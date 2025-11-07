モンゴル高等専門学校3校とキャリア支援を目的とした産学連携協定を締結

株式会社エー・アール・シー

株式会社エー・アール・シーとモンゴル工業技術大学付属モンゴルコーセン技術カレッジ、モンゴル国立科学技術大学コーセン技術カレッジ、新モンゴル技術カレッジ（以下「モンゴル３高専」という。）およびモンゴルのソフトウェア開発企業Nasha Tech LLC.（以下「Nasha Tech」という。）は、2025年11月4日（火）にモンゴル3高専におけるキャリア支援および日本企業への就職活動および学校運営支援を目的としたプラットフォーム導入、運用に関する産学連携協定を締結し、Nasha Tech社において調印式を行いました。

左から(株)エー・アール・シー代表取締役太田、モンゴル工業技術大学付属モンゴルコーセン技術カレッジOyunjargal校長、モンゴル国立科学技術大学コーセン技術カレッジDulmaa校長、モンゴル工業技術大学付属モンゴルコーセン技術カレッジSergelen校長、NashaTech LLC. CEO Chinbat

当社は既にモンゴル工業技術大学付属モンゴルコーセン技術カレッジおよび新モンゴル技術カレッジにおいて、プログラミング、ITインフラ、セキュリティなど多岐に渡るICTに関する授業を継続的に実施しております。

今後はモンゴル3高専の永続的な発展に更に寄与すべく、モンゴル3高専在学中の学生への日本企業への就職活動支援、モンゴル国内企業への就職活動支援や卒業生へのサポートなど、モンゴル3高専において、より質の高いキャリア教育ができる環境支援を推進してまいります。



■Nasha Tech LLC.について

遊牧民の適応力を活かし、急速に進化するテクノロジー環境でお客様と共に課題解決に取り組む、モンゴル有数のIT企業。7年間にわたりクライアントの日本企業に、DevOps、MLOps、Webデザインの専門知識を活用したサービスを提供。AIソリューション開発、クラウドでのデータプラットフォーム開発を行っており、当社は2025年2月に同社と戦略的パートナーシップ契約を締結し、同社へ資本参加しております。

【会社概要】

社名：Nasha Tech LLC.

本社所在地：Peace Avenue 15A/5, 1st Khoroo, Ulaanbaatar, モンゴル

代表取締役：Chinbat Chindegsuren

事業内容： AI分野（画像認識、OCR、動画認識など）の開発（機械学習、ディープラーニング）

Webシステムサービスの開発（CMS/検索システム/CDPシステム）

設立： 2018年1月

HP：https://nashatech.com/

■株式会社エー・アール・シーについて

サーバ・ネットワーク設計・構築・運用からソフトウェア開発、教育研修までをワンストップで提供するITソリューション企業。教育事業においては、200,000人を超える認証保有者を擁する世界初で最大のオープンソース認証機関であるLinux Professional Institute（LPI）の日本におけるLPIのプラチナトレーニングパートナーとして、宮城県南三陸高校や岩手県立大学などの教育機関をはじめ、様々な企業向け研修などを手掛けております。

【会社概要】

社名：株式会社エー・アール・シー

本社所在地：東京都品川区東大井5-11-2 K-11ﾋ゛ﾙ2F

代表取締役：太田貴之

事業内容： サーバー/ネットワーク設計・構築・運用・システム設計、ソフトウェア開発・運用、産官学連携/教育事業

設立： 1980年8月

HP：https://www.arcjp.com/