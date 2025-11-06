株式会社TryHard Japan

株式会社TryHard Japan(大阪市中央区)は、泉南市議会議員・添田詩織氏を被告として損害賠償訴訟を提起し、2025年11月28日(金)13時30分に大阪地方裁判所において裁判の第10回期日（口頭弁論・証人尋問期日）を行います。また、直後の11月28日（金）17時00分頃より大付 楽洋（株式会社TryHard Japan代表取締役）、平岡 陽一（株式会社TryHard Japan取締役社長）、田中 俊原告訴訟代理人・弁護団長）らが登壇して、裁判報告会を開催します。報道機関及びご関心をお持ちの皆さまにおかれましては、ぜひ傍聴・報告会にご参加いただきますようお願い申し上げます。

【1、第10回期日の日程・場所】

（1）日時 2025年11月28日（金）13時30分～16時30分頃予定

（２）法廷 大阪地方裁判所 809号法廷

（３）内容 証人尋問（大付楽洋、添田詩織氏）

なお、傍聴席が抽選になる場合がございます。あらかじめ裁判所のホームページのご参照

お願いいたします。

【2、訴訟の当事者】

（1）原告

名称 株式会社TryHard Japan

所在地 大阪市中央区久太郎町2-5-19トライハードビル

（2）被告

名称 泉南市議会議員 添田 詩織 氏 および 泉南市

【3、入廷行動について】

場所：大阪地方裁判所正面入り口付近

時間：13時15分頃を予定

参加者：株式会社TryHard Japan職員、弁護団 など

記者の皆様には、写真撮影をお願いいたします。

【4、期日報告会について】

日時：2025年11月28日（金）17時00分頃（13時30分の期日後の実施）

＊期日の状況や移動の関係で開始が遅れる可能性がございます。ご了承下さい。

場所：大阪会議室 NSEリアルエステート堂島店 Ｂ室

住所：〒530‐0047 大阪府 大阪市北区 西天満 2-6-8 堂島ビルヂング １階

【5、出席者（予定】

株式会社TryHard Japan 代表取締役 大付 楽洋

株式会社TryHard Japan 取締役社長 平岡 陽一

エヴィス法律会計事務所 弁護士 田中 俊（原告訴訟代理人 弁護団長）

弁護士法人・響 代表弁護士 西川 研一（原告訴訟代理人 弁護団副団長）

【期日報告会 参加申込み問合せフォーム】

https://forms.gle/yHrRSzPfrEe542Ph9

※11月26日（水）17時入力〆切

株式会社TryHard Japan（TryHard Holdings Limited / NASDAQ:THH ）

2025年8月、日本のライフスタイルエンターテインメント企業では、初のNASDAQ市場への上場を果たした。音楽イベントの企画・制作をはじめ、全国のナイトクラブのプロデュース業など、イベントに特化した事業を主とした制作会社。近年では中央省庁や自治体と連携し、地方創生推進事業の一環としてナイトタイムカルチャーの発掘・創出に力を入れております。日本の健全なナイトタイムエコノミーと、エンターテイメントによる地域活性に尽力すると共に、世界に向けた日本の魅力発信にも寄与していきます。

【お問い合わせ先(弁護団)】

弁護士法人・響 大阪オフィス 弁護士 藤田圭介

ＴＥＬ 06-6208-2341

ＦＡＸ 06-6208-2342

Ｅmail k.fujita@hibiki-law.or.jp