【平和堂】フレンドマート南郷店　11月14日(金) あさ9時オープン

株式会社平和堂（滋賀県彦根市、代表取締役社長執行役員CEO：平松正嗣、以下「平和堂」）は、2025年11月14日（金）あさ9時、滋賀県大津市にフレンドマート南郷店（以下「当店」）をオープンしますのでお知らせします。当店のオープンにより滋賀県内は83店舗、平和堂は全168店舗となります。

フレンドマート南郷店（イメージ）

当店は2024年8月に閉店したフレンドマート南郷店を建て替え、パワーアップして新装オープンするお店です。店舗の西側を通る国道422号線は朝と夕方の交通量が非常に多く、車での来店が多い店でもあり、建て替え前は駐車場も売場も手狭でした。今回、店舗面積を約1.5倍、駐車台数を約1.8倍に拡大し、いつでもご来店いただきやすく、高齢者やお子様連れのお客様が買い回りしやすいお店に生まれ変わります。

約450坪の売場では、デリカや冷凍食品の売場を約2倍、精肉・鮮魚を1.5倍以上に拡大し、お客様のライフスタイルに即した時間帯別の品揃えを実現します。新たにデリカ売場では店内手作りのおにぎりやだし巻き、精肉ではローストビーフなど、以前の店舗にはなかった品揃えを充実させました。また、午前中は足元商圏に多い高齢のお客様に向けてちょっと良いものや、鮮度にこだわったお魚を提供する鮮魚、適量で買いやすい青果などを品揃えします。午後は子育て世帯やお仕事帰りのお客様に向けて、デリカでは出来立てのおかず、精肉ではミンチなどの頻度品を大容量まで取り扱います。また冷凍食品の品揃えも拡大し、子育て世代に便利なお店を目指します。

当店は地域に信頼の根を張り、地域のお客様にも従業員にも、ここに平和堂があって良かったと思っていただける、笑顔あふれるお店にしてまいります。

＜店舗の概要＞

＜店舗の特徴＞

目の前の鉄板で焼き上げるお好み焼きなどを提供するデリカ売場や、鮮度にこだわったお魚を用途に合わせて調理加工する鮮魚対面売場など、ライブ感のある売場でお客様をお迎えします。また足元商圏の2人暮らしの方や、店舗周辺道路をご利用されるお仕事帰りの広域商圏の方へ向けて、それぞれのライフスタイルに合わせた適量販売や簡便商品、ちょっといいものから大容量でお買い得な商品まで取り揃え、毎日来たくなるお店を目指します。

【デリカ売場】

写真はイメージです

以前の店舗にはなかった店内手作りのおにぎりやだし巻き、鉄板で焼き上げるお好み焼きなどを新たに導入し、キッチンの見えるライブ感たっぷりの売場で、毎日ワクワク選んでいただけます。夕方のお仕事帰りの時間帯でも出来立てのお惣菜やベーカリーを取り揃えるとともに、丼や巻寿司、中華惣菜などでは少量を取りそろえるなど、地域のお客様に寄り添った展開をします。

【精肉売場】

豚肉・鶏肉・ミンチなどを使い切りの少量パックから子育て世代に人気の大容量パックまで取り揃え、ライフスタイルに合わせてお買い求めいただけます。また、店内で加工するローストビーフ等の生食を導入し、切りたてのローストビーフを使った丼やお寿司など品揃えが充実しました。ちょっといいものが欲しいという需要やハレの日のごちそうに対応します。

【鮮魚売場】

写真はイメージです

対面売場を設置し、生魚の品揃えにこだわりました。午前中は姿魚や切身を中心にご提供、午後は刺身の品揃えを拡大するなど、お客様の需要に合わせた時間帯別の品揃えを実現します。また新たに「さかな屋の鮨」を導入し、ネタにこだわった商品をご提供します。

【青果売場】

売場の入口ではカットフルーツやフルーツデザート、こだわりの果物でお出迎えし、毎日来たくなる品揃えを実施します。また、１つずつ買えるばら売りや少量パックも品揃えし、少人数暮らしの方も買いやすい量目でご提供。鮮度で選んでいただける青果売場を目指します。

【グロサリー売場】

写真はイメージです

デザートや乳製品、お酒の売場の品揃えを強化するとともに配置等を見直し、買い回りしやすい売場になりました。また冷凍食品の売場を約2倍に拡大し、子育て世代に便利な品揃えにするとともに、HOPアプリ会員様に向けたお買い得品や月替わりのお買い得品をわかりやすく訴求します。

【商圏の概要】

(注) 当社調査時点の商圏内調査による

【参考】

・フレンドマート南郷店開店後の滋賀県の平和堂店舗数は83店舗、大津市内19店舗

・平和堂店舗数は168店舗

滋賀県83店、大阪府22店、京都府19店、兵庫県3店、福井県6店、石川県7店、

富山県2店、岐阜県6店、愛知県20店

【注意事項】

・当リリースに記載されている内容は、全てリリース時点での情報に基づきます。

・当リリースに使用しているパース、イラスト、写真、ロゴ、サイン、地図等はイメージですので、実際の店舗とは異なる場合があります。

・都合により予告なく内容やスケジュールを変更する場合がありますので、予めご了承ください。

