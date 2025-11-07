【IBJ Matching】「スタッフ総選挙」を開催。お客様が選ぶ“寄り添う力No.1スタッフ”を決定

株式会社IBJ

国内最多*¹の成婚数を誇る株式会社IBJ（代表取締役社長：石坂茂、本社：東京都新宿区、東証プライム：6071）が運営する婚活パーティーサービス「IBJ Matching」は「スタッフ総選挙」を開催いたします。本企画は、日々お客様に寄り添いながらサポートを行うスタッフの努力を評価していただく機会として実施するもので、投票いただいた方の中から抽選で豪華景品が当たるキャンペーンも実施いたします。

■背景・目的

IBJ Matchingでは、“選ばれる婚活サポート”を実現するため、スタッフ全員が常に成長を続けています。日々のロールプレイングや研修を通して、接客スキル・提案力・カウンセリング力を磨き、お客様により質の高いサービスを提供できるよう努めています。また、社内では「接客・接遇コンテスト」を実施し、互いに刺激し合いながら成長を重ねています。

「スタッフ総選挙」は、日々現場で真摯にお客様と向き合っているスタッフ一人ひとりの努力に光を当て、その頑張りをお客様の声という形で評価していただく機会として実施します。本取り組みを通じて、スタッフのモチベーション向上のみならず、お客様とのつながりを一層深めることを目的としています。

また、投票いただいた会員様の中から抽選でプレゼントが当たるキャンペーンを開催し、婚活をもっと身近に、もっと楽しく感じていただけるきっかけを創出してまいります。

■概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7950/table/897_1_41f1794022ba2815d65407bb74095cf9.jpg?v=202511080456 ]

＜景品一覧＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7950/table/897_2_ede4bb3c4346440311c5fcb34b665150.jpg?v=202511080456 ]

＜応募方法＞

■今後の展望

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7950/table/897_3_7109729c6d1e3c5135c245e1d28baf24.jpg?v=202511080456 ]

今後もIBJ Matchingは、お客様との信頼関係をさらに深め、スタッフが自らの成長を実感できる環境づくりを進めてまいります。また、お客様からの声を真摯に受け止め、サービス品質の向上とスタッフ育成の両輪で、“選ばれる婚活サポート”の実現に努めてまいります。

■IBJ Matching (https://www.partyparty.jp/)

東証プライム市場の株式会社IBJが運営する、婚活サービスです。専用ラウンジでの1対1の個室トークから、恋活謎解き・趣味コンなどバラエティ豊かなパーティーで、業界屈指のマッチング率を実現。接客接遇研修やロープレ等を行い、高い基準をクリアしたスタッフが運営に携わることで、満足度の向上（＝マッチングの向上）を目指しています。

■株式会社IBJ（https://www.ibjapan.jp/）

マッチングだけに留まらないトータルサポートで、日本で最も多くの成婚（＝婚約）を創出¹しています。独自の結婚相談所プラットフォームで全国の結婚相談所と婚活者をつなぎ、人だけが提供できる親身なサポートで、お客様のライフスタイルや婚活フェーズに合わせたサービスを提供。日本の深刻な課題である「人口減少問題」に、結婚カップルを生み出すことで貢献したいと考えています。

本 社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 12階・17階

代表者 ：代表取締役社長 石坂 茂

事業内容：結婚相談所プラットフォーム事業、直営結婚相談所事業、イベント事業、婚活アプリ事業、ライフデザイン事業

*¹日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数:2024年累計、会員数:2024年12月末時点、2025年2月期_指定領域における市場調査) ※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数