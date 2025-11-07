3か月でメディア取材獲得を目指す＜PRブートキャンプ＞開催決定【広報初心者・ひとり広報向け特別プログラム】

「広報を始めたばかりで何をすればいいかわからない」「ひとり広報担当で相談相手がいない」

株式会社千葉日報社

千葉県広報研究会は2025年12月～2026年2月にかけて、こうしたお悩みを抱える広報担当者に向けて、成果を重視した実践型の特別プログラム＜PRブートキャンプ＞をスタートします。



初回のテーマは「3か月でメディア取材獲得を目指す」。単なる情報発信の実践にとどまらず、具体的な目標として「プレスリリース配信によるメディア取材の獲得」を設定。広報ノウハウを体系的に学びながら、目標を達成するための実践的なアプローチを徹底的に指導します。





ブートキャンプの「コーチ」は広報歴20年以上を誇る頼れる先輩広報が担当。3か月の期間中、対面とオンラインを組み合わせた密度の濃い指導を行います。また、プレスリリース配信を無料で行える特典もご用意しています。この特別プログラムに参加すれば、短期間で広報スキルを磨き上げると同時に、プレスリリース配信やメディア取材獲得といった「目に見える成果」を手にすることができます。成果を通じて、広報担当者としての自信と実績を確実に積み上げていきましょう。徹底的なサポートを実現するため、参加者は先着4名のみ。少人数制だからこそ、あなたの課題に寄り添ったきめ細かな指導をお約束します。広報スキルを確実に身につけたい方、この機会にぜひご参加ください。熱意を持った参加者を心よりお待ちしています。

◆＜PRブートキャンプ＞のお申込はこちら

https://chibakoho.jp/recruiting/684/

開催概要

【プログラムタイトル】

広報初心者・ひとり広報向け特別プログラム

3か月でメディア取材獲得を目指す＜PRブートキャンプ＞

～先輩広報が徹底サポート/プレスリリース無料配信付き～



【こんなお悩みを抱える方にオススメ】

・広報初心者で何から始めたらいいかわからない

・ひとり広報で相談相手がいない

・広報活動の成果を社内で認識してもらいたい

・プレスリリースの書き方や配信方法がわからない

・メディア取材を獲得したいけれど、どう動けばいいかわからない



【PRブートキャンプの特徴】

(1)実践的な成果を重視

・プレスリリース作成から配信、メディア取材獲得までを実際に経験できます。

・実際の経験や成果を通じて、広報スキルを身につけるとともに、広報活動の重要性を組織内で周知できます。

(2)少人数制＆個別サポート

・参加者は先着4名限定の少人数制で、しっかりと学びを実感できます。

・コーチによる1on1アドバイスで、個々の課題に応じた具体的なサポートを受けられます。

(3)経験豊富なコーチが伴走

・デンタルサポート株式会社で20年以上広報業務を担当しているベテラン広報の中山ちはるさんが、広報活動のノウハウを惜しみなく伝授します。



【コーチ（講師）】

デンタルサポート株式会社 広報室長・マーケティング室長 / 千葉県広報研究会プロデューサー

中山ちはる



【プログラム内容】

(1)全員参加ミーティング（対面実施）

参加者全員で集い、コーチから広報の基礎スキルを学びます。対面で集うことで、参加者とコーチ、参加者同士のつながりが生まれ、「仲間」と一緒に広報スキルをアップしていく経験ができます。

実践としてはメディア取材獲得に向け、参加各社の「発信すべき魅力」を掘り下げます。さらに「発信すべき魅力」を、プレスリリース等を通じてどうやってメディアに伝えていくかも学びます。

＜スケジュール＞

2025年12月～翌2月の間に計6回開催予定。（日程は参加者が確定後に調整します）



(2)1on1アドバイス（オンライン実施）

対面でのミーティングを踏まえ、参加者が各自プレスリリースを作成する際などに疑問点などを直接コーチに確認できます。メディア取材獲得に向け、メディアへのアプローチ方法など徹底的に磨き上げをサポートします。

また、プレスリリース作成以外の広報業務についての相談などもでき、経験者ならではの有益なアドバイスがもらえます。

＜スケジュール＞

2025年12月～翌2月の期間中に最大3回（1回30分）まで実施可能。（日程はコーチと個別に調整します）



◆＜PRブートキャンプ＞のお申込はこちら

千葉県広報研究会とは？

千葉県広報研究会は、千葉県内で活動する産官学の広報担当者が、広報や情報発信に関する知識やスキルを共有し、互いに学び合うコミュニティです。2024年7月の発足以来、多くの広報担当者にご入会いただき、セミナーやワークショップを通して広報活動の活性化に取り組んでいます。

設立：株式会社千葉日報社、株式会社千葉日報デジタル

研究会会長：中元広之（株式会社千葉日報社代表取締役）

運営事務局：株式会社千葉日報デジタル（千葉県千葉市中央区中央4-14-10）内に設置

組織形態：個人単位での加入とする会員制組織

入会条件：企業、自治体、業界団体等に所属する個人に限る

入会費：無料

研究会ホームページ：https://chibakoho.jp/