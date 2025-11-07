【12/3-4開催】省人化/省力化ロジスティクスの新提案！「物流デジタル・効率化展2025」

公益財団法人沖縄県産業振興公社

◎効率よく仕分けたい、棚卸の時間を減らしたい、ピッキングミスを減らしたい


◎配送ルートや配送車両を効率よく管理したい、ドライバーの負担を軽減したい


◎棚卸誤差を解消したい、手書き入力をなくしたい



これまで手作業で行っていた倉庫業務や輸配送業務が、AIやIoT、ロボティクスなどを導入することにより、効率化・省力化・生産性向上に繋がる..そんな各種ソリューションが大集結！



「機器が目の前で動く！」大迫力の大型機器のデモンストレーションもあります。ぜひご来場ください！


イベント概要




◆日　時：2025年12月3日（水）～4日（木）　10:00～17:00（4日は16:00まで）


◆場　所：沖縄セルラーパーク那覇（那覇市営奥武山屋内運動場）


◆入場料：無料


申込方法

下記リンクまたはQRコードよりお申込みください。


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmPBWMfmITMxZmGJT3U7uB6bOFZwqm0uljJfnzkHXmdyXJAA/viewform?usp=header







お問い合わせ先

公益財団法人沖縄県産業振興公社


産業振興課「沖縄物流デジタル技術活用推進事業」事務局


担当：渡久山、親泊、平良


TEL：　098-859-6239


メール：logidigi@okinawa-ric.or.jp