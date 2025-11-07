教えることを、もっと自分らしく。先生の転職支援サービス「先生転職」が11月より本格始動

株式会社NextTeachers先生転職

学校の変化を支援する株式会社NextTeachers（本社：東京都中央区、代表取締役：田中宏明・渡辺健太）は、先生方の新しいキャリアを支援する転職支援サービス「先生転職」（https://next-teachers.com/sensei-tensyoku）を、2025年11月より本格始動いたしました。

「先生転職」は、多忙を極める先生方が自分らしく働ける教育現場へと一歩を踏み出せるよう、教育分野に特化した求人情報とAIを活用したサポートを組み合わせた、新しい転職支援サービスです。2025年4月からの事前登録期間にも多くの先生方から反響をいただき、この11月より正式にサービスを開始しました。

■ サービス開発の背景

少子化の進行や教育ニーズの多様化により、学校現場では「質の高い教員の確保」がますます重要な課題となっています。 一方で、先生方の中には長時間労働や職務の多様化などから、「よりよい教育環境で働きたい」「専門性を活かせる職場に挑戦したい」と転職を考える方も増えています。しかし、教育業界に特化した転職サポートや情報は依然として限られており、十分な支援が得られない状況が続いていました。

NextTeachersはこうした課題を受け、教育現場を理解する専門チームが先生方一人ひとりの想いに寄り添い、より自分らしく働ける学校との出会いを支援するため、「先生転職」を開発しました。

■ サービスの特徴

- 「理想の教育」を実現できる学校との出会いを厳選。ICT教育、探究学習、新しい評価制度、教員のウェルビーイングなど、未来志向の教育に取り組む学校を中心にご紹介いたします。 「ここでなら自分の教育を追求できる」と思える環境を厳選して紹介します。- AIによる24時間365日のパーソナルサポート。授業や行事に追われる中でも、ご紹介した求人はいつでもAIに質問が可能です。対面では聞きづらいことや、リアルタイムでのレスポンスにより、自分のペースで転職活動が進められます。- 「教科指導」だけではないキャリアの可能性を提案部活動や探究学習で培ったマネジメント力、ICTスキル、教育設計力など、教科の枠を超えた強みを活かせる職場を紹介。先生方の多様なスキルを評価し、より幅広い活躍の場を提案します。

■ 代表コメント

代表取締役CEO田中宏明

「転職は“環境を変えること”ではなく、“自分の教育をアップデートすること”だと考えています。

『先生転職』を通じて、教育に情熱を注ぐ全ての先生が、自分らしく働ける場所を見つけられるよう、私たちは全力でサポートしていきます。」

― 株式会社NextTeachers 代表取締役 田中宏明

■ サービス概要

サービス名：先生転職

URL：https://next-teachers.com/sensei-tensyoku

開始日：2025年11月 本格始動

利用料金：無料（登録制）

対象：現職教員、元教員、教員免許取得者、教育業界への転職希望者



■ 株式会社NextTeachersについて

株式会社NextTeachersは、「全ての学校が変化を続け、子どもたちが未来に向けて最適な教育を受けられる環境を実現する」ことをミッションに掲げ、教育現場の採用支援・広報支援・DX支援などを行っています。先生や学校の変化を支援するパートナーとして、教育業界の新しい形を創り出すことを目指しています。

会社名：株式会社NextTeachers

所在地：東京都中央区銀座３丁目１１番１８号 眞帆ビル８Ｆ

代表者：代表取締役 田中宏明・渡辺健太

事業内容：学校改革支援／教員採用支援／教育DX・広報支援

公式サイト：https://next-teachers.com

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社NextTeachers 担当窓口

E-mail：contact@nxthrs.com

Web：https://next-teachers.com