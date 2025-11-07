可動式ハイキャブ搭載　グラップル仕様機スケールモデル発売

日立建機日本株式会社

日立建機日本株式会社（本社：埼玉県）は、ZX330LC-7 グラップル仕様機とマグネット仕様機の1/50スケールモデル2種を日立建機日本オンラインストアにて発売いたします。本製品は、実際の建設機械を精密に再現したコレクターズアイテムで、最大の特徴として可動式ハイキャブ（リンク式キャブ）機能を搭載しています。リサイクル業界で活躍する専用仕様機をスケールモデルとして商品化することで、建設機械の多様な活用シーンを表現し、建設機械ファンやコレクターの収集意欲に応えます。販売価格は39,600円（税込）で、高品質な素材と精密な塗装により、実機さながらの質感を実現しています。

ZX330LC-7 グラップルVer.ZX330LC-7 マグネットVer.リンクキャブフラットシュー

■ 製品概要・特徴

ZX330LC-7 グラップル仕様機及びマグネット仕様機の1/50スケールモデルは、日立建機が製造する実機の特徴を余すことなく再現した精密モデルです。本製品は、廃材処理やリサイクル業務に特化したグラップルアタッチメントとマグネットをそれぞれ装備しています。

モデルの最大の特徴は、実機同様に機能する可動式ハイキャブ（リンク式キャブ）です。キャブ部分が上下に可動し、実際の作業現場での視認性を向上させる機能を再現しています。また、グラップルアタッチメントも可動式となっており、廃材を掴む動作を表現できます。マグネットは先端が磁石になっており、クリップなどを吸着してお楽しみいただくことができます。

■ こだわりポイント

本スケールモデルの制作において、実機の設計図面を基に精密な縮小設計を実施し、細部に至るまで正確な再現を実現しました。特に可動式ハイキャブの再現においては、実機と同様の動作機構を1/50スケールで実現するため、精密な部品設計と組み立て技術が必要となりました。足回りはフラットシューになっており、グラップルアタッチメントについても、実機で使用される各種廃材を掴むための爪部分の形状や動作角度を正確に再現し、リサイクル作業の様子をリアルに表現できます。

建設機械のスケールモデル市場においても、従来の一般的な掘削仕様機に加えて、特殊仕様機への関心が高まっています。実際の現場で機械をお使いの建設業界、リサイクル業界の方だけでなく、コレクターや建設機械ファンからは、より多様な仕様機のモデル化を求める声が多く寄せられております。本製品はこのような市場ニーズに応える商品として日立建機日本が商品化したものです。

商品名： ZX330LC-7 リサイクル仕様機1/50スケールモデル

販売者：日立建機日本株式会社

販売価格： 各39,600円（税込）

発売予定日：2025年11月17日

販売情報： 日立建機日本オンラインストア（https://goods-online-japan.hitachi-kenki.com/）にて販売開始

仕様：

- スケール：1/50

- 材質：亜鉛合金、ABS樹脂 ほか

- 主な可動部：キャブ部（ハイキャブ機構）、グラップルアタッチメント（グラップル仕様機のみ）、マグネットアタッチメント（マグネット仕様機のみ）

■ 会社概要

会社名： 日立建機日本株式会社

代表者： 代表取締役社長 松村 孝一

本社所在地： 埼玉県草加市弁天5-33-25

事業内容： 建設機械の販売、レンタル、サービス、中古車販売等

ウェブサイト： https://japan.hitachi-kenki.co.jp/

公式SNS：

- YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCu37v7_FROXyIrlZ0zEvPeA/featured

- Instagram: https://instagram.com/hitachiconstruction_japan

日立建機日本株式会社は、日立建機株式会社の国内販売会社として、建設機械の販売からアフターサービスまで、お客様の事業活動を総合的にサポートしています。今後も建設業界の発展と持続可能な社会の実現に貢献するとともに、建設機械の魅力を広く伝える活動を継続してまいります。

---

本件に関するお問い合わせ先

日立建機日本オンラインストア

E-mail: goods-sales@hitachi-kenki.com