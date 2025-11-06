朝日新聞フォトアーカイブ　年末企画向け「2025年の出来事」特集

株式会社朝日新聞社

株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO：角田克）は、11月6日（木）、法人向けの写真利用データベース「朝日新聞フォトアーカイブ」で、「2025年の出来事」の写真特集を配信します。

朝日新聞フォトアーカイブhttps://photoarchives-lp.asahi.com は100年以上前の歴史的な場面から今日の最新ニュース素材まで、450万点以上を公開している国内最大級の報道写真・動画データベースです。政治や事件の現場といったシリアスなものから、街角の風景、往事の流行などソフトなものまで幅広い素材が検索できます。テレビ局や出版社などの皆様に日々、ご利用いただいています。 登録、検索は無料。業務でお使いの場合は個人でも利用できます。

倉庫内にうずたかく積まれた備蓄米=2月12日、埼玉県内

アーカイブの中から毎月、コンテンツ制作の参考になるような特集をメールマガジン読者にお送りしており、11月配信の次号で、「2025年の出来事」を特集いたします。年末の回顧企画にお役立てください。

■「2025年の出来事」： https://photoarchives.asahi.com/special/?id=20251008120959735002

大阪・関西万博の開幕、大谷翔平選手の活躍、日本初の女性首相誕生など、様々なニュースがあった2025年を振り返ります。朝日新聞フォトアーカイブの利用やメールマガジンを読むためには登録が必要ですが、写真特集については上記のURLから直接見ることが可能です。

県道が陥没し、二つの穴がつながって巨大な穴となった現場=2025年1月30日、埼玉県八潮市岩手県大船渡市で延焼し続ける山林=3月3日

東京駅に到着するドクターイエロー（ラストラン）=1月29日午前11時5分ノーベル賞受賞が決まり、スウェーデン大使館のレセプションパーティーに出席した大阪大の坂口志文・特任教授（手前）と京都大の北川進・特別教授=10月13日、東京都内

「昭和の電気自動車」： https://photoarchives.asahi.com/special/?id=20251008112155274147

11月号では「昭和の電気自動車」も読めます。技術の進展、レトロ企画の素材の参考になれば幸いです。世界のクルマ事情を一変させつつある「電気自動車」ですが、開発の歴史は古く、日本では戦前に

一部で実用化された例もありました。レトロ感と近未来感があわさった当時の写真をご覧ください。

大阪市電気局で試用される神戸高工が製作した電気自動車=1927年10月28日、大阪市港区

三輪電気自動車＝1950年2月ごろ

ダイハツのコンセプトモデル「ＢＣＸ」=1971年10月29日、東京モーターショー

朝日新聞フォトアーカイブ :https://photoarchives-lp.asahi.com