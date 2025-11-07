なぜ、企業の「学び」は形骸化するのか？ CANTERA ACADEMY、人事の定点調査（Vol.5）を11月より開始。

LUF株式会社CANTERA ACADEMYはこちら :https://luf.co.jp/cantera-academy/

人事職専門の人材紹介・リスキリングプラットフォームを運営するLUF株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：堀尾司）は、当社が運営する人事向け学習プラットフォーム「CANTERA ACADEMY」の会員を対象とした定点調査シリーズ『CANTERA HR Insight Report』の第5弾を開始いたしました。

11月の調査テーマは「『学習する組織』への変革」です。

■ 調査実施の背景

VUCAの時代において、企業の持続的成長の鍵は、従業員一人ひとりが自律的に学び続ける「学習する組織」への変革にあると言われています。

しかし、多くの企業で研修や学習制度が導入されながらも、その効果が十分に発揮されていないのが実情です。

10月調査では、多くの企業でキャリア開発支援制度が導入されているにも関わらず、「日々の業務多忙」などを理由に形骸化し、従業員の成長実感に繋がっていないという実態が明らかになりました。

この結果を受け、単なる制度導入に留まらず、学びを組織文化として根付かせるために何が必要なのか、そのリアルな課題と解決策を探る必要があると考えました。

■ 11月度調査（Vol.5）の概要

正式名称：「学習する組織」への変革 - 形骸化しない学びと成長のカルチャーとは？ CANTERA HR Insight Report Vol.5

調査目的：「学習する組織」の醸成における障壁や成功要因を明らかにし、人事プロフェッショナルの皆様に有益な情報として提供する。

調査対象：人事向け学習プラットフォーム「CANTERA ACADEMY」の会員

調査期間：2025年11月1日～2025年11月30日（予定）

■ アンケートへのご参加方法と回答特典

本調査は、CANTERA ACADEMY会員限定で毎月実施いたします。

- CANTERA ACADEMYへ会員登録(https://luf.co.jp/cantera-academy)（無料）- 会員向けにご案内するアンケートにご回答ください。- 特典として、調査結果のサマリーレポートを進呈いたします。

■人事向けリスキリングプラットフォーム「CANTERA ACADEMY」について

「CANTERA ACADEMY」は、LUF株式会社が運営する、人事担当者のための完全無料リスキリングプラットフォームです。

１.企業の垣根を超えたコミュニティ

CANTERA ACADEMYで学び合う会員同士は、CANTERAというコミュニティに属し、企業間の垣根を越えたイベントに参加できます。

業界を超えてHRパーソンがつながることで、1社ごとにおける人事の水準を高め、より効果的な学びの実現を可能としています。

定期開催されているライブイベントやリアルイベントなどを通じ、他社人事とカジュアルに議論し合う中で、新たな気付きを得て頂けるような機会を提供しています。

２.学習の効果性の高さへのこだわり

CANTERA ACADEMYの活用で、人事についての学びをゼロから設計する必要がなく、自主学習の範囲で基礎から学ぶことができます。

また、効率よく成長いただく為に、移動時間や休憩時間などで受講できるように、5分程度の短い動画で学習できる「マイクロラーニング」をコンセプトにサービスを設計してます。

３.オンライン学習プラットフォーム「UMU」からの全面サポートにより、AIを活用した学習を実現

CANTERA ACADEMYは、世界203の国と地域で100万社以上で導入をされている、AIで企業の業績を向上させる学習プラットフォーム「UMU」から全面サポートを受け、運営をしております。

動画コンテンツ内でも、AIや最新の技術を活用した学習スタイルを実現しています。

また、インプットのみならず、受講生同士でコメントをしあい、意見交換ができる学習デザインが施されています。

結果的に最小の時間投資で、最大の学習効果をリターンとして得られ、多忙な人事組織の生産性向上に寄与しています。

LUF株式会社およびCANTERA ACADEMYでは、今後も人事の皆様のスキルアップとキャリア形成を支援する情報発信やイベント開催を続けてまいります。

CANTERA ACADEMYでは、今後も人事の皆様のスキルアップに繋がるイベントを毎月開催予定です。

■会社概要

会社名： LUF（ラフ）株式会社

所在地： 〒106-0044 東京都港区東麻布1-9-15

代表者：代表取締役 堀尾 司

設立年月： 2022年7月4日

資本金： 2000万円

HP： https://luf.co.jp

