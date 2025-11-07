「アリナミン(R)Fevit3（フェビットスリー）」を新発売

アリナミン製薬株式会社

アリナミン製薬株式会社（本社：東京都千代田区、以下「当社」）は、11 月12 日（水）に、「アリナミン(R)Fevit3」 （指定医薬部外品） を、通信販売限定の新製品として「アリナミン製薬ダイレクト（当社公式通販サイト）」にて、発売することとなりましたので、お知らせいたします。

本製品は、女性を中心に多くの方が抱える「疲れ」「冷え」「貧血」に着目し、アリナミンブランドにおいて唯一※、鉄分を配合した指定医薬部外品です。疲れに作用するビタミンB1 誘導体フルスルチアミンに加え、ビタミンB2、B6、冷えに作用するビタミンE、貧血症状に対する鉄、ビタミンB12、C、葉酸など8 種の有効成分が、毎日の健康維持とコンディションケアをサポートします。また、新たなコーティング技術を採用した小型の錠剤で、のみやすさにも配慮しました。

※2025 年11 月時点

「Fevit3（フェビットスリー）」という名前は、鉄分（Fe）とビタミン（vit）、そして3 つの悩み（疲れ・冷え・貧血）に効くという“3”という数字を組み合わせた造語です。女性が日常的に感じる不調に対して、各種成分によりしっかりとサポートしたいという想いを込めて名付けました。

当社は、「明日の元気を変えていく」というコーポレートメッセージのもと、本製品を含め、高品質で優れた製品の提供を通じて、引き続きさまざまな疲れに対処するブランドとして進化し続けるとともに、幅広い層のお客様の生き生きとした毎日の生活に貢献できるよう、一層努めてまいります。

<ご参考>

１．製品名

「アリナミン(R)Fevit3」（指定医薬部外品）

アリナミン製薬ダイレクト webサイト :https://alinamin-direct.jp/

２．発売日

2025年11月12日（水）

３．容量・価格

４．効能

- 疲労の回復・予防- 日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防：冷えやすい、血行が悪い、貧血気味である、疲れやすい、疲れが残る、体力がない、身体が重い、身体がだるい、肌の不調（肌荒れ、肌の乾燥）、肩、首、腰または膝の不調、骨または歯の衰え、二日酔いに伴う食欲の低下、だるさ、目の疲れ- 虚弱体質（加齢による身体虚弱を含む。）に伴う身体不調の改善・予防：冷えやすい、血行が悪い、貧血気味である、疲れやすい、疲れが残る、体力がない、身体が重い、身体がだるい、肌の不調（肌荒れ、肌の乾燥）、肩、首、腰または膝の不調、骨または歯の衰え- 病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期または産前産後等の栄養補給- 体力、身体抵抗力または集中力の維持・改善

５．用法・用量

次の量を、食後すぐに水またはお湯で、かまずに服用すること。

６．特徴

- アリナミン(R)Fevit3は、吸収にすぐれたビタミンB1誘導体（フルスルチアミン）をはじめとする8種の有効成分を配合し、疲労の回復や栄養不良に伴う冷え・貧血などに効果をあらわします。・ フルスルチアミン、ビタミンB2、ビタミンB6が三大栄養素（糖質、脂質、タンパク質）を効率よくエネルギーに変える助けをし、疲れたカラダに効きます。・ フマル酸第一鉄だけでなく、鉄分の吸収を助けるビタミンC、赤血球の生成を助けるビタミンB12と葉酸も配合し、貧血の症状改善に働きかけます。・ ビタミンEが冷えや血行不良の改善を助けます。- 1 回1 錠、1 日2 回で効果があり、小型で服用しやすい黄色の錠剤です。

７．成分

2 錠（15 歳以上の 1 日服用量）中

８．お客様からのお問い合わせ先

アリナミン製薬ダイレクトお客様係

電話番号 ： 0120-866-333（通話料無料） 受付時間：9時～20時（年末・年始除く）

FAX番号 ： 0120-271-333（通信料無料） 受付時間：年中無休・24時間受付

アリナミン製薬ダイレクト webサイト :https://alinamin-direct.jp/受付時間：年中無休・24時間受付

以上