【11/21開催】PR TIMES×羽曳野市×NAVICUSが語る、自治体PRの最前線と“伝わる”発信戦略

SNSを通じて企業様や地方自治体様のコミュニケーション支援サービスを提供する株式会社NAVICUS（本社：東京都千代田区、代表取締役：武内 一矢、以下：NAVICUS）は、株式会社PR TIMES（本社：東京都港区、代表取締役：山口 拓己、東証プライム・名証プレミア：3922）と共同で、2025年11月21日（金）に自治体職員を対象としたオンラインセミナー【自治体PRの最前線】『魅力が伝わるシティプロモーション』を開催します。

本ウェビナーでは、「ふるさと納税」や「観光PR」の取り組みが十分に機能していなかった状況から、職員主体の広報改革に取り組んだ羽曳野市の事例を紹介します。

同市では、プレスリリース発信とSNS運用を連動させることで、地域の内外に「羽曳野ブランド」を発信する仕組みを構築。自治体の広報課題を抱える多くの職員にとって、実践的なノウハウやヒントを得られる機会となります。

また、プログラム内では、PR TIMESによるプレスリリース活用の基礎と成功事例、NAVICUSによる自治体SNSの動向・キャンペーン事例を紹介。羽曳野市教育委員会 生涯学習部 文化財・世界遺産室 室長の辻村真輝氏が登壇し、現場の視点から自治体プロモーションの実践を語ります。

【プログラム概要】

PR TIMES：プレスリリース作成の基礎と配信事例

NAVICUS：SNS基礎と動向から見る自治体キャンペーン事例

羽曳野市：羽曳野市におけるプロモーションと戦略広報

【ウェビナー概要】

日時 ：2025年11月21日（金）14:00～15:40

形式 ：オンライン開催（Zoom）

参加費：無料

対象 ：自治体の広報担当者様

登壇者：

- 羽曳野市教育委員会 生涯学習部 文化財・世界遺産室 室長 辻村 真輝- 株式会社NAVICUS 社長室 コミュニティマネージャー 灰谷 彩花- 株式会社PR TIMES パートナービジネス開発室 高田 直幸

お申し込み：https://tayori.com/f/2511jichitai/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社NAVICUS 社長室 成田

https://www.navicus.jp/contact/

※「お問い合わせ種別」は「その他」を選択してください。

【株式会社NAVICUSについて】

NAVICUSは、企業様や地方自治体様のコミュニケーション支援を行う「ファン作り」の会社です。

事業会社においてSNS・マーケティング領域で多数の実績を出したスペシャリストが多く在籍。企業様の目的に合わせ、SNSを起点とした戦略コンサルティングや社内担当の育成、運用代行、アカウント分析、オフラインイベントの企画・ご支援など幅広くサポートいたします。ご支援先の累計フォロワー数は1億620万人を超えております（2025年5月時点）。

2023年12月より株式会社PR TIMESのグループに参画し、日々ご支援の幅を拡大中です。

＜事業内容＞

コミュニケーション戦略設計

キャンペーン企画・運営

SNS（X・Facebook・Instagram・LINE・TikTok・YouTube・Discordほか）運用代行・運用支援

Web広告運用

ファンイベント（オフラインイベント・生放送番組ほか）企画・運営

マーケティングセミナー実施

コミュニケーション施策の効果分析

ゲーム・エンタメ業界に特化したコミュニティ支援

ふるさと納税マーケティング業務支援

地方自治体SNSプロモーション

Instagram採用支援

ITWebサービスのコンサルティング全般

コーポレートサイト https://www.navicus.jp/

公式X https://x.com/navicus_jp

公式Facebook https://www.facebook.com/navicus.inc/

公式note https://note.com/navicus