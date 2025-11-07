株式会社ブックサプライ

株式会社ブックサプライ（本社：大阪府吹田市、代表：藪田真吾）は、実りの秋にあわせて「食欲の秋に観たい！グルメ映画ランキングTOP10」を発表しました。

香ばしい匂いが漂うフードトラック、静かな北欧の街角に並ぶおにぎり、江戸の包丁侍が仕立てる饗応料理――。映画の中には、観ているだけでお腹が鳴り、心まで満たされる“ごちそうの時間”が広がっています。

本ランキングでは、公式ECサイトでの人気や話題性に加え、料理描写の魅力や心に響くストーリー性に注目。海外の名作から日本ならではの人情ドラマまで、食欲と感動を同時に味わえる珠玉の10作品を厳選しました。

秋の夜長にぴったりな“美味しい映画”の世界を、ぜひお楽しみください。

調査概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97404/table/128_1_2d6c5411edd946e158a65eeaf0d2f473.jpg?v=202511080456 ]

食欲の秋に観たい“グルメ映画”ランキングTOP10

1位 シェフ 三ツ星フードトラック始めました

天才シェフ・カールが、オーナーと衝突し店をクビに。不器用な父が息子と共にオンボロのフードトラックでキューバサンドを売りながら、アメリカ大陸を横断します。豪快に作られるキューバサンドや各地のソウルフードが次々に登場し、その熱量と美味しそうな匂いが画面から溢れ出します。仕事への情熱や親子の絆、そして最高に美味しい料理が詰まった、心と胃袋を満たす爽快な人生のレシピです。

■おすすめポイント

・調理のライブ感とシズル感

・「好き」を貫く情熱に元気をもらえる

・旅を彩るラテン・ミュージック

2位 ジュリー＆ジュリア

50年の時を超えて、伝説の料理家ジュリア・チャイルドと、彼女のレシピに挑む現代の女子社員ジュリーの物語が交差します。フランス料理に情熱を傾け続けたジュリアの奮闘と、524もの難解なレシピを365日で制覇しようとするジュリーの七転び八起きのブログ挑戦は、「自分の殻を破りたい！」と願う全ての人に響きます。フランス料理が次々に登場し、秋の夜長に「私も何か挑戦したい」「料理がしたい」という気持ちを掻き立てる、感動のトゥルー・ストーリーです。

■おすすめポイント

・「完璧なジュリア」と「私たちジュリー」

・メリル・ストリープの真骨頂

・新しい挑戦のきっかけをくれる

3位 かもめ食堂

フィンランド・ヘルシンキの街角に佇む小さな食堂。サチエが握るおにぎりや揚げたてのとんかつ、シナモンロールの香りまで映像から伝わり、観ているだけでお腹が空いてしまう。誰も来ない日々が続いても、サチエは毎日丁寧に店を開け、ゆったりとした時間を暮らします。北欧の風景と日本の家庭料理が織り成す、温かくて心地よい時間を味わえる一作です。

■おすすめポイント

・心に染みる和食

・マイペースに生きる女性たちの魅力

・北欧デザインの美しさ

4位 レミーのおいしいレストラン

生まれ持った鋭い味覚と嗅覚を持つネズミのレミーが、パリで一流シェフになることを夢見て挑む、ピクサーらしい心温まる名作。人間の見習いシェフとコンビを組み、パリのレストランで奇跡を起こす姿は観ていて爽快です。料理の香りまで伝わる映像美と「自分を信じる勇気」のメッセージに、観終わったあと心もお腹も満たされる傑作アニメーション。

■おすすめポイント

・不可能を可能にする奇想天外な設定

・パリの美食世界

・「自分らしさ」で道を切り開く！

5位 武士の献立

加賀藩に実在した“包丁侍”を題材に、料理で夫を導く妻・春の姿を描いた人情ドラマ。加賀料理の奥深さと、武家の作法にのっとった絢爛な饗応料理がスクリーンを彩ります。食を介して紡がれる武士の矜持と家族の絆が、強く胸に響いてきます。歴史の重みと食の力を同時に味わえる一本です。

■おすすめポイント

・江戸時代の「饗応料理」を忠実に再現

・現代に通じる夫婦愛と女性の強さ

・武家社会の矜持と家族愛

秋の夜長にぴったりなのは、心もお腹も満たしてくれる“ごちそう映画”。

今回ご紹介した「食欲の秋に観たい！グルメ映画ランキングTOP10」には、豪快な料理から素朴な一皿まで、多彩な食の魅力が詰まっています。

映像から漂う匂いや音に思わず食欲を刺激され、同時に人と人をつなぐ温かなドラマに触れられるのもグルメ映画ならではの楽しみ。観終えたあと、台所に立ちたくなる、そんな余韻も残してくれるはずです。

この秋は映画を通じて、食べることの幸せを改めて味わってみてください。

観終わったら、次の物語へ。

気になる5位～10位はこちら

心もお腹も満たしてくれる映画を楽しんだあとは、身のまわりもすっきり整えてみませんか？

読み終えた本や観終えたDVDを手放すときは、【ブックサプライ】の宅配買取サービスが便利です。

食欲の秋にあわせて、本棚やDVDラックも整理整頓。

次の物語や新しい感動を迎える準備を、いまから始めてみてください。

