フォトラクションと協業 「施工BIMビルダー」活用人材の育成・就業支援を開始

パーソルテンプスタッフ株式会社

パーソルテンプスタッフ株式会社（本社: 東京都渋谷区、代表取締役社長: 木村 和成、以下パーソルテンプスタッフ）は、写真や図面などプロジェクトに必要な情報を一元管理する施工支援管理クラウド「Photoruction」を提供する株式会社フォトラクション（本社: 東京都品川区、代表取締役: 中島 貴春、以下フォトラクション）と協業を開始します。

フォトラクションが新たに2025年11月10日より提供を開始する、AIと専門技術者による協働型の施工支援サービス「施工BIMビルダー」β版を活用できる人材を育成・就業支援を通じて、建設業界の人材不足解消とDX推進に貢献します。

なお、パーソルグループのパーソルベンチャーパートナーズ合同会社は、2025年9月にフォトラクションの株式を一部取得しており、今回の協業を機にパーソルグループとフォトラクションはさらに連携を強化します。

※参考: 「パーソル、施工管理クラウドのフォトラクションへ出資」（2025年9月16日）

https://vp.persol-group.co.jp/news/investment_photoruction

■施工BIMビルダーの概要

「施工BIMビルダー」β版は、フォトラクションが開発・提供してきたSaaSおよびAI技術を基盤に、BIM（Building Information Modeling）モデルや施工図の作成から現場でのBIM活用支援までをワンストップで担う建設BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）サービスです。これにより、従来に比べ約50%の運用コスト削減を実現*、施工現場におけるBIM活用の実行力を高め、建設プロセス全体の生産性向上と人材不足の解消を目指します。

*: 延床5000平方メートルの建物のBIM活用にかかる月間コスト (フォトラクション調べ)

■パーソルテンプスタッフのBIM人材育成の取り組み

パーソルテンプスタッフでは、建設業界のDX推進と人材不足解消に向け、BIM/CIM技術者の育成に積極的に取り組んでいます。具体的には、国土交通省が推進する「3次元モデル」に対応した人材育成を目的とし、定期的なオンラインセミナーやハンズオン研修を通じて、最新のBIM/CIM技術や実務に必要な知識・スキルの習得を支援しています。

また、Civilユーザグループなど業界団体と連携し、現場で即戦力となる技術者の育成やキャリアアップをサポート。BIM/CIMソフトウェアの操作研修や、設計・施工・管理の各プロセスにおけるデジタル化・効率化の実践的なノウハウ提供にも力を入れています。

今後は「施工BIMビルダー」β版を活用できる人材の育成・就業支援をさらに強化し、BIM・AI・専門人材を組み合わせた共同サービスの開発・運用を通じて、建設業界の課題解決に貢献してまいります。

＜サービスに関するお問い合わせ先＞

パーソルテンプスタッフ株式会社 CAD・Creative事業部

問い合わせフォーム: https://group.tempstaff.co.jp/wcform/pub/pts_info_ex/267420401000n04t



■株式会社フォトラクションについて ＜ https://corporate.photoruction.com/ ＞

「建設の世界を限りなくスマートにする」といったミッションのもと、建設業向けの生産性向上サービスPhotoructionの開発を行っています。建設現場における写真や図面などを効率的に管理するアプリケーションおよび、工事の事前準備やデータ入力などをサポートするアウトソーシング(建設BPO)の仕組みをクラウド経由で提供いたします。

■パーソルテンプスタッフ株式会社について＜ https://www.tempstaff.co.jp/ ＞

パーソルテンプスタッフ株式会社は、人材派遣、紹介予定派遣、アウトソーシングなどの人材サービスを提供しています。2017年7月より、テンプスタッフ株式会社からパーソルテンプスタッフ株式会社へ社名変更。パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、グループの総力をあげて、労働・雇用の課題解決を通じ、持続可能な社会の実現に貢献していきます。