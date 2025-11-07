【12/3-4開催】省人化/省力化ロジスティクスの新提案！「物流デジタル・効率化展2025」
◎効率よく仕分けたい、棚卸の時間を減らしたい、ピッキングミスを減らしたい
◎配送ルートや配送車両を効率よく管理したい、ドライバーの負担を軽減したい
◎棚卸誤差を解消したい、手書き入力をなくしたい
これまで手作業で行っていた倉庫業務や輸配送業務が、AIやIoT、ロボティクスなどを導入することにより、効率化・省力化・生産性向上に繋がる..そんな各種ソリューションが大集結！
「機器が目の前で動く！」大迫力の大型機器のデモンストレーションもあります。ぜひご来場ください！
イベント概要
◆日 時：2025年12月3日（水）～4日（木） 10:00～17:00（4日は16:00まで）
◆場 所：沖縄セルラーパーク那覇（那覇市営奥武山屋内運動場）
◆入場料：無料
申込方法
下記リンクまたはQRコードよりお申込みください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmPBWMfmITMxZmGJT3U7uB6bOFZwqm0uljJfnzkHXmdyXJAA/viewform?usp=header
お問い合わせ先
公益財団法人沖縄県産業振興公社
産業振興課「沖縄物流デジタル技術活用推進事業」事務局
担当：渡久山、親泊、平良
TEL： 098-859-6239
メール：logidigi@okinawa-ric.or.jp