通訳や点字通訳などの情報保障についてはお問合せください。

９．講師プロフィール

多鹿 友愛（たじか・ともえ）／臨床心理士・公認心理師

医療機関や自治体等で療育・相談・検査・ペアレントトレーニングなどに長年従事。

児童発達支援や放課後デイサービスにも勤務経験があり、様々なタイプの子どもたち

と向き合ってきた、現役子育て中の心理士。自治体等での研修講師経験も多数。オン

ラインで公開中の「子どもへの声かけレシピ集 playList」への執筆や、発達に関する

相談サイト「ふぉぴす」における相談を行っている。関西在住。

10．チラシ（PDF）ダウンロード

おもて面：https://www.tokyo-jinken.or.jp/uploaded/attachment/2024.pdf

うら面 ：https://www.tokyo-jinken.or.jp/uploaded/attachment/2025.pdf